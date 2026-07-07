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Aircalin modernise son identité visuelle avant l'arrivée de son premier Airbus A350

La compagnie aérienne de Nouvelle-Calédonie fait évoluer son logo historique pour affirmer son ancrage territorial


La compagnie aérienne Aircalin présente sa nouvelle identité graphique, une modernisation visuelle qui habillera pour la première fois la livrée de son futur Airbus A350-900 attendu en décembre 2026.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mardi 7 Juillet 2026 à 10:06

Aircalin dévoile son nouveau logo - Image by Aircalin
Aircalin dévoile son nouveau logo - Image by Aircalin
IFTM
Aircalin, le transporteur calédonien dévoile une évolution de son logotype officiel.

Ce changement graphique conserve l'hibiscus emblématique de la marque tout en lui ajoutant un cinquième pétale.

Le nom de la compagnie s'écrit désormais en lettres capitales et intègre directement la mention « Nouvelle-Calédonie ». Les teintes historiques de la charte graphique, à savoir le bleu, le rouge et l'orange, restent inchangées.

Aircalin : un déploiement progressif sur la flotte et les équipements de la compagnie

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Cette transformation visuelle accompagne le renouvellement technique de la flotte commerciale. Le nouveau design sera déployé de manière progressive au cours des prochains mois sur l'ensemble des outils de communication, les agences physiques, les uniformes du personnel et les avions.

Pour Georges Selefen, Président-directeur général d'Aircalin, ce logo incarne « une compagnie profondément calédonienne, fière de ses origines et déterminée à porter les couleurs de la Nouvelle-Calédonie sur la scène internationale », comme l'indique un communiqué.

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Tags : aircalin
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