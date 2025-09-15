Emmanuel Foiry : "J'ai connu l'âge d'or pour les agences et tour-opérateurs" [ABO]

TourMaG - Vous venez d'annoncer votre départ de Kuoni. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une telle décision ?
Emmanuel Foiry : Vous savez je vais avoir 64 ans au début de l'année prochaine. On va dire simplement que j'ai fait mon temps, et que je prends les choses plutôt très bien.
Ce départ en retraite a été anticipé. Les grands groupes ont pour habitude de se préparer assez longtemps à l'avance. Je ne pars pas tout de suite, puisque je serai aux côtés de Gonzague de Gélis encore l'année prochaine pour l'accompagner. Je vais prendre le temps de le présenter, et s'il y a des sujets d'ampleur je serai encore à ses côtés en 2026.
Gonzague de Gélis commence à être connu dans la profession. Il a travaillé chez Thomas Cook, au contrôle de gestion, au revenu management, mais aussi à la production. Il connaît bien les produits, le métier mais aussi les services supports. Son expérience au sein du groupe Le Figaro (Les Maisons du Voyage et Marco Vasco) lui a permis d'acquérir également une expertise sur le web.
C'est moi qui l'ai embauché à l'époque et qui l'ai choisi pour me succéder. Le groupe l'a ensuite mis rapidement sur orbite. Evidemment d'avoir trouvé mon successeur facilite grandement mon départ.
TourMaG - Cela fait 30 ans que vous êtes à la tête de Kuoni, mais l'histoire avec ce tour-opérateur dure en fait depuis plus longtemps...
Emmanuel Foiry : En effet. J'étais commissaire aux comptes au sein du cabinet Mazars qui avait comme client Voyages Kuoni. Pendant, 10 ans, de 1986 à 1996, j'étais en charge du contrôle des comptes de l'entreprise.
J'ai d'ailleurs développé une expertise sur les clients tourisme : agences et tour-opérateurs. Et quand un nouveau client voyagiste choisissait le cabinet Mazars, j'étais en charge du dossier. C'est ainsi que j'ai collaboré avec Voyages Conseils, le tour-opérateur du Crédit Agricole qui réalisait un milliard de francs de chiffre d'affaires, ou encore MVM qui était spécialiste des voyages balnéaires.
Emmanuel Foiry : Vous savez je vais avoir 64 ans au début de l'année prochaine. On va dire simplement que j'ai fait mon temps, et que je prends les choses plutôt très bien.
Ce départ en retraite a été anticipé. Les grands groupes ont pour habitude de se préparer assez longtemps à l'avance. Je ne pars pas tout de suite, puisque je serai aux côtés de Gonzague de Gélis encore l'année prochaine pour l'accompagner. Je vais prendre le temps de le présenter, et s'il y a des sujets d'ampleur je serai encore à ses côtés en 2026.
Gonzague de Gélis commence à être connu dans la profession. Il a travaillé chez Thomas Cook, au contrôle de gestion, au revenu management, mais aussi à la production. Il connaît bien les produits, le métier mais aussi les services supports. Son expérience au sein du groupe Le Figaro (Les Maisons du Voyage et Marco Vasco) lui a permis d'acquérir également une expertise sur le web.
C'est moi qui l'ai embauché à l'époque et qui l'ai choisi pour me succéder. Le groupe l'a ensuite mis rapidement sur orbite. Evidemment d'avoir trouvé mon successeur facilite grandement mon départ.
TourMaG - Cela fait 30 ans que vous êtes à la tête de Kuoni, mais l'histoire avec ce tour-opérateur dure en fait depuis plus longtemps...
Emmanuel Foiry : En effet. J'étais commissaire aux comptes au sein du cabinet Mazars qui avait comme client Voyages Kuoni. Pendant, 10 ans, de 1986 à 1996, j'étais en charge du contrôle des comptes de l'entreprise.
J'ai d'ailleurs développé une expertise sur les clients tourisme : agences et tour-opérateurs. Et quand un nouveau client voyagiste choisissait le cabinet Mazars, j'étais en charge du dossier. C'est ainsi que j'ai collaboré avec Voyages Conseils, le tour-opérateur du Crédit Agricole qui réalisait un milliard de francs de chiffre d'affaires, ou encore MVM qui était spécialiste des voyages balnéaires.
Emmanuel Foiry : "La faillite de Lehman Brothers a marqué une profonde rupture"
TourMaG - Comment êtes-vous passé de l'autre côté de la barrière ?
Emmanuel Foiry :En 1996, Kuoni a fait son entrée à la bourse de Zurich en Suisse. Il cherchait un directeur un peu plus capé. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Kuoni.
Pour la petite histoire, mon père qui était aussi expert comptable avait contribué à la rédaction aux côtés de Georges Toromanof, père d'Emmanuel, du plan comptable des agences de voyages. J'étais sans doute destiné à travailler dans ce secteur !
TourMaG - En 30 ans, vous avez vécu plusieurs vies entre notamment le rachat par le management (MBO) et la reprise par Detour...
Emmanuel Foiry :De 1996 à 2013, j'ai occupé le poste de Président salarié au sein d'une entreprise cotée à la bourse de Zurich. Pendant cette période j'ai connu beaucoup de crises, mais j'ai aussi connu l'âge d'or pour les agences et tour-opérateurs.
La première bascule, c'est 2001 et les attentats du 11 septembre, mais les conséquences de cet événement ont duré 6 à 7 mois maximum. Puis il y a eu le SRAS en 2003, et le tsunami en Asie en 2004... A chaque fois, le secteur a su rebondir. En 2008, Kuoni réalisait sa plus belle année aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité.
Mais en septembre 2008, c'est la faillite de Lehman Brothers, qui a marqué, selon moi, une profonde rupture. Après cela, nous n'avons jamais retrouvé les volumes précédents.
2009 a été une année compliquée. Pour la deuxième fois de son histoire, Kuoni a été contraint de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, après celui de 2001. Je pense que jusqu'en 2008, les agences et les tour-opérateurs étaient leaders en parts de marché en France. Ensuite, il y a eu la montée de Booking, d'Airbnb, les DMC se sont mis à vendre en direct, il y a eu de nouveaux acteurs tels qu'Evaneos... Le paysage a profondément changé, et en 2011, nous avons enchaîné avec le Printemps arabe.
Emmanuel Foiry :En 1996, Kuoni a fait son entrée à la bourse de Zurich en Suisse. Il cherchait un directeur un peu plus capé. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Kuoni.
Pour la petite histoire, mon père qui était aussi expert comptable avait contribué à la rédaction aux côtés de Georges Toromanof, père d'Emmanuel, du plan comptable des agences de voyages. J'étais sans doute destiné à travailler dans ce secteur !
TourMaG - En 30 ans, vous avez vécu plusieurs vies entre notamment le rachat par le management (MBO) et la reprise par Detour...
Emmanuel Foiry :De 1996 à 2013, j'ai occupé le poste de Président salarié au sein d'une entreprise cotée à la bourse de Zurich. Pendant cette période j'ai connu beaucoup de crises, mais j'ai aussi connu l'âge d'or pour les agences et tour-opérateurs.
La première bascule, c'est 2001 et les attentats du 11 septembre, mais les conséquences de cet événement ont duré 6 à 7 mois maximum. Puis il y a eu le SRAS en 2003, et le tsunami en Asie en 2004... A chaque fois, le secteur a su rebondir. En 2008, Kuoni réalisait sa plus belle année aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité.
Mais en septembre 2008, c'est la faillite de Lehman Brothers, qui a marqué, selon moi, une profonde rupture. Après cela, nous n'avons jamais retrouvé les volumes précédents.
2009 a été une année compliquée. Pour la deuxième fois de son histoire, Kuoni a été contraint de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, après celui de 2001. Je pense que jusqu'en 2008, les agences et les tour-opérateurs étaient leaders en parts de marché en France. Ensuite, il y a eu la montée de Booking, d'Airbnb, les DMC se sont mis à vendre en direct, il y a eu de nouveaux acteurs tels qu'Evaneos... Le paysage a profondément changé, et en 2011, nous avons enchaîné avec le Printemps arabe.
Kuoni prend son indépendance en 2013 : "ce sont mes plus belles années"
TourMaG - En 2013, le Management reprend les rênes de l'entreprise, comment avez-vous vécu cette période ?
Emmanuel Foiry :2013, une nouvelle vie commence, le management (MBO) rachète l'entreprise, nous devenons indépendants. Ce sont mes plus belles années.
Nous sommes libres, indépendants, et agiles... et jusqu'en 2018, nous ne connaissons pas de soubresauts majeurs.
TourMaG - En 2018, vous entrez dans le giron de Dertour, c'est un changement d'ambiance ?
Emmanuel Foiry :Kuoni est revendu à Dertour, qui est un groupe fort sympathique et qui nous laisse une grande latitude. Cependant, nous avons des obligations administratives assez lourdes.
Lorsqu'on entre dans un grand groupe il y a des décisions pour le bien du collectif qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous. En résumé, en étant indépendant, nous vivions de manière un peu plus agile. Cependant, Dertour a eu l'intelligence de ne pas toucher aux marques. Ils nous laissent vivre et nous développer.
Ils ont aussi vu les difficultés d'autres grands groupes à vouloir imposer le modèle allemand aux spécificités du marché français...
Emmanuel Foiry :2013, une nouvelle vie commence, le management (MBO) rachète l'entreprise, nous devenons indépendants. Ce sont mes plus belles années.
Nous sommes libres, indépendants, et agiles... et jusqu'en 2018, nous ne connaissons pas de soubresauts majeurs.
TourMaG - En 2018, vous entrez dans le giron de Dertour, c'est un changement d'ambiance ?
Emmanuel Foiry :Kuoni est revendu à Dertour, qui est un groupe fort sympathique et qui nous laisse une grande latitude. Cependant, nous avons des obligations administratives assez lourdes.
Lorsqu'on entre dans un grand groupe il y a des décisions pour le bien du collectif qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous. En résumé, en étant indépendant, nous vivions de manière un peu plus agile. Cependant, Dertour a eu l'intelligence de ne pas toucher aux marques. Ils nous laissent vivre et nous développer.
Ils ont aussi vu les difficultés d'autres grands groupes à vouloir imposer le modèle allemand aux spécificités du marché français...
"Si je devais recommencer, je lancerais un tour-opérateur B2C"
TourMaG - Vous n'avez pas évoqué la Covid, pourtant cette crise a été majeure ?
Emmanuel Foiry :Oui nous n'avions jamais vu cela avec un chiffre d'affaires à quasi zéro. Les aides gouvernementales et notre maison mère - nous n'avons pas demandé de PGE - nous ont aidés à surmonter cette crise terrible.
En même temps, dès 2022, nous avons à nouveau gagné de l'argent. En 2023, bon nombre de groupes : Marietton Développement, Voyageurs du Monde, ont eu de beaux résultats financiers seulement deux ans après la pandémie.
De nombreuses entreprises ont retrouvé de beaux niveaux de rentabilité. En 2024, elles ont encore été profitables.
TourMaG - Lorsque vous regardez dans le rétroviseur, y a-t-il un regret ou quelque chose que vous auriez fait différemment ?
Emmanuel Foiry :Je pense que les Ateliers du Voyage qui est une entreprise que nous avons reprise, pourraient encore mieux marcher. Je pense qu'elle pourrait être encore plus forte en termes de chiffre d'affaires.
Si je devais recommencer de zéro, avec mon expérience aujourd'hui, je pense que je lancerais un tour-opérateur B2C, même si la vente directe, cela ne se fait pas tout seul. En France, les réseaux de distribution ont un business model assez dominant. La désintermédiation a beaucoup d'avantages, mais aussi de nombreux désavantages.
Emmanuel Foiry :Oui nous n'avions jamais vu cela avec un chiffre d'affaires à quasi zéro. Les aides gouvernementales et notre maison mère - nous n'avons pas demandé de PGE - nous ont aidés à surmonter cette crise terrible.
En même temps, dès 2022, nous avons à nouveau gagné de l'argent. En 2023, bon nombre de groupes : Marietton Développement, Voyageurs du Monde, ont eu de beaux résultats financiers seulement deux ans après la pandémie.
De nombreuses entreprises ont retrouvé de beaux niveaux de rentabilité. En 2024, elles ont encore été profitables.
TourMaG - Lorsque vous regardez dans le rétroviseur, y a-t-il un regret ou quelque chose que vous auriez fait différemment ?
Emmanuel Foiry :Je pense que les Ateliers du Voyage qui est une entreprise que nous avons reprise, pourraient encore mieux marcher. Je pense qu'elle pourrait être encore plus forte en termes de chiffre d'affaires.
Si je devais recommencer de zéro, avec mon expérience aujourd'hui, je pense que je lancerais un tour-opérateur B2C, même si la vente directe, cela ne se fait pas tout seul. En France, les réseaux de distribution ont un business model assez dominant. La désintermédiation a beaucoup d'avantages, mais aussi de nombreux désavantages.
Les 120 ans de la marque Kuoni et les 100 ans de Kuoni France
TourMaG - Vous avez évoqué Booking, Airbnb, mais il y a aussi les compagnies aériennes qui se remettent à faire du tour-opérating. Est-ce un danger selon vous ?
Emmanuel Foiry :Ce sont des concurrents terribles. Au Royaume-Uni, easyjet Holidays prend de grandes parts de marché. Outre-Manche, les gens ne parlent que de ça.
Ce qui est compliqué c'est que les compagnies aériennes sont aussi nos partenaires. Tout ceci est un peu schizophrénique.
TourMaG - 2026 sera marquée par un double anniversaire, les 120 ans de la marque Kuoni et les 100 ans de Kuoni France. Y aura-t-il des opérations particulières ?
Emmanuel Foiry :Nous allons monter des opérations commerciales et nous devrions dévoiler quelques voyages extraordinaires. Il y aura également des annonces à venir d'ici la fin de l'année.
Retrouvez la SAGA Kuoni
La production sera enrichie de deux nouveautés marquantes, dont une sera dévoilée au cours de notre Rallye annuel qui débutera en novembre et qui ira à la rencontre des agences de voyages françaises.
Nous venons de sortir nos brochures : Sables, Circuits, Croisières, ainsi que l'édition Laponie de Scanditours et une nouvelle brochure Egypte. Nous développons de plus en plus les Antilles, et nous lançons sur les Caraïbes : Sainte-Lucie.
Nous mettons également en avant les hôtels Anamea développés par le groupe Dertour que nous revendons en exclusivité. Ce sont des hôtels premium avec un excellent rapport qualité / prix. Actuellement, nous proposons l'Ananea Madivaru Maldives (5 étoiles) qui commence à très bien marcher. Nous sommes les seuls à pouvoir les proposer, et d'autres vont bientôt rejoindre notre offre.
Enfin, sur le volet technologique, nous lancerons en fin d'année, un tout nouveau site B2B. Il a été entièrement refondu. Les agences pourront bénéficier de toutes les dernières fonctionnalités essentielles à un bon site pro.
Emmanuel Foiry :Ce sont des concurrents terribles. Au Royaume-Uni, easyjet Holidays prend de grandes parts de marché. Outre-Manche, les gens ne parlent que de ça.
Ce qui est compliqué c'est que les compagnies aériennes sont aussi nos partenaires. Tout ceci est un peu schizophrénique.
TourMaG - 2026 sera marquée par un double anniversaire, les 120 ans de la marque Kuoni et les 100 ans de Kuoni France. Y aura-t-il des opérations particulières ?
Emmanuel Foiry :Nous allons monter des opérations commerciales et nous devrions dévoiler quelques voyages extraordinaires. Il y aura également des annonces à venir d'ici la fin de l'année.
Retrouvez la SAGA Kuoni
La production sera enrichie de deux nouveautés marquantes, dont une sera dévoilée au cours de notre Rallye annuel qui débutera en novembre et qui ira à la rencontre des agences de voyages françaises.
Nous venons de sortir nos brochures : Sables, Circuits, Croisières, ainsi que l'édition Laponie de Scanditours et une nouvelle brochure Egypte. Nous développons de plus en plus les Antilles, et nous lançons sur les Caraïbes : Sainte-Lucie.
Nous mettons également en avant les hôtels Anamea développés par le groupe Dertour que nous revendons en exclusivité. Ce sont des hôtels premium avec un excellent rapport qualité / prix. Actuellement, nous proposons l'Ananea Madivaru Maldives (5 étoiles) qui commence à très bien marcher. Nous sommes les seuls à pouvoir les proposer, et d'autres vont bientôt rejoindre notre offre.
Enfin, sur le volet technologique, nous lancerons en fin d'année, un tout nouveau site B2B. Il a été entièrement refondu. Les agences pourront bénéficier de toutes les dernières fonctionnalités essentielles à un bon site pro.
TourMaG - Comment s'est déroulée l'année 2025 ?
Emmanuel Foiry :2025 s'inscrit dans la lignée de 2024. Nous serons sur un chiffre d'affaires équivalent autour de 140 M€.
Cependant l'année a été assez erratique. Les prises de commande ont été impactées par les soubresauts géopolitiques. L'année a été compliquée pour les Etats-Unis, qui ont finalement été davantage impactés par l'effet hausse des prix que par l'effet Trump. Certaines destinations comme l'Italie, l'Ecosse, l'Irlande ont bien fonctionné. Pour résumer, 2025, ne sera pas une année mémorable.
TourMaG - Quelles sont les perspectives pour 2026 ?
Emmanuel Foiry :Pour le moment, ce n'est pas trop mal, je suis même un peu étonné. Par exemple nous venons de boucler une bonne semaine. Pour l'instant l'activité résiste bien, mais je reste attentif et vigilant.
TourMaG - Enfin dernière question, Dertour vient de mettre la main sur Hotelplan. Cette acquisition pourrait-elle amener des synergies à Kuoni France ?
Emmanuel Foiry :Hotelplan est implanté au Royaume-Uni. Deux de ses sociétés britanniques sont actives sur la Laponie. Nous souhaitons mettre en place des synergies qui pourraient étendre notre champ d'activité sur la destination et renforcer notre offre Scanditours. Nous sommes impatients de pouvoir travailler sur le sujet.
Emmanuel Foiry :2025 s'inscrit dans la lignée de 2024. Nous serons sur un chiffre d'affaires équivalent autour de 140 M€.
Cependant l'année a été assez erratique. Les prises de commande ont été impactées par les soubresauts géopolitiques. L'année a été compliquée pour les Etats-Unis, qui ont finalement été davantage impactés par l'effet hausse des prix que par l'effet Trump. Certaines destinations comme l'Italie, l'Ecosse, l'Irlande ont bien fonctionné. Pour résumer, 2025, ne sera pas une année mémorable.
TourMaG - Quelles sont les perspectives pour 2026 ?
Emmanuel Foiry :Pour le moment, ce n'est pas trop mal, je suis même un peu étonné. Par exemple nous venons de boucler une bonne semaine. Pour l'instant l'activité résiste bien, mais je reste attentif et vigilant.
TourMaG - Enfin dernière question, Dertour vient de mettre la main sur Hotelplan. Cette acquisition pourrait-elle amener des synergies à Kuoni France ?
Emmanuel Foiry :Hotelplan est implanté au Royaume-Uni. Deux de ses sociétés britanniques sont actives sur la Laponie. Nous souhaitons mettre en place des synergies qui pourraient étendre notre champ d'activité sur la destination et renforcer notre offre Scanditours. Nous sommes impatients de pouvoir travailler sur le sujet.