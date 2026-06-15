Après 40 ans de carrière, Michel Quenot part à la retraite

Patrice Caradec, qui a travaillé à ses côtés pendant près de 20 ans au sein de Transat, a commenté l’annonce.



"i[C’est le bras droit rêvé lorsque tu présides une entreprise, car il est dans l’opérationnel.



Au sein de Transat, nous avons traversé de nombreuses crises. C’est toujours lui que je nommais responsable de la cellule de crise. Il est très organisé et connaît l’ensemble des maillons de la chaîne du tour-operating. Je n’ai que rarement dit non à une solution que me proposait Michel.



C’est un vrai manager, très respecté et respectueux, apprécié non seulement de ses équipes, mais aussi des partenaires à destination.



Quand il a rejoint Kuoni, j’ai tout de suite appelé Emmanuel Foiry, le patron de l’époque, pour lui dire qu’il avait touché le gros lot.



Nous avons de très bons souvenirs ensemble. Maintenant que nous ne sommes pas très éloignés, j’ai hâte de le retrouver pour fêter cette nouvelle étape de sa vie]I", nous confie le président du SETO.