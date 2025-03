Les Visages qui font la Polynésie

Enfin, à Nuku Hiva, sur les îles Marquises, vos clients feront la rencontre d’un sculpteur pas comme les autres. Cet homme aux mains calleuses façonne des tikis dans la pierre volcanique, une tradition ancestrale des Marquises, empreinte de mysticisme et de spiritualité. Dans son atelier en plein air, il partage sa passion pour l’art brut, cet art qui vibre au cœur des îles et qui invoque les esprits protecteurs des ancêtres.



Au-delà de l’atelier, c’est un moment de transmission qu’il offre à vos voyageurs. Ils auront la chance de sculpter leur propre petit totem, guidés par les gestes du maître, pour graver à jamais un souvenir tangible de cette rencontre avec les esprits et les traditions des Marquises. Une expérience rare, intime, où chaque coup de ciseau devient une connexion profonde avec l’âme des îles, un voyage transformateur où l’art se mêle à la mémoire.



Ces trois figures emblématiques – la tisserande, les gardiens des requins et le sculpteur – représentent bien plus que des artisans ou des passionnés. Ils incarnent l’essence même de la Polynésie : une terre de partage, de respect et de préservation des traditions. À travers leurs yeux, leurs gestes et leurs paroles, vos clients découvriront une Polynésie authentique, loin des clichés, mais d’autant plus touchante et pleine de sens.



Rejoignez-nous dans cette aventure humaine et offrez à vos clients des voyages qui vont au-delà de l’évasion.