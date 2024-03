Exploitation sexuelle des enfants : les lauréats du concours "Don't look Away" sont...

Cette année, les lauréats du concours sont tous issus de l'école Toulousaine, Grand Sud Formation.



Le deuxième prix a été décerné à l'équipe d'Eliséa REY, Mélonille NITEKA et Cloée LEFEVRE.



Julian DELAMBRE, Héloïse TEYSSEDOU CALVET et Carla LELIEVRE, ont eux remportés le premier prix avec la vidéo ci-dessus.



" Avoir participé à ce concours nous a permis d’aller en profondeur sur ce sujet qui n’est malheureusement pas assez connu. C’est trop important pour ne pas qu’on en parle. Nous espérons que notre vidéo permettra d’ouvrir les yeux à plus de monde et qu’elle aura un impact. " nous explique les trois gagnants du concours.



Les films lauréats sont diffusés sur les sites internet de chaque organisateur.



À travers ces réalisations, il devient évident que le tourisme, malgré son attrait idyllique, est également confronté à des réalités sombres. Cependant, grâce à des initiatives telles que le concours "Don't Look Away", la sensibilisation et la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants continuent de progresser.