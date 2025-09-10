Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Entré chez Kuoni en 1996 en tant que Directeur Financier, Emmanuel Foiry a rapidement accédé au poste de Directeur Général puis est devenu Président au début des années 2000. Durant ses trois décennies de mandat, il a mené une stratégie de développement marquée par l’acquisition de marques emblématiques telles que Voice, Scanditours, Vacances Fabuleuses, Les Ateliers du Voyage et Donatello.



En 2013, il a orchestré un rachat par le management (MBO) permettant à Kuoni France de devenir une entité indépendante, une étape marquante de sa carrière.



En 2018, il a conduit le rapprochement avec le groupe DERTOUR, l’un des leaders européens du tourisme, renforçant ainsi la position de Kuoni France sur le marché. En parallèle, Emmanuel Foiry s’est engagé au sein de la profession, notamment comme Vice-Président du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating).

