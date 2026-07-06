Kuoni dévoile ses avant-premières 2027 et enrichit son offre

L'offre Croisières 2027-2028 s'étoffe avec de nouveaux itinéraires maritimes et fluviaux. Parmi les nouveautés figure une croisière privatisée à bord du Royal Clipper, réservée à la clientèle Kuoni, avec un départ unique prévu depuis Nice le 8 mai 2027.



Le catalogue intègre également une expédition en Amazonie à bord du R/V Brasilian Dream, une croisière dans les îles Australes à bord de l'Aranoa, un itinéraire en Europe du Nord sur l'Oceania Vista ainsi qu'une expédition au Spitzberg à bord du SH Vega.



Le tour-opérateur met aussi en avant un nombre accru d'itinéraires francophones, des départs depuis les ports français ainsi que des prestations intégrant les vols et les programmes avant et après croisière.