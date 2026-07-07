Aircalin modernise son identité visuelle avant l'arrivée de son premier Airbus A350

Aircalin, le transporteur calédonien dévoile une évolution de son logotype officiel.
Ce changement graphique conserve l'hibiscus emblématique de la marque tout en lui ajoutant un cinquième pétale.
Le nom de la compagnie s'écrit désormais en lettres capitales et intègre directement la mention « Nouvelle-Calédonie ». Les teintes historiques de la charte graphique, à savoir le bleu, le rouge et l'orange, restent inchangées.
Ce changement graphique conserve l'hibiscus emblématique de la marque tout en lui ajoutant un cinquième pétale.
Le nom de la compagnie s'écrit désormais en lettres capitales et intègre directement la mention « Nouvelle-Calédonie ». Les teintes historiques de la charte graphique, à savoir le bleu, le rouge et l'orange, restent inchangées.
Aircalin : un déploiement progressif sur la flotte et les équipements de la compagnie
Autres articles
-
Aircalin annonce une série de nominations stratégiques
-
Aircalin rejoint le label "Féminisons"
-
Nouvelle-Calédonie Tourisme et Aircalin relancent la promotion de la destination en France
-
Aircalin nomme Emmanuel Oswald directeur régional France-Europe-Amériques
-
Nouvelle-Calédonie / Polynésie : le rôle vital des compagnies historiques face aux crises [ABO]
Cette transformation visuelle accompagne le renouvellement technique de la flotte commerciale. Le nouveau design sera déployé de manière progressive au cours des prochains mois sur l'ensemble des outils de communication, les agences physiques, les uniformes du personnel et les avions.
Pour Georges Selefen, Président-directeur général d'Aircalin, ce logo incarne « une compagnie profondément calédonienne, fière de ses origines et déterminée à porter les couleurs de la Nouvelle-Calédonie sur la scène internationale », comme l'indique un communiqué.
Pour Georges Selefen, Président-directeur général d'Aircalin, ce logo incarne « une compagnie profondément calédonienne, fière de ses origines et déterminée à porter les couleurs de la Nouvelle-Calédonie sur la scène internationale », comme l'indique un communiqué.