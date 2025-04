Malte : un séjour so chic entre tables étoilées et expériences exclusives

Pour approfondir sa découverte de Malte, il faut ensuite filer à Gozo, l’île « secondaire ».



Des ferries y conduisent à heures fixes mais dans le cadre d’un voyage haut de gamme, mieux vaut louer un speed boat, au départ de la Marina de La Valette.



La traversée (45 minutes) permet de profiter de la beauté sauvage des côtes déchiquetées et d’apercevoir quelques-unes des grottes creusées par la mer qui se sont prêtées à bien des récits légendaires.



Par exemple, celui selon lequel Ulysse, au retour de la guerre de Troie, se serait laissé séduire par la nymphe Calypso dont il serait resté prisonnier sept longues années.



L’exploration de Gozo se fait ensuite en jeep ou voiturettes électriques, ce qui permet de filer, à sa guise, sur les routes sinueuses (mais, hélas, pas forcément d’éviter les embouteillages qui sont une des plaies de Malte !), d’admirer des vallées pittoresques, des falaises abruptes aperçues un peu plus tôt depuis la mer, de découvrir les salines taillées dans les rochers sur la côte nord, de faire trois pas sur des sentiers côtiers et de se prélasser un moment sur la plage avant de découvrir Victoria.



Victoria, c'est la capitale insulaire. Les petites rues qui débordent de boutiques de souvenirs, vêtements et gourmandises locales, conduisent à la place Saint Georges où se dresse la basilique du même nom.



En voilà une qui n’a pas volé son surnom « d'église dorée » ! Elle en met en effet plein la vue avec ses fresques, ses marbres et ses stucs dorés, mais comme le temps file vite, on ne s’y attarde pas trop pour profiter de la citadelle de Victoria, de ses petites rues et surtout de ses remparts qui offrent une vue panoramique sur toute l’île !



A Gozo, le plus stupéfiant, ce sont cependant, près de la ville de Xagħra, les deux temples de Ġgantija. Entourés d'un mur d'enceinte, ils datent de 3600 av. JC et seraient plus anciens que les pyramides d'Égypte !



Leurs énormes blocs de calcaire disposés en motifs complexes sont loin d’avoir livré tous leurs secrets. Il semble cependant acquis que l’on y venait de loin pour y vénérer une encore mystérieuse déesse de la fertilité.



Le retour en speedboat donne la liberté de faire un dernier tour le long des côtes de Gozo et d’admirer Inland Sea, la petite mer intérieure formée il y a milliers d’années par l’effondrement de deux grottes calcaires.



L’approche de La Valette laisse ensuite stupéfait : grands immeubles et hôtels poussent en rangs serrés sur le front de mer et ce n’est pas fini, si l’on en juge par le nombre de grues à l’ouvrage !