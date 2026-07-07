L'APG World Connect fait son retour à Monaco en 2026

En marge du déjeuner APG qui réunissait les professionnels du transport aérien, Jean-Louis Baroux, Président du World Connect 2026, avait réuni la presse pour confirmer les lieux et dates de la 17e édition du WORLD CONNECT organisé par APG, soit du 4 au 6 novembre prochain.



« C’est avec grand plaisir que nous revenons à l’Hôtel Fairmont de Monaco, totalement rénové et en partie privatisé pour notre événement. Nous sommes certains d’assurer un accueil de grande qualité à tous nos participants », a-t-il annoncé en préambule.



Jean-Louis Baroux a aussi raconté la genèse de ce rendez-vous annuel devenu, pour beaucoup, incontournable. Au début des années 90, il a pour habitude d’être un visiteur du soir dans le bureau de Marc Rochet, alors PDG d’AOM.



« Jean-Louis, si tu faisais une conférence sur la distribution », lui lance alors son interlocuteur. L’idée est acceptée et une première conférence, plutôt discrète, avec une vingtaine de personnes, se tient au Carlton, à Cannes. « L’année suivante, nous étions 50 et c’est devenu ensuite le Cannes Airlines Forum ».



Après quelques péripéties racontées avec humour : un émir et sa suite qui font déloger des participants, des Anglais qui veulent racheter le concept, mais en remplaçant le champagne par de la bière, un exil du forum en Jordanie, Jean-Louis Baroux crée au début des années 2000, l’APG World Connect qu’il organisera tous les ans à Monaco. Il y a eu quelques escapades à Malte ou encore, l’année dernière, à Séville, mais cette année, retour dans la Principauté.



Transfert en hélicoptère, hôtel 5 étoiles, champagne, dîner de gala, Jean-Louis Baroux assume ce côté glamour qui fait une partie du succès de cet événement, qui comptera encore cette année plus de 400 participants, dont une centaine de dirigeants de compagnies aériennes.