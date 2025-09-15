Emmanuel Foiry : "J'ai connu l'âge d'or pour les agences et tour-opérateurs" [ABO]

En 1996, Kuoni a fait son entrée à la bourse de Zurich en Suisse. Il cherchait un directeur un peu plus capé. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Kuoni.



Pour la petite histoire, mon père qui était aussi expert comptable avait contribué à la rédaction aux côtés de Georges Toromanof, père d'Emmanuel, du plan comptable des agences de voyages. J'étais sans doute destiné à travailler dans ce secteur !

De 1996 à 2013, j'ai occupé le poste de Président salarié au sein d'une entreprise cotée à la bourse de Zurich. Pendant cette période j'ai connu beaucoup de crises, mais j'ai aussi connu l'âge d'or pour les agences et tour-opérateurs.



La première bascule, c'est 2001 et les attentats du 11 septembre, mais les conséquences de cet événement ont duré 6 à 7 mois maximum. Puis il y a eu le SRAS en 2003, et le tsunami en Asie en 2004... A chaque fois, le secteur a su rebondir. En 2008, Kuoni réalisait sa plus belle année aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité.



Mais en septembre 2008, c'est la faillite de Lehman Brothers, qui a marqué, selon moi, une profonde rupture. Après cela, nous n'avons jamais retrouvé les volumes précédents.



2009 a été une année compliquée. Pour la deuxième fois de son histoire, Kuoni a été contraint de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, après celui de 2001. Je pense que jusqu'en 2008, les agences et les tour-opérateurs étaient leaders en parts de marché en France. Ensuite, il y a eu la montée de Booking, d'Airbnb, les DMC se sont mis à vendre en direct, il y a eu de nouveaux acteurs tels qu'Evaneos... Le paysage a profondément changé, et en 2011, nous avons enchaîné avec le Printemps arabe.