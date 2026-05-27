TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Aircalin nomme Emmanuel Oswald directeur régional France-Europe-Amériques

Il pilotera le développement commercial de la compagnie


Aircalin annonce la nomination d’Emmanuel Oswald au poste de directeur régional France-Europe-Amériques. Basé à Paris, il sera chargé de développer la présence de la compagnie sur ces marchés stratégiques et de renforcer les partenariats commerciaux d’Aircalin.


Rédigé par le Mercredi 27 Mai 2026 à 16:25

Emmanuel Oswald a auparavant occupé des fonctions chez American Airlines, Qatar Airways et Aeromexico. Photo: Linkedin Emannuel Oswald
Emmanuel Oswald a auparavant occupé des fonctions chez American Airlines, Qatar Airways et Aeromexico. Photo: Linkedin Emannuel Oswald
Martinique
Aircalin annonce la nomination d’Emmanuel Oswald au poste de directeur régional France-Europe-Amériques.

Avant de rejoindre Aircalin, Emmanuel Oswald a occupé plusieurs fonctions dans le transport aérien international, notamment chez American Airlines, Qatar Airways et Aeromexico.


Lu 172 fois

Tags : aircalin
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Casablanca

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Une nouvelle ère de confort et d'élégance entre l'Europe et l'Amérique du Sud

LATAM Airlines : Une nouvelle ère de confort et d'élégance entre l'Europe et l'Amérique du Sud
LATAM Airlines Group a entamé une transformation historique qui redéfinit l'expérience de voyage à...
Dernière heure

Le label Grand Site de France renouvelé pour le Marais poitevin

Oetker Hotels : Fabrice Moizan nommé à la tête du Bristol Paris

CDG Express entre dans sa dernière phase avant son lancement en 2027

Les « coolcations » séduisent de plus en plus les voyageurs cet été

WeRoad débloque 58 millions de dollars pour accélérer aux États-Unis

Brand News

Agents de voyage : 5 attentes fortes vis-à-vis de leurs partenaires tech

Agents de voyage : 5 attentes fortes vis-à-vis de leurs partenaires tech
Le métier d’agent de voyage continue d’évoluer à grande vitesse. Entre multiplication des contenus,...
Les annonces

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

UN MONDE DE VOYAGES - Conseiller voyages polyvalent H/F - CDD/CDI - (Saint-Fargeau-Ponthierry (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

PLEIN CAP : une valeur sûre pour une croisière réussie !

PLEIN CAP : une valeur sûre pour une croisière réussie !

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club
Distribution

Distribution

Selectour : Natale Scaglia réélu président de la coopérative

Selectour : Natale Scaglia réélu président de la coopérative
Partez en France

Partez en France

Le label Grand Site de France renouvelé pour le Marais poitevin

Le label Grand Site de France renouvelé pour le Marais poitevin
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les « coolcations » séduisent de plus en plus les voyageurs cet été

Les « coolcations » séduisent de plus en plus les voyageurs cet été
Production

Production

Les Maisons du Voyage lancent une collection dédiée aux jardins du monde

Les Maisons du Voyage lancent une collection dédiée aux jardins du monde
AirMaG

AirMaG

CDG Express entre dans sa dernière phase avant son lancement en 2027

CDG Express entre dans sa dernière phase avant son lancement en 2027
Transport

Transport

Trains de nuit Paris-Tarbes : une solution trouvée pour maintenir la ligne !

Trains de nuit Paris-Tarbes : une solution trouvée pour maintenir la ligne !
La Travel Tech

La Travel Tech

WeRoad débloque 58 millions de dollars pour accélérer aux États-Unis

WeRoad débloque 58 millions de dollars pour accélérer aux États-Unis
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Oetker Hotels : Fabrice Moizan nommé à la tête du Bristol Paris

Oetker Hotels : Fabrice Moizan nommé à la tête du Bristol Paris
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières ouvre le Renaissance au public à Marseille en septembre

CFC Croisières ouvre le Renaissance au public à Marseille en septembre
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias