Tahiti Travel Services, Agence boutique en Polynésie française

Tahiti Travel Services, c'est une équipe polynésienne, enracinée ici, qui vit ces îles au quotidien. Pas une vitrine. Une maison. Celle de gens passionnés qui connaissent chaque lagon, chaque prestataire, chaque détail qui transforme un voyage en souvenir inoubliable.



Programme par programme. Client par client. C'est ainsi que nous travaillons, avec l'exigence tranquille de ceux qui savent que le vrai luxe tient rarement dans le spectaculaire, et presque toujours dans ce qu'on ne voit pas mais qu'on ressent.



Nous sommes à vos côtés avant le départ, présents pendant le séjour, et disponibles après parce que la sérénité de vos clients est aussi la nôtre. Notre service de conciergerie veille, anticipe et s'adapte, pour que rien ne vienne altérer la magie de l'instant.



Pour composer vos programmes, nous avons sélectionné avec soin une collection exclusive de produits et de partenaires ; ceux qui partagent nos valeurs d'excellence et d'authenticité, et qui incarnent le meilleur de la Polynésie.



Agence réceptive titulaire de la licence A délivrée par le gouvernement de Polynésie française, assurée auprès de Generali France et membre du GIE Tahiti Tourisme ainsi que d’Atout France, nous vous offrons toutes les garanties de partenariats solides et engagés.



