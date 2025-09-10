TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Gonzague de Gélis lui succèdera


Le Groupe Kuoni France, société du Groupe DERTOUR, annonce un changement important à la tête de l’entreprise : Emmanuel Foiry prend sa retraite et passe le relais à Gonzague de Gélis.


Rédigé par le Jeudi 11 Septembre 2025

Emmanuel Foiry quittera ses fonctions de Président du Groupe Kuoni France le 31 décembre 2025. - Photo PB
Emmanuel Foiry quittera ses fonctions de Président du Groupe Kuoni France le 31 décembre 2025. - Photo PB
Aerticket
C'est une page qui se tourne pour Kuoni en France.

Après 30 ans passés à la tête du Groupe Kuoni France, Emmanuel Foiry prendra sa retraite et quittera ses fonctions de Président du Groupe le 31 décembre 2025.

Un communiqué précise qu' "il continuera toutefois à accompagner l’entreprise en tant que Conseiller Stratégique du Président durant toute l’année 2026."

A lire aussi : Kuoni se félicite de sa "belle année 2024"

Gonzague de Gélis succèdera à Emmanuel Foiry

Autres articles
Gonzague de Gélis prendra ses fonctions le 1er janvier 2026 - Photo Kuoni
Gonzague de Gélis prendra ses fonctions le 1er janvier 2026 - Photo Kuoni
Son successeur, Gonzague de Gélis, actuellement Directeur Financier, prendra officiellement ses fonctions de Président à compter du 1er janvier 2026.

Diplômé de Centrale Nantes, Gonzague de Gélis débute sa carrière en 2011 chez Thomas Cook, où il occupe des postes clés en Contrôle de Gestion, Revenue Management et Production. Il poursuit son parcours en occupant des fonctions de direction au Groupe Le Figaro, pour les filiales Les Maisons du Voyage et Marco Vasco, avant de rejoindre le Groupe Kuoni France en 2023 comme Directeur Financier.

Le communiqué souligne que "cette transition intervient à l’aube d’une année symbolique pour l’entreprise. En 2026, la marque Kuoni fêtera ses 120 ans, tandis que Kuoni France célèbrera son centenaire."

Le parcours d'Emmanuel Foiry

Entré chez Kuoni en 1996 en tant que Directeur Financier, Emmanuel Foiry a rapidement accédé au poste de Directeur Général puis est devenu Président au début des années 2000. Durant ses trois décennies de mandat, il a mené une stratégie de développement marquée par l’acquisition de marques emblématiques telles que Voice, Scanditours, Vacances Fabuleuses, Les Ateliers du Voyage et Donatello.

En 2013, il a orchestré un rachat par le management (MBO) permettant à Kuoni France de devenir une entité indépendante, une étape marquante de sa carrière.

En 2018, il a conduit le rapprochement avec le groupe DERTOUR, l’un des leaders européens du tourisme, renforçant ainsi la position de Kuoni France sur le marché. En parallèle, Emmanuel Foiry s’est engagé au sein de la profession, notamment comme Vice-Président du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating).

Lu 1103 fois

Tags : kuoni, kuoni france
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Jalisco
Dernière heure

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales
Transport

Transport

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?
La Travel Tech

La Travel Tech

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias