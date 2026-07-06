Kuoni dévoile ses avant-premières 2027 et enrichit son offre

Kuoni lance ses avant-premières 2027 en mettant l'accent sur l'enrichissement de son offre et la personnalisation des voyages.
Le tour-opérateur fait évoluer plusieurs de ses gammes afin d'apporter davantage de choix aux distributeurs et à leurs clients, tout en développant des produits exclusifs.
Les nouvelles brochures sont actuellement en cours de distribution dans les agences de voyages et sont déjà consultables sur l'espace professionnel de Kuoni.
La principale évolution concerne Scanditours, qui revoit son offre de clubs en Laponie autour de cinq concepts distincts, chacun ciblant un profil de voyageurs spécifique.
Le tour-opérateur fait évoluer plusieurs de ses gammes afin d'apporter davantage de choix aux distributeurs et à leurs clients, tout en développant des produits exclusifs.
Les nouvelles brochures sont actuellement en cours de distribution dans les agences de voyages et sont déjà consultables sur l'espace professionnel de Kuoni.
La principale évolution concerne Scanditours, qui revoit son offre de clubs en Laponie autour de cinq concepts distincts, chacun ciblant un profil de voyageurs spécifique.
Scanditours repense entièrement ses clubs en Laponie
Le Club Scanditours Lumi adopte un positionnement réservé aux adultes, tandis que le Club Scanditours Ounasvaara s'adresse aux voyageurs souhaitant découvrir la Laponie de manière plus autonome.
Les familles disposent désormais du Club Scanditours Pohtimo, alors que Luosto mise sur une immersion dans les traditions lapones.
Enfin, Olos complète cette nouvelle gamme avec une formule orientée vers les activités et ouverte à différents profils de clientèle.
Scanditours élargit également sa programmation hivernale avec deux nouveaux city breaks consacrés aux marchés de Noël, combinant Tallinn et Helsinki d'une part, ainsi qu'un séjour à Riga d'autre part.
Trois nouveaux circuits et itinéraires en autotour en Norvège viennent compléter l'offre.
Les familles disposent désormais du Club Scanditours Pohtimo, alors que Luosto mise sur une immersion dans les traditions lapones.
Enfin, Olos complète cette nouvelle gamme avec une formule orientée vers les activités et ouverte à différents profils de clientèle.
Scanditours élargit également sa programmation hivernale avec deux nouveaux city breaks consacrés aux marchés de Noël, combinant Tallinn et Helsinki d'une part, ainsi qu'un séjour à Riga d'autre part.
Trois nouveaux circuits et itinéraires en autotour en Norvège viennent compléter l'offre.
De nouvelles adresses dans l'océan Indien et les Caraïbes
La collection Sables 2027 s'enrichit de plusieurs établissements sur des destinations balnéaires. À l'île Maurice, Constance Le Chaland rejoint la programmation. Aux Seychelles, Kuoni ajoute Alphonse Island Seychelles ainsi que Red Palm Luxury Villas Seychelles.
Dans les Antilles françaises, le voyagiste lance deux nouvelles formules de séjours avec excursions, Ti'Zîl Madinina en Martinique et Ti'Zîl Karukera en Guadeloupe, auxquelles s'ajoutent deux établissements Pierre & Vacances.
Kuoni indique également s'appuyer sur un accès direct aux stocks hôteliers et sur des partenariats avec plusieurs chaînes internationales, tout en proposant une exclusivité avec Ananea Madivaru Maldives.
Dans les Antilles françaises, le voyagiste lance deux nouvelles formules de séjours avec excursions, Ti'Zîl Madinina en Martinique et Ti'Zîl Karukera en Guadeloupe, auxquelles s'ajoutent deux établissements Pierre & Vacances.
Kuoni indique également s'appuyer sur un accès direct aux stocks hôteliers et sur des partenariats avec plusieurs chaînes internationales, tout en proposant une exclusivité avec Ananea Madivaru Maldives.
Une croisière privatisée à bord du Royal Clipper
L'offre Croisières 2027-2028 s'étoffe avec de nouveaux itinéraires maritimes et fluviaux. Parmi les nouveautés figure une croisière privatisée à bord du Royal Clipper, réservée à la clientèle Kuoni, avec un départ unique prévu depuis Nice le 8 mai 2027.
Le catalogue intègre également une expédition en Amazonie à bord du R/V Brasilian Dream, une croisière dans les îles Australes à bord de l'Aranoa, un itinéraire en Europe du Nord sur l'Oceania Vista ainsi qu'une expédition au Spitzberg à bord du SH Vega.
Le tour-opérateur met aussi en avant un nombre accru d'itinéraires francophones, des départs depuis les ports français ainsi que des prestations intégrant les vols et les programmes avant et après croisière.
Le catalogue intègre également une expédition en Amazonie à bord du R/V Brasilian Dream, une croisière dans les îles Australes à bord de l'Aranoa, un itinéraire en Europe du Nord sur l'Oceania Vista ainsi qu'une expédition au Spitzberg à bord du SH Vega.
Le tour-opérateur met aussi en avant un nombre accru d'itinéraires francophones, des départs depuis les ports français ainsi que des prestations intégrant les vols et les programmes avant et après croisière.
Des circuits davantage personnalisables
Kuoni enrichit également sa brochure Circuits en groupe et en privé 2027 avec plusieurs nouveaux itinéraires, parmi lesquels Tour d'horizon colombien, Fresque sud-africaine, Paisible parenthèse japonaise et Brésil, entre culture et nature, proposé avec un départ spécial à l'occasion du Carnaval de Rio.
Le voyagiste poursuit en parallèle le développement de ses circuits privatisables afin de permettre aux agences de construire des voyages plus personnalisés selon les attentes de leur clientèle.
Le voyagiste poursuit en parallèle le développement de ses circuits privatisables afin de permettre aux agences de construire des voyages plus personnalisés selon les attentes de leur clientèle.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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