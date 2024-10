Tout savoir sur le World Connect by APG

Le World Connect by APG est un événement annuel majeur dans le secteur de l'aviation, réunissant des dirigeants de compagnies aériennes, des experts de l'industrie, ainsi que des représentants de divers organismes et acteurs du transport aérien. Organisé par APG (Air Promotion Group), cet événement offre une plateforme de réflexion et de dialogue sur les enjeux actuels et futurs du secteur.Le World Connect se distingue par ses conférences thématiques et ses débats animés par des intervenants de renom. Chaque édition aborde des sujets variés tels quedu transport aérien . En parallèle, il offre des opportunités de networking pour les participants issus du monde entier.Cette rencontre, devenue, se tient dans des lieux prestigieux et vise à favoriser les échanges et collaborations entre professionnels du secteur.