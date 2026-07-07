L'APG World Connect fait son retour à Monaco en 2026

En marge du déjeuner APG qui réunissait les professionnels du transport aérien, Jean-Louis Baroux, Président du World Connect 2026, avait réuni la presse pour confirmer les lieux et dates de la 17e édition du WORLD CONNECT organisé par APG, soit du 4 au 6 novembre prochain.
« C’est avec grand plaisir que nous revenons à l’Hôtel Fairmont de Monaco, totalement rénové et en partie privatisé pour notre événement. Nous sommes certains d’assurer un accueil de grande qualité à tous nos participants », a-t-il annoncé en préambule.
Jean-Louis Baroux a aussi raconté la genèse de ce rendez-vous annuel devenu, pour beaucoup, incontournable. Au début des années 90, il a pour habitude d’être un visiteur du soir dans le bureau de Marc Rochet, alors PDG d’AOM.
« Jean-Louis, si tu faisais une conférence sur la distribution », lui lance alors son interlocuteur. L’idée est acceptée et une première conférence, plutôt discrète, avec une vingtaine de personnes, se tient au Carlton, à Cannes. « L’année suivante, nous étions 50 et c’est devenu ensuite le Cannes Airlines Forum ».
Après quelques péripéties racontées avec humour : un émir et sa suite qui font déloger des participants, des Anglais qui veulent racheter le concept, mais en remplaçant le champagne par de la bière, un exil du forum en Jordanie, Jean-Louis Baroux crée au début des années 2000, l’APG World Connect qu’il organisera tous les ans à Monaco. Il y a eu quelques escapades à Malte ou encore, l’année dernière, à Séville, mais cette année, retour dans la Principauté.
Transfert en hélicoptère, hôtel 5 étoiles, champagne, dîner de gala, Jean-Louis Baroux assume ce côté glamour qui fait une partie du succès de cet événement, qui comptera encore cette année plus de 400 participants, dont une centaine de dirigeants de compagnies aériennes.
« C’est avec grand plaisir que nous revenons à l’Hôtel Fairmont de Monaco, totalement rénové et en partie privatisé pour notre événement. Nous sommes certains d’assurer un accueil de grande qualité à tous nos participants », a-t-il annoncé en préambule.
Jean-Louis Baroux a aussi raconté la genèse de ce rendez-vous annuel devenu, pour beaucoup, incontournable. Au début des années 90, il a pour habitude d’être un visiteur du soir dans le bureau de Marc Rochet, alors PDG d’AOM.
« Jean-Louis, si tu faisais une conférence sur la distribution », lui lance alors son interlocuteur. L’idée est acceptée et une première conférence, plutôt discrète, avec une vingtaine de personnes, se tient au Carlton, à Cannes. « L’année suivante, nous étions 50 et c’est devenu ensuite le Cannes Airlines Forum ».
Après quelques péripéties racontées avec humour : un émir et sa suite qui font déloger des participants, des Anglais qui veulent racheter le concept, mais en remplaçant le champagne par de la bière, un exil du forum en Jordanie, Jean-Louis Baroux crée au début des années 2000, l’APG World Connect qu’il organisera tous les ans à Monaco. Il y a eu quelques escapades à Malte ou encore, l’année dernière, à Séville, mais cette année, retour dans la Principauté.
Transfert en hélicoptère, hôtel 5 étoiles, champagne, dîner de gala, Jean-Louis Baroux assume ce côté glamour qui fait une partie du succès de cet événement, qui comptera encore cette année plus de 400 participants, dont une centaine de dirigeants de compagnies aériennes.
APG World Connect : un programme riche
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Mais que l’on ne s’y trompe pas, le World Connect ne laisse cependant que peu de temps pour le tourisme ou les bains de mer.
Cette année, les participants plancheront autour du thème « Navigating change, unlocking growth », qu’on peut traduire par : comment s’adapter aux mutations du transport aérien en favorisant une croissance durable.
Aussi, sur les deux jours que dure l’événement, pas moins de six grands débats auront lieu autour notamment de la distribution, des opérations aériennes dans le futur, des risques géopolitiques, de l’innovation, de l’industrie de l’aviation commerciale.
Cette année, les participants plancheront autour du thème « Navigating change, unlocking growth », qu’on peut traduire par : comment s’adapter aux mutations du transport aérien en favorisant une croissance durable.
Aussi, sur les deux jours que dure l’événement, pas moins de six grands débats auront lieu autour notamment de la distribution, des opérations aériennes dans le futur, des risques géopolitiques, de l’innovation, de l’industrie de l’aviation commerciale.
Des intervenants prestigieux
Déjà, une vingtaine de prestigieux participants venus de différents pays, experts internationaux dans leur domaine, ont confirmé leur présence et feront part de leurs réflexions.
On peut citer, entre autres, Sir Tim Clark, le PDG d’Emirates, Peter Elbers, l’ancien Directeur général de KLM et Indigo, Roberto Alvo, PDG de LATAM, ou encore Yannick Assouad, Directrice générale de Thales Avionics.
Invitation a aussi été envoyée à Florence Parly, Présidente du Conseil d’administration d’Air France - KLM, qui n’a à ce jour pas fait connaître sa réponse, nous a confié Jean-Louis Baroux.
On peut citer, entre autres, Sir Tim Clark, le PDG d’Emirates, Peter Elbers, l’ancien Directeur général de KLM et Indigo, Roberto Alvo, PDG de LATAM, ou encore Yannick Assouad, Directrice générale de Thales Avionics.
Invitation a aussi été envoyée à Florence Parly, Présidente du Conseil d’administration d’Air France - KLM, qui n’a à ce jour pas fait connaître sa réponse, nous a confié Jean-Louis Baroux.
Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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