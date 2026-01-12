Kuoni France : Matthieu Mariotti devient directeur du tour operating

Matthieu Mariotti vient d'être nommé Directeur du Tour Operating.
Il y a tout juste un an, il prenait les fonctions de directeur adjoint du tour operating et devenait membre du Comex au sein du Groupe Kuoni France. (DERTOUR France).
Auparavant il occupait les fonctions de Directeur produit depuis mai 2021. Il a rejoint le groupe Kuoni France en 2011 en tant qu'agent de voyages au sein des Ateliers du Voyage.
Il a notamment occupé les postes de Product Manager de la marque de luxe Emotions puis a été directeur de la Business Unit "Emotions et Donatello".
Kuoni France : les brochures 2026 sont sorties
Kuoni France a présenté début janvier ses brochures 2026. Pionnier sur l’Orient depuis 1967, Kuoni réaffirme son expertise historique avec un catalogue 2026-2027 couvrant les destinations emblématiques de l'Asie (Inde, Japon, Vietnam, Thaïlande, etc.)
Cette sortie s’accompagne du renouvellement des brochures des autres marques spécialistes du groupe : Scanditours (Pays nordiques) ; Celtictours (Pays celtes) ; Donatello (Italie) et Kuoni (USA-Canada).
Outre une programmation enrichie, cette cuvée 2026 inaugure des maquettes entièrement repensées.
