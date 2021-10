World Connect Monaco : 420 participants et 60 compagnies aériennes ! du 27 au 29 octobre 2021 à Monaco

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

La 12ème édition du World Connect se tiendra à Monacor du 27 au 29 octobre 2021. Au programme : Comment regagner les passagers ? De nouveaux avions pour un nouveau transport aérien, Le transport aérien sera-t-il écologique ? ou encore Quelles leçons retenir de la crise ?

Rédigé par La Rédaction le Lundi 25 Octobre 2021

La 12ème édition du World Connect organisé par APG réunira 420 participants et 60 compagnies aériennes du 27 au 29 octobre 2021 à Monaco.



" Après 2 ans de crise sans pareille, et douloureuse pour notre industrie, la 12ème édition du World Connect occasionnera les "grandes retrouvailles" des professionnels du transport aérien international, pendant 2 jours dans le cadre prestigieux de l'Hôtel Monte Carlo Bay à Monaco. " a déclare Jean-Louis Baroux, Fondateur d'APG et Président du World Connect.



Il ajoute: " Nous sommes au complet, 420 participants sont déjà inscrits dont 60 compagnies aériennes du monde entier représentées par une trentaine de dirigeants venus directement du siège. Nous avons également la confirmation de prestigieux intervenants tels que Sir Tim Clark, Président d'Emirates, Nick Calio, Président de A4A qui représente les grands transporteurs américains, Patrick Ky,, Directeur Général de l'EASA, Alex Cruz, Ex CEO de British Airways, et bien d'autres encore... ".

Autour du thème retenu cette année, les chemins de la reconquête, plusieurs sujets seront abordés comme : Comment regagner les passagers ? De nouveaux avions pour un nouveau transport aérien, Le transport aérien sera-t-il écologique ? ou encore Quelles leçons retenir de la crise ?



Jean-Louis Baroux conclut : "Le World Connect cette année veut fédérer les énergies pour enfin trouver ensemble des solutions pour l'avenir. J’en appelle à l’union sacrée du secteur. Nous devons nous défendre et communiquer correctement !"

Lu 158 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Maurice, Madagascar, Seychelles : Air Austral renforce son programme Enquête NDC : qu’est-ce qui coince encore ? 🔒