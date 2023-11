World Connect : la prochaine édition aura lieu à Malte !

Cette année encore, le World Connect APG aura été un succès. "Tout d’abord si cette édition a été un grand succès, c’est en partie grâce au professionnalisme des équipes, et de la direction de l’Hôtel Fairmont qui pendant 2 jours ont démontré toutes leurs qualités pour accueillir dans les meilleures conditions les participants de cette 14ème édition.



Il est toujours frappant de voir les efforts que les participants font pour assister à cet évènement. Beaucoup ont fait plus de 15 heures d’avion et autant au retour juste pour passer 2 jours au World Connect by APG. Cela prouve quelle valeur ils y attachent." nous explique Jean Louis Baroux.



Et de conclure "nous attendons une audience semblable l’année prochaine à l’hôtel WESTIN DRAGONARA de Malte du 23 au 25 octobre pour la 15ème édition du World Connect by APG "



A l’année prochaine.