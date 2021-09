Alex Cruz, Tim Clark et Tewolde Gebremariam en vedettes de l’APG World Connect

Pour sa 12e édition, l’APG World Connect devrait voir deux thèmes principaux émerger. « D’abord, les chemins de la reconquête, c’est d’ailleurs le titre que nous avons donné à la manifestation cette année » , explique Jean-Louis Baroux. « Mais ce qui devrait prendre le pas, c’est avant tout la question de l’écologie » , estime-t-il aussi.



Plusieurs table-rondes sont déjà prévues parmi lesquelles : « Comment regagner les passagers ? », « De nouveaux avions pour un nouveau transport aérien », « Le transport aérien sera-t-il écologique ? » ou encore « Quelles leçons retenir de la crise ? ».



« Tout le monde est à peu près persuadé que d’ici 2 ou 3 ans l’équilibre sera retrouvé. Mais, à plus long terme, la question écologique et le déficit d’image du secteur, qui ne communique pas suffisamment, est autrement plus importante » , résume le fondateur d'APG. « Le World Connect cette année veut fédérer les énergies pour enfin trouver des solutions ensemble. J’en appelle à l’union sacrée du secteur. Nous devons nous défendre et communiquer correctement ! » , ajoute-t-il.



A noter que le réseau mondial APG, la « plus petite multinationale française » d’après ses dirigeants, fêtera à l’occasion du 12e World Connect son 30e anniversaire. Il compte aujourd’hui 112 membres répartis dans 175 pays et entretient des relations commerciales avec 250 compagnies aériennes dans le monde.