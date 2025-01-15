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Tahiti Travel Services, Agence boutique en Polynésie française

La Polynésie française, vue de l'intérieur.


Notre Polynésie, nous la connaissons de l'intérieur. Ses lumières, ses silences, ses adresses secrètes, ses moments qui n'existent dans aucun catalogue. C'est cette connaissance vivante que nous mettons au service de chaque programme, pour que vos clients vivent autre chose qu'un voyage.


Rédigé par le Jeudi 30 Avril 2026 à 11:16

© Tahiti Travel Services / L’équipe de Tahiti Travel Services
© Tahiti Travel Services / L’équipe de Tahiti Travel Services
IFTM

DESTINATION :

> POLYNÉSIE FRANÇAISE

Date de création :
Avril 2017

Compétences et Activités

Picto luxe
Luxe 		Picto couple
En couple		 Picto famille
En famille		 Picto gay friendly
Gay friendly
       
Picto individuel
En solo 		Picto Incentive
Incentive 		Picto MICE
Mice 		Picto PMR
PMR
       
Picto voyage de noces
Voyage de noces 		Picto sur-mesure
Sur-mesure 		Picto adaptabilité
Adaptabilité 		Picto circuit
Circuit haut de gamme
Picto assistance
Assistance 		Picto conciergerie
Conciergerie 		Picto hébergement
Hébergement 		Picto transferts
Transferts
       
Picto visite guidée
Visite guidée 		Picto culture
Expériences culturelles		 Picto eco-responsable
Eco-responsable 		Picto aventure
Aventure
       
Picto culture et patrimoine
Culture et patrimoine 		Picto découverte
Découverte		 Picto plongée
Plongée sous marine 		Picto randonnée
Randonnée
       
Picto croisiere
Croisières 		Picto conférences
Conférences 		   
       

Présentation
© Tahiti Travel Services / Lauren – Conseillère voyages à Tahiti Travel Services
© Tahiti Travel Services / Lauren – Conseillère voyages à Tahiti Travel Services

Maeva et bienvenue dans notre univers

Tahiti Travel Services, c'est une équipe polynésienne, enracinée ici, qui vit ces îles au quotidien. Pas une vitrine. Une maison. Celle de gens passionnés qui connaissent chaque lagon, chaque prestataire, chaque détail qui transforme un voyage en souvenir inoubliable.

Programme par programme. Client par client. C'est ainsi que nous travaillons, avec l'exigence tranquille de ceux qui savent que le vrai luxe tient rarement dans le spectaculaire, et presque toujours dans ce qu'on ne voit pas mais qu'on ressent.

Nous sommes à vos côtés avant le départ, présents pendant le séjour, et disponibles après parce que la sérénité de vos clients est aussi la nôtre. Notre service de conciergerie veille, anticipe et s'adapte, pour que rien ne vienne altérer la magie de l'instant.

Pour composer vos programmes, nous avons sélectionné avec soin une collection exclusive de produits et de partenaires ; ceux qui partagent nos valeurs d'excellence et d'authenticité, et qui incarnent le meilleur de la Polynésie.

Agence réceptive titulaire de la licence A délivrée par le gouvernement de Polynésie française, assurée auprès de Generali France et membre du GIE Tahiti Tourisme ainsi que d’Atout France, nous vous offrons toutes les garanties de partenariats solides et engagés.


Tahiti Travel Services, Agence boutique en Polynésie française
Parlons de vos projets.

Nos conseillers sont à votre écoute :
booking@tahititravelservices.pf

Et pour découvrir l'ensemble de nos services :
www.tahititravelservices.pf.

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TAHITI TRAVEL SERVICES
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Raphaela Taufa / Directrice
42-44 rue Wallis, BP 9975
98715 Pirae Tahiti
Polynésie Française


raphaelat@tahititravelservices.pf
contact@tahititravelservices.pf
www.tahititravelservices.pf

         


Loïc Troupel - Directeur général
loict@tahititravelservices.pf


Natalie Meynard – Directrice générale adjointe
nataliem@tahititravelservices.pf


Département Produits
produits@tahititravelservices.pf


Département réservations
booking@tahititravelservices.pf


Département conciergerie
assistance@tahititravelservices.pf




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Tags : destimag, dmc, Polynésie française, receptif, Tahiti Travel Services
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