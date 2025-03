Kuoni se félicite de sa "belle année 2024"

"Nous avons fait une belle année 2024"

"l'an dernier, notre chiffre d'affaires a très légèrement progressé et nous avons gagné de l'argent"

"2025 sera un peu plus dur et nous aurons à supporter le dépôt de bilan de

C'est une belle réception, dans une ambiance festive, qui a été organisée, jeudi soir à Paris, dans les locaux des Ateliers du Voyage, par Kuoni France et ses équipes afin deentendez par là leurs fournisseurs, compagnies aériennes, croisiéristes et autres assureurs voyages. René-Marc Chikli , le Président du SETO, et Hervé Tilmont, son directeur général, étaient présents., s'est félicité en début de soirée Emmanuel Foiry, sans donner plus de précisions, car le groupe n'a pas encore publié ses résultats.Un peu plus tard, le président du groupe Kuoni France a toutefois confié, en aparté à TourMaG,. Et de préciser : Univairmer ".