Aircalin modernise son identité visuelle avant l'arrivée de son premier Airbus A350

Cette transformation visuelle accompagne le renouvellement technique de la flotte commerciale. Le nouveau design sera déployé de manière progressive au cours des prochains mois sur l'ensemble des outils de communication, les agences physiques, les uniformes du personnel et les avions.



Pour Georges Selefen, Président-directeur général d'Aircalin, ce logo incarne « une compagnie profondément calédonienne, fière de ses origines et déterminée à porter les couleurs de la Nouvelle-Calédonie sur la scène internationale », comme l'indique un communiqué.