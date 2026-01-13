Kuoni France : Michel Quenot nommé Vice Président Développement - Photo TM
Kuoni France se réorganise.
Au 1er janvier 2026, Michel Quenot est nommé Vice Président Développement.
Il occupait jusqu'ici le poste de directeur du tour-operating.
Il passe le relai à Matthieu Mariotti qui était directeur adjoint du tour-operating depuis le 1er janvier 2025.
"Je suis ravi de passer le témoin à Matthieu qui a été plus que mon bras droit ces dernières années" a précisé à TourMaG Michel Quenot.
Michel Quenot a rejoint le groupe Kuoni France en 2018, après avoir occupé plusieurs de postes de direction au sein au sein du groupe Transat et FRAM.
A noter également que depuis le 1er janvier 2026, Emmanuel Foiry a quitté ses fonctions de Président du Groupe. C'est Gonzague de Gélis, ex-Directeur Financier, qui lui a succédé.
