Les rendez-vous professionnels du SMT et Destinations Nature

Rechercher un emploi, un stage ou une alternance dans le tourisme nécessite un minimum d’organisation et de méthode. Comment s’y prendre et par où commencer ? Bien rédiger son CV, structurer sa lettre de motivation ou utiliser internet efficacement ? Toutes les questions auxquelles Bertrand Guislain, Président de OnCommenceLundi, le site d’offres d’emploi spécialisé dans les métiers du tourisme, répondra pendant une heure.L’association des CFA des métiers du tourisme accompagne les étudiants vers les métiers du tourisme de demain, un univers qui est en constante évolution. Cette conférence animée par des experts de l’apprentissage (apprentis, maîtres d’apprentissage, équipe pédagogique) permettra d’échanger et de s’informer sur les formations proposées par l’association.Cette conférence fera le point sur les secteurs et acteurs qui recrutent dans l'industrie du tourisme et des voyages et est destinée à ceux qui recherchent de nouveaux challenges et qui souhaitent redonner du sens à leur carrière. Au travers d'exemples concrets, l’ESCAET dévoilera les métiers les plus recherchés du moment.L’associationréunit les professionnels du voyage qui tentent d’optimiser les impacts du tourisme pour les « hôtes », qu’il s’agisse des populations locales dans les destinations et aussi des voyageurs. Ils travaillent donc à en augmenter les effets positifs et à maîtriser les conséquences négatives, au premier rang desquelles l’empreinte carbone des voyages.Cette conférence est organisée avec le soutien de l’Union Européenne dans le cadre du projet Erasmus et « Low Carbon Travel ». Des représentants des 6 organisations partenaires du projet européen présenteront des témoignages sur le voyage bas carbone en Belgique, Espagne, France, Grèce et Italie.Le Réseau des Écoles Universitaires de Tourisme est l'union de six universités sur tout le territoire français : l'Université d’Angers, Gustave Eiffel, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Côte d’Azur, Toulouse Jean Jaurès, Savoie Mont Blanc. Ensemble, elles mutualisent leurs compétences afin de guider le secteur vers l’excellence française. Le réseau travaille avec la volonté d'offrir aux jeunes et aux professionnels du tourisme des formations innovantes et une professionnalisation aux métiers touristiques incomparable. Le Réseau des Écoles Universitaires de Tourisme façonnera les professionnels de demain en proposant une meilleure insertion professionnelle par l’apprentissage et en tenant compte des enjeux sociétaux, digitaux et environnementaux.Les professionnels du tourisme et les étudiants peuvent s’accréditer via ces liens :