Voyage et séjour : 2021 marque deux records de taux de départ

En 2021, 84% des Français de métropole de 15 ans et + partis ont choisi la France métropolitaine, ils étaient 90% en 2020.



Les Français ont redécouvert leur pays avec une vision à 360 degrés de toutes les possibilités touristiques, en improvisant le lieu de séjour selon les offres, sans a priori sur la distance (proche ou plus lointaine) et en considérant tous les types de destinations (mer, montagne, campagne, lacs…) en "4 saisons". Ils apprécient la diversité de notre offre touristique, maillée sur tout le territoire et empreinte d’authenticité.



Ils ont bénéficié de davantage de choix à cause de la baisse importante du nombre de touristes étrangers. Les territoires ont saisi cette opportunité de capter de nouvelles clientèles françaises souvent issues de leur région. Ils ont maintenu une présence médiatique importante en argumentant sur leurs richesses touristiques "sûres" avec des mentions particulières sur l’espace, le slow tourisme, la nature, dans un marketing d’expériences.



La crise sanitaire a créé une forte demande de contacts humains sur place, auprès des prestataires privés et publics (Offices de Tourisme etc.). Une demande de contacts plus personnalisés, dédiés, empathiques, réconfortants, sécurisants et "experts" de la destination. Contacts aptes à traduire les éléments échangés lors de la préparation du séjour en réalités tangibles et conviviales.



Par la force des évènements, le taux de départ à l’étranger ou Dom-Tom des Français partis en 2021 en tourisme de loisir a été de 32%, soit une hausse de 12 points vs 2020.



Elle ne permet pas de retrouver, compte tenu des pays fermés, le niveau de 2019 où ce taux culminait à 52%. Ces séjours hors de métropole sont habituellement très appréciés car le taux de découverte et de dépaysement est alors maximal, porté par une envie "d’ailleurs" émotionnelle et physique.



(**) Le taux de départ en France métropolitaine a été de 84%, celui à l’étranger ou Dom-Tom de 32%. Le total est de 116% : 16% des Français sont partis à la fois en France métropolitaine ET à l’étranger & Dom-Tom.