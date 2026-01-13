Kuoni France : Michel Quenot nommé Vice Président Développement

"Je suis ravi de passer le témoin à Matthieu qui a été plus que mon bras droit ces dernières années"

Kuoni France se réorganise.Au 1er janvier 2026, Michel Quenot est nommé Vice Président Développement.Il occupait jusqu'ici le poste de directeur du tour-operating.Il passe le relai à Matthieu Mariotti qui était directeur adjoint du tour-operating depuis le 1er janvier 2025.a précisé à TourMaG Michel Quenot.