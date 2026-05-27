Les « coolcations » séduisent de plus en plus les voyageurs cet été

Selon une étude d’Opodo, 34 % des voyageurs privilégieraient cet été des vacances nature autour des lacs et des montagnes. DepositPhotos.com/peterwey
Selon une étude Opodo, les voyageurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des destinations plus fraiches pour l'été 2026.
La plateforme indique notamment que 34 % des répondants dans le monde privilégieraient des vacances « détox » au cœur de la nature, tandis que 18 % recherchent davantage d’activités d’aventure et de plein air.
Cette tendance des « coolcations » s’appuie sur des destinations offrant températures plus douces, grands espaces et activités de nature comme la randonnée, le vélo, le kayak ou la baignade en lac.
La plateforme indique notamment que 34 % des répondants dans le monde privilégieraient des vacances « détox » au cœur de la nature, tandis que 18 % recherchent davantage d’activités d’aventure et de plein air.
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Suisse, Scandinavie et Slovénie parmi les destinations recherchées
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Parmi les destinations mises en avant par Opodo figurent notamment l’Oberland bernois en Switzerland, les Alpes juliennes en Slovenia ou encore la Suède et la Finlande.
Les Highlands écossais et l’île de Skye sont également cités parmi les destinations nature appréciées pour leurs paysages et leurs températures estivales plus modérées.
Opodo souligne également le développement des destinations hybrides combinant montagne et littoral comme Majorca, les Azores ou encore Cape Town.
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