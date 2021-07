Remboursement billets ODIGEO : "Nous ne transigerons pas sur les droits des passagers, ils doivent être remboursés !"

En mai les clients se sont projetés sur juillet et août. Aujourd'hui nous ne voyons pas tellement de réservations au-delà de septembre. Pour la fin d'année, novembre - décembre il y a très peu de réservations.Nous constatons effectivement une réduction de la fenêtre de réservation.Sans surprise, les destinations court-courrier tirent leur épingle du jeu. Dans l'ordre : nous avons Nice, Ajaccio, Lisbonne, Palma de Majorque et Paris. Suivent ensuite Figari et Porto.La Corse marche très fort et le Portugal fonctionne bien aussi. Petite particularité cette année pour la clientèle française : Palma de Majorque, qui est habituellement plutôt prisée par les Britanniques et Allemands et moins par les clients français.Effectivement nous avons eu une période délicate à gérer avec des compagnies qui ne remboursaient pas du tout les billets annulés. A ce moment là, nous avons renforcé notre service clients de 250 collaborateurs. Ce sont des salariés du groupe qui se sont portés volontaires pour prêter main forte.Quand vous avez 17 millions de clients, 2 millions de vols annulés et 7 millions d'appels à traiter... l'équation est difficile à résoudre. C'était très insatisfaisant, les clients ne comprenaient pas la situation. Face aux volumes, nous avons fait notre maximum. Je reste ébahi par le travail accompli par notre service clients qui a parfois eu des échanges houleux.La situation que nous avons connu, n'est pas acceptable, je le répète. Nous défendons nos clients nous mouillons la chemise pour qu'ils obtiennent gain de cause.