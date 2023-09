Tahiti Travel Services, Agence réceptive en Polynésie française

Tahiti Travel Services est une agence réceptive polynésienne. Notre équipe polynésienne est à votre service au quotidien dans la conception de vos programmes de voyages vers la Polynésie. Nous vous apportons le support nécessaire avant, pendant et après le voyage de vos clients afin qu’ils en gardent un souvenir mémorable.



Notre agence réceptive vous offre les mêmes garanties qu'une agence de voyages traditionnelle.

Tahiti Travel Services a une licence de type A d’agence de voyages nous a été délivrée par le gouvernement de Polynésie le 23 octobre 2017.

Nous sommes assurés en responsabilité civile auprès de la compagnie GENERALI France.

Notre agence de voyage est membre du GIE Tahiti Tourisme.



Basée à Papeete, notre équipe est à disposition 24/24 et 7j/7 et notre service de conciergerie vous assure sérénité et qualité pour les séjours de vos clients.



Pour personnaliser nos programmes, nous avons soigneusement sélectionné une gamme exclusive de produits et de services, mettant ainsi en lumière le meilleur de nos îles.



Un de nos atouts est aussi une représentation commerciale basée en France qui peut au quotidien vous accompagner sur vos devis et vos besoins de formations sur la destination et les services que proposent notre agence.