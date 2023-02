Salon Mondial du Tourisme : "Nos visiteurs sont typiquement des adeptes du revenge travel" 🔑

Cela fait plusieurs années que le



Cela fait plusieurs années que le Salon Mondial du Tourisme est associé au salon Destinations Nature , davantage tourné vers les pratiques d'activités douces et naturelles, comme la randonnée sous toutes ses formes.La complémentarité est évidente quand on constate qu'environ 75% des visiteurs parcourent les allées des deux salons, mais les motivations du voyage justifient qu'ils aient chacun leur identité.

Déjà avant la crise du Covid et encore davantage ensuite, l’attractivité s’est renforcée autour de la thématique de la nature.



C’est valable aussi bien pour les régions françaises qui ont des propositions plus nombreuses autour des randonnées, à pied, et de plus en plus en cyclotourisme, que pour les destinations internationales qui ont fait de la nature un axe de promotion prioritaire.



Le Salon Mondial du Tourisme est davantage à maturité et ne gagne pas en surface, mais plutôt en qualité de visiteurs, alors qu’il y a un potentiel plus fort de développement du salon Destination Nature, avec de nouveaux exposants, notamment à l’international.