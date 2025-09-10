Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quittera ses fonctions de Président du Groupe Kuoni France le 31 décembre 2025. - Photo PB
C'est une page qui se tourne pour Kuoni en France.
Après 30 ans passés à la tête du Groupe Kuoni France, Emmanuel Foiry prendra sa retraite et quittera ses fonctions de Président du Groupe le 31 décembre 2025.
Un communiqué précise qu' "il continuera toutefois à accompagner l’entreprise en tant que Conseiller Stratégique du Président durant toute l’année 2026."
Gonzague de Gélis succèdera à Emmanuel Foiry
Son successeur, Gonzague de Gélis, actuellement Directeur Financier, prendra officiellement ses fonctions de Président à compter du 1er janvier 2026.
Diplômé de Centrale Nantes, Gonzague de Gélis débute sa carrière en 2011 chez Thomas Cook, où il occupe des postes clés en Contrôle de Gestion, Revenue Management et Production. Il poursuit son parcours en occupant des fonctions de direction au Groupe Le Figaro, pour les filiales Les Maisons du Voyage et Marco Vasco, avant de rejoindre le Groupe Kuoni France en 2023 comme Directeur Financier.
Le communiqué souligne que "cette transition intervient à l’aube d’une année symbolique pour l’entreprise. En 2026, la marque Kuoni fêtera ses 120 ans, tandis que Kuoni France célèbrera son centenaire."
Le parcours d'Emmanuel Foiry
Entré chez Kuoni en 1996 en tant que Directeur Financier, Emmanuel Foiry a rapidement accédé au poste de Directeur Général puis est devenu Président au début des années 2000. Durant ses trois décennies de mandat, il a mené une stratégie de développement marquée par l’acquisition de marques emblématiques telles que Voice, Scanditours, Vacances Fabuleuses, Les Ateliers du Voyage et Donatello.
En 2013, il a orchestré un rachat par le management (MBO) permettant à Kuoni France de devenir une entité indépendante, une étape marquante de sa carrière.
En 2018, il a conduit le rapprochement avec le groupe DERTOUR, l’un des leaders européens du tourisme, renforçant ainsi la position de Kuoni France sur le marché. En parallèle, Emmanuel Foiry s’est engagé au sein de la profession, notamment comme Vice-Président du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating).
