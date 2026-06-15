Après 40 ans de carrière, Michel Quenot part à la retraite

C’est une retraite bien méritée dont va pouvoir profiter Michel Quenot.
Si une nouvelle vie débute pour le sexagénaire, il referme aussi une page de l’histoire moderne de l’industrie touristique, et notamment du développement du tour-operating.
Il a démarré sa carrière en tant qu’agent de comptoir en 1981, chez Voyages Wasteels, un ancien réseau qui a compté jusqu’à 58 points de vente, avant d’intégrer Vacances Transat huit ans plus tard.
Chez le tour-opérateur canadien, il est entré en tant que directeur technique trafic tours, puis a gravi les échelons jusqu’à devenir directeur du tour-operating en 2015.
Il y restera jusqu’au rachat de Vacances Transat par TUI France en 2017.
Si une nouvelle vie débute pour le sexagénaire, il referme aussi une page de l’histoire moderne de l’industrie touristique, et notamment du développement du tour-operating.
Il a démarré sa carrière en tant qu’agent de comptoir en 1981, chez Voyages Wasteels, un ancien réseau qui a compté jusqu’à 58 points de vente, avant d’intégrer Vacances Transat huit ans plus tard.
Chez le tour-opérateur canadien, il est entré en tant que directeur technique trafic tours, puis a gravi les échelons jusqu’à devenir directeur du tour-operating en 2015.
Il y restera jusqu’au rachat de Vacances Transat par TUI France en 2017.
Michel Quenot : "Un pilier du tour-operating" part à la retraite
Par la suite, il enchaîne une expérience d’une année au sein des équipes de Fram, en tant que directeur général, puis intègre Kuoni en 2018 comme directeur du tour-operating.
En janvier dernier, il a été nommé vice-président chargé du développement de Dertour France.
"Michel a été un pilier du tour-operating au sein de notre organisation.
Son expérience, son exigence professionnelle et sa capacité à fédérer ont été déterminantes dans les étapes clés que nous avons traversées ensemble. Nous le remercions chaleureusement pour son engagement et pour la qualité de la transition qu’il a su mener aux côtés de Matthieu", a commenté Gonzague de Gélis, président de Dertour France.
En janvier dernier, il a été nommé vice-président chargé du développement de Dertour France.
"Michel a été un pilier du tour-operating au sein de notre organisation.
Son expérience, son exigence professionnelle et sa capacité à fédérer ont été déterminantes dans les étapes clés que nous avons traversées ensemble. Nous le remercions chaleureusement pour son engagement et pour la qualité de la transition qu’il a su mener aux côtés de Matthieu", a commenté Gonzague de Gélis, président de Dertour France.
Depuis le 1er janvier 2026, Michel Quenot a transmis ses responsabilités à Matthieu Mariotti, un historique du tour-opérateur.
La filiale française de Dertour salue un grand professionnel du tourisme, qui a contribué au développement et à la transformation de plusieurs acteurs majeurs du tour-operating.
Au sein du TO français, il a apporté son expertise, son engagement constant et sa capacité à accompagner les transformations dans un esprit à la fois exigeant et fédérateur, largement salué par ses collaborateurs.
La filiale française de Dertour salue un grand professionnel du tourisme, qui a contribué au développement et à la transformation de plusieurs acteurs majeurs du tour-operating.
Au sein du TO français, il a apporté son expertise, son engagement constant et sa capacité à accompagner les transformations dans un esprit à la fois exigeant et fédérateur, largement salué par ses collaborateurs.
Michel Quenot : "le bras droit rêvé"
Patrice Caradec, qui a travaillé à ses côtés pendant près de 20 ans au sein de Transat, a commenté l’annonce.
"i[C’est le bras droit rêvé lorsque tu présides une entreprise, car il est dans l’opérationnel.
Au sein de Transat, nous avons traversé de nombreuses crises. C’est toujours lui que je nommais responsable de la cellule de crise. Il est très organisé et connaît l’ensemble des maillons de la chaîne du tour-operating. Je n’ai que rarement dit non à une solution que me proposait Michel.
C’est un vrai manager, très respecté et respectueux, apprécié non seulement de ses équipes, mais aussi des partenaires à destination.
Quand il a rejoint Kuoni, j’ai tout de suite appelé Emmanuel Foiry, le patron de l’époque, pour lui dire qu’il avait touché le gros lot.
Nous avons de très bons souvenirs ensemble. Maintenant que nous ne sommes pas très éloignés, j’ai hâte de le retrouver pour fêter cette nouvelle étape de sa vie]I", nous confie le président du SETO.
"i[C’est le bras droit rêvé lorsque tu présides une entreprise, car il est dans l’opérationnel.
Au sein de Transat, nous avons traversé de nombreuses crises. C’est toujours lui que je nommais responsable de la cellule de crise. Il est très organisé et connaît l’ensemble des maillons de la chaîne du tour-operating. Je n’ai que rarement dit non à une solution que me proposait Michel.
C’est un vrai manager, très respecté et respectueux, apprécié non seulement de ses équipes, mais aussi des partenaires à destination.
Quand il a rejoint Kuoni, j’ai tout de suite appelé Emmanuel Foiry, le patron de l’époque, pour lui dire qu’il avait touché le gros lot.
Nous avons de très bons souvenirs ensemble. Maintenant que nous ne sommes pas très éloignés, j’ai hâte de le retrouver pour fêter cette nouvelle étape de sa vie]I", nous confie le président du SETO.