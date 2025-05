Une différence qui a du cœur : notre conciergerie exclusive à Tahiti

Nos concierges sont disponibles tout au long du voyage pour accompagner les clients avec bienveillance et efficacité. Leur rôle est multiple et leur mission est claire : faire en sorte que rien ne vienne troubler la magie du séjour, et que chaque instant soit à la hauteur des attentes les plus élevées.



Quelques exemples de services proposés :



● Réservations de dernière minute pour des restaurants, spas, excursions ou activités nautiques,



● Suggestions personnalisées selon les envies du moment (plongée, massage, randonnée, sortie culturelle, dîner romantique...),



● Aide à la planification d’un moment spécial (demande en mariage, anniversaire, lune de miel...),



● Réorganisation d’un programme en cas d’intempérie, de retard de vol ou d’imprévu,



● Recommandations locales authentiques pour sortir des sentiers battus et découvrir la Polynésie autrement.



Nous devenons ainsi leur référence locale de confiance, une présence rassurante et professionnelle, toujours en coulisses mais jamais loin, prête à intervenir avec discrétion et efficacité.



Vos dossiers sensibles méritent toute notre attention

Parce que certains voyageurs ont des besoins spécifiques, des attentes plus complexes ou une sensibilité accrue à certains détails, nous accordons un soin tout particulier à la gestion de vos dossiers dits "sensibles".



Lorsque vous identifiez un dossier particulier ou exigeant — VIP, personnalités publiques, familles avec enfants en bas âge, personnes âgées, clientèles à besoins particuliers — nous vous invitons à en informer directement votre conseiller voyage. Ce dernier transmettra les éléments clés à notre conciergerie, afin de garantir un suivi renforcé, attentif et hautement personnalisé.



Chaque détail est passé en revue : préférences alimentaires, sensibilités culturelles, habitudes de voyage, souhaits exprimés lors de la réservation. Rien n’est laissé au hasard. Cette approche proactive et humaine fait souvent toute la différence.