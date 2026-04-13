Tahiti Travel Services annonce l’arrivée de son Directeur Général

Forte de son ancrage en Polynésie depuis 2017, Tahiti Travel Services évolue avec l’ambition de conjuguer son savoir-faire historique et une vision moderne du tourisme, respectueuse des cultures, des lagons et des équilibres naturels qui font la singularité de la destination.
Dans ce contexte, nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Loic Troupel, qui occupe depuis le 16 mars 2026 les fonctions de Directeur Général de Tahiti Travel Services. Par son expertise et sa compréhension des enjeux spécifiques du tourisme en Polynésie, il aura pour mission de poursuivre le développement de l’entreprise tout en renforçant son positionnement d’expert des îles.
Dans ce contexte, nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Loic Troupel, qui occupe depuis le 16 mars 2026 les fonctions de Directeur Général de Tahiti Travel Services. Par son expertise et sa compréhension des enjeux spécifiques du tourisme en Polynésie, il aura pour mission de poursuivre le développement de l’entreprise tout en renforçant son positionnement d’expert des îles.
PROFIL
Loic Troupel s’appuie sur plus de vingt ans d’expérience dans le tourisme et l’hôtellerie, avec un parcours international alliant fonctions opérationnelles, commerciales et stratégiques. Adopté de longue date en Polynésie française, il a notamment évolué dans l’hôtellerie haut de gamme, en particulier au sein d’un groupe hôtelier contribuant au rayonnement de la destination à l’international.
Il dispose d’une expertise reconnue en développement touristique, performance commerciale et organisation opérationnelle, ainsi que d’une connaissance fine de la destination Tahiti est ses iles et de ses enjeux, atouts clés pour accompagner la croissance de Tahiti Travel Services.
Un mot de Loic Troupel
"Je suis honoré de rejoindre les équipes de Tahiti Travel Services et souhaite remercier Raphaela pour sa confiance. A l’aube de célébrer les 10 ans de l’agence, et en nous appuyant sur un savoir-faire reconnu et des fondamentaux solides, notre ambition est de continuer à accompagner nos partenaires dans la réalisation de voyages mémorables et authentiques en leur apportant des solutions innovantes et leur proposant des produits et services respectueux de notre environnement." Loic Troupel, Directeur Général
Il dispose d’une expertise reconnue en développement touristique, performance commerciale et organisation opérationnelle, ainsi que d’une connaissance fine de la destination Tahiti est ses iles et de ses enjeux, atouts clés pour accompagner la croissance de Tahiti Travel Services.
Un mot de Loic Troupel
"Je suis honoré de rejoindre les équipes de Tahiti Travel Services et souhaite remercier Raphaela pour sa confiance. A l’aube de célébrer les 10 ans de l’agence, et en nous appuyant sur un savoir-faire reconnu et des fondamentaux solides, notre ambition est de continuer à accompagner nos partenaires dans la réalisation de voyages mémorables et authentiques en leur apportant des solutions innovantes et leur proposant des produits et services respectueux de notre environnement." Loic Troupel, Directeur Général
Un mot de Raphaela Taufa
"Depuis la création de Tahiti Travel Services en Avril 2017, je me suis entourée d’une équipe de passionnés, Polynésien de naissance ou de cœur qui guident pas à pas nos partenaires recherchant un service personnalisé et sur-mesure pour réaliser un voyage authentique et unique à destination de Tahiti et ses iles. Nous visons essentiellement à susciter l’émotion au travers d’expériences car il me tient à cœur de faire découvrir notre Fenua et nos belles îles, notre peuple, notre culture, nos traditions à nos invités. L’aventure continue et je suis ravie d’accueillir Loic Troupel au sein de Tahiti Travel Services, son arrivée marque une nouvelle étape nécessaire pour consolider notre organisation pour qu’elle soit robuste, performante et durable. Je me réjouis de notre future collaboration. Maururu roa" Raphaela TAUFA, Présidente.
"Depuis la création de Tahiti Travel Services en Avril 2017, je me suis entourée d’une équipe de passionnés, Polynésien de naissance ou de cœur qui guident pas à pas nos partenaires recherchant un service personnalisé et sur-mesure pour réaliser un voyage authentique et unique à destination de Tahiti et ses iles. Nous visons essentiellement à susciter l’émotion au travers d’expériences car il me tient à cœur de faire découvrir notre Fenua et nos belles îles, notre peuple, notre culture, nos traditions à nos invités. L’aventure continue et je suis ravie d’accueillir Loic Troupel au sein de Tahiti Travel Services, son arrivée marque une nouvelle étape nécessaire pour consolider notre organisation pour qu’elle soit robuste, performante et durable. Je me réjouis de notre future collaboration. Maururu roa" Raphaela TAUFA, Présidente.
Tahiti Travel Services : Un partenaire tourisme ancré au cœur du Pacifique
Des voyages authentiques, conçus avec une expertise locale
Chez Tahiti Travel Services, chaque voyage en Polynésie française est pensé comme une création unique, façonnée à l’image de vos clients. Grâce à notre ancrage local et à notre parfaite connaissance des îles, nous concevons des séjours à la carte premium à Tahiti et dans ses archipels qui allient raffinement et exclusivité.
- Nos conseillers experts prennent le temps de comprendre vos besoins et ceux de votre audience afin de proposer des expériences personnalisées à forte valeur ajoutée :
- Séjours privatifs, voyages à thème et combinés inter-îles (Tahiti, Moorea, Bora Bora, Tuamotu, Marquises…).
- Hébergements haut de gamme : boutique-hôtels intimistes, resorts spa ou villas privées face aux lagons turquoise.
- Activités immersives : excursions hors des sentiers battus, rencontres avec les Polynésiens, croisières privatives, plongée sous-marine et expériences culturelles exclusives.
Vous bénéficiez ainsi d’une production différenciante, conçue pour valoriser votre marque et séduire vos clients en quête de voyages d’exception au cœur du Pacifique Sud.
Chez Tahiti Travel Services, chaque voyage en Polynésie française est pensé comme une création unique, façonnée à l’image de vos clients. Grâce à notre ancrage local et à notre parfaite connaissance des îles, nous concevons des séjours à la carte premium à Tahiti et dans ses archipels qui allient raffinement et exclusivité.
- Nos conseillers experts prennent le temps de comprendre vos besoins et ceux de votre audience afin de proposer des expériences personnalisées à forte valeur ajoutée :
- Séjours privatifs, voyages à thème et combinés inter-îles (Tahiti, Moorea, Bora Bora, Tuamotu, Marquises…).
- Hébergements haut de gamme : boutique-hôtels intimistes, resorts spa ou villas privées face aux lagons turquoise.
- Activités immersives : excursions hors des sentiers battus, rencontres avec les Polynésiens, croisières privatives, plongée sous-marine et expériences culturelles exclusives.
Vous bénéficiez ainsi d’une production différenciante, conçue pour valoriser votre marque et séduire vos clients en quête de voyages d’exception au cœur du Pacifique Sud.
Une expérience unique pour vos clients et pour vous
Conçue pour séduire vos voyageurs et valoriser votre activité
Parce que l’excellence se joue dans les détails, nous avons conçu une gamme de services premium qui valorisent vos offres tout en garantissant une expérience inoubliable à vos clients. Ces prestations représentent autant un levier de différenciation pour vous qu’un gage de confort et de sérénité pour eux :
• Accueil VIP & Fast Track à l’aéroport international de Tahiti Faaa.
• Carnet de voyage personnalisé et programme détaillé.
• Connexion Internet mobile (Pocket Wi-Fi ou carte SIM 20 Go).
• Réservations d’expériences privées, partagés et sur-mesure.
• Suivi et sécurité pendant toute la durée du séjour.
• Vérification proactive des disponibilités hôtelières pour vous assurer les meilleures options.
• Argumentaire personnalisé et accompagnement commercial pour renforcer l’impact de vos ventes.
• Sessions de formation en visioconférence personnalisées : focus produits, différenciateurs et astuces terrain.
Chaque étape est pensée pour sublimer le voyage de vos clients et simplifier votre quotidien.
Ensemble, faisons de chaque séjour de luxe une signature unique.
Parce que l’excellence se joue dans les détails, nous avons conçu une gamme de services premium qui valorisent vos offres tout en garantissant une expérience inoubliable à vos clients. Ces prestations représentent autant un levier de différenciation pour vous qu’un gage de confort et de sérénité pour eux :
• Accueil VIP & Fast Track à l’aéroport international de Tahiti Faaa.
• Carnet de voyage personnalisé et programme détaillé.
• Connexion Internet mobile (Pocket Wi-Fi ou carte SIM 20 Go).
• Réservations d’expériences privées, partagés et sur-mesure.
• Suivi et sécurité pendant toute la durée du séjour.
• Vérification proactive des disponibilités hôtelières pour vous assurer les meilleures options.
• Argumentaire personnalisé et accompagnement commercial pour renforcer l’impact de vos ventes.
• Sessions de formation en visioconférence personnalisées : focus produits, différenciateurs et astuces terrain.
Chaque étape est pensée pour sublimer le voyage de vos clients et simplifier votre quotidien.
Ensemble, faisons de chaque séjour de luxe une signature unique.
« Tahiti Travel Services confirme ainsi son engagement à offrir des expériences toujours plus personnalisées, innovantes et respectueuses, au service d’un tourisme durable et responsable. »
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