Kuoni France : Matthieu Mariotti devient directeur du tour operating

Kuoni France a présenté début janvier ses brochures 2026. Pionnier sur l’Orient depuis 1967, Kuoni réaffirme son expertise historique avec un catalogue 2026-2027 couvrant les destinations emblématiques de l'Asie (Inde, Japon, Vietnam, Thaïlande, etc.)



Cette sortie s’accompagne du renouvellement des brochures des autres marques spécialistes du groupe : Scanditours (Pays nordiques) ; Celtictours (Pays celtes) ; Donatello (Italie) et Kuoni (USA-Canada).



Outre une programmation enrichie, cette cuvée 2026 inaugure des maquettes entièrement repensées.