Vacances à Malte : ce qu’il faut savoir sur les restrictions du Blue Lagoon dès juillet

une gestion durable, sûre et efficace du site

La mise en œuvre du système de réservation s’inscrit dans un projet coordonné par le groupe Team Blue Lagoon, composé de plusieurs institutions publiques : la Malta Tourism Authority , le ministère des Affaires étrangères et du Tourisme, le ministère pour Gozo et la Planification, Transport Malta, l’Autorité de l’environnement et des ressources, la Police, et le Département de la Protection civile.Ce groupe prévoit d’introduire de, notamment en matière de protection et de réhabilitation du site. Des consultations avec les parties prenantes seront engagées dans les mois à venir pour évaluer les modalités de cette évolution. L’ensemble des entités impliquées a réaffirmé leur engagement envers «».L’approche adoptée vise à préserver l’un des sites côtiers les plus emblématiques de la Méditerranée, tout en assurant un accueil encadré des visiteurs., fréquenté massivement en haute saison, connaît des pressions environnementales importantes, nécessitant une régulation stricte de la fréquentation. Le système mis en place repose sur unLes autorités maltaises insistent sur le fait que toutes les personnes souhaitant se rendre sur l’île doivent désormais présenter un. L’ensemble de ces dispositions vise à instaurer un, fondé sur la réservation anticipée et la responsabilisation des visiteurs.