Tahiti Nui Travel, Polynésie française

Notre département dédié aux groupes et incentives possède une grande expérience dans la gestion de ces dossiers.

Nous avons la capacité de créer et de gérer toutes tailles et tous types de groupes et événements spéciaux.

Outre l'hébergement, les transferts et le transport inter-îles, nous créons des visites et des excursions personnalisées.





LA GARANTIE DE MEILLEURS TARIFS ET LE PLUS GRAND INVENTAIRE D’UNITES HÔTELIERES

Notre position de leader nous permet de bénéficier des meilleures conditions et offres disponibles. Nous offrons accès à l’inventaire des chambres de tous les hôtels principaux ainsi que la possibilité de recevoir une confirmation instantanée pour toute réservation effectuée sur notre site.



SUPPORT VENTES & MARKETING

Notre équipe analyse l’évolution de votre marché. Elle vous guide et vous assiste dans la sélection de vos produits ainsi que dans la préparation de vos brochures ou autres outils commerciaux.

Notre équipe commerciale vous apportera l’aide, les recommandations, et l’assistance minutieuse dont vous aurez besoin pour assurer votre succès.



PRESENCE & ASSISTANCE PERSONNALISEE : plus de 55 ans d’expérience

Nos hôtesses et guides accueillent vos clients dans la plus traditionnelle des manières avec le souci de leurs premières impressions.

Nous restons joignables tout au long du séjour avec un service clientèle disponible 24h/24 et 7 jours/7 pour assurer une assistance rapide et efficace durant toute la durée du séjour.



NOTRE LOGISTIQUE