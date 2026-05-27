Aircalin nomme Emmanuel Oswald directeur régional France-Europe-Amériques

Emmanuel Oswald a auparavant occupé des fonctions chez American Airlines, Qatar Airways et Aeromexico. Photo: Linkedin Emannuel Oswald
Aircalin annonce la nomination d’Emmanuel Oswald au poste de directeur régional France-Europe-Amériques.
Avant de rejoindre Aircalin, Emmanuel Oswald a occupé plusieurs fonctions dans le transport aérien international, notamment chez American Airlines, Qatar Airways et Aeromexico.
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