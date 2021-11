Quelles leçons tirer de la crise et comment reconstruire le secteur aérien ?

« Nous vivions avant le Covid dans un monde de rêve dans lequel les trafics doublaient tous les 10 ans et où nous ne pouvions que faire de l’argent.



Cette crise a été une douche froide pour tout le monde et nous avons pu voir les limites de nos systèmes » , remarque Eric Schulz, ex-directeur commercial d’Airbus.



« Nous ne reviendrons pas au bon vieux temps d’avant Covid, et il va nous falloir encore un moment avant que tout se restabilise : inflation, situations sanitaires, géopolitiques… » , ajoute-t-il.



De l’avis général, l’industrie retrouvera ses niveaux d’avant-crise mais reviendra aussi différente et plus robuste.



« C’est une énorme opportunité pour l’industrie de créer de nouvelle choses, de revenir plus fort et meilleure qu’avant » , d’après Donald Payen, à la direction d’Air Mauritius. Il n'a pas omis de rappeler les compagnies qui ont du mettre la clef sous la porte ces derniers mois.



Pour certains, les stratégies commerciales trop dépendantes des coûts fixes sont désormais à éviter. D’autres appellent de leurs vœux un meilleur équilibre financier entre les compagnies qui « prennent des risques sans faire de marges » et leurs fournisseurs pour qui la situation serait inversée.