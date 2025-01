Comexposium : Christel Marzullo succède à Marianne Chandernagor

Je suis très reconnaissante à ce secteur du voyage qui m'est cher et qui m'a permis d'évoluer dans un climat de bienveillance, d'ouverture au monde, de curiosité pour nos territoires et de richesse culturelle

Une page se tourne chez Comexposium., emblématique directrice du Salon Mondial du Tourisme, mais aussi de Destinations Nature et des salons Mahana Lyon et Tourissima (Lille) passe la main.Alors que s'ouvrait ce vendredi 24 janvier 2025, le Salon, elle a cédé sa place à, jusque-là directrice des ventes de Comexposium., a ainsi écrit Marianne Chandernagor sur son compte LinkedIn.Elle s'occupera désormais duà la Grande Halle de la Villette et des, dont elle a pris la direction récemment.