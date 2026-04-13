Tahiti Travel Services annonce l’arrivée de son Directeur Général

Loic Troupel s’appuie sur plus de vingt ans d’expérience dans le tourisme et l’hôtellerie, avec un parcours international alliant fonctions opérationnelles, commerciales et stratégiques. Adopté de longue date en Polynésie française, il a notamment évolué dans l’hôtellerie haut de gamme, en particulier au sein d’un groupe hôtelier contribuant au rayonnement de la destination à l’international.



Il dispose d’une expertise reconnue en développement touristique, performance commerciale et organisation opérationnelle, ainsi que d’une connaissance fine de la destination Tahiti est ses iles et de ses enjeux, atouts clés pour accompagner la croissance de Tahiti Travel Services.



Un mot de Loic Troupel



"Je suis honoré de rejoindre les équipes de Tahiti Travel Services et souhaite remercier Raphaela pour sa confiance. A l’aube de célébrer les 10 ans de l’agence, et en nous appuyant sur un savoir-faire reconnu et des fondamentaux solides, notre ambition est de continuer à accompagner nos partenaires dans la réalisation de voyages mémorables et authentiques en leur apportant des solutions innovantes et leur proposant des produits et services respectueux de notre environnement." Loic Troupel, Directeur Général