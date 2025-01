Scanditours lance un nouveau challenge de ventes en 2025

3 nuits : réduction de 400 €/personne dans les hôtels hors Clubs et de 600 €/personne au Club Scanditours Pohtimo. Départs disponibles les 6, 13, 27 février et le 6 mars.

4 nuits : même réduction applicable, pour un départ unique le 16 mars.

7 nuits : réduction augmentée à 500 €/personne pour les hôtels hors Clubs et à 800 €/personne pour le Club Pohtimo, avec des départs les 27 février, 2, 6 et 13 mars.

concerne des séjours variés en Laponie, comprenant des durées de 3, 4 ou 7 nuits, avec des remises significatives pour les clients. Selon la durée et le type d’hébergement choisi, les tarifs incluent :Les agents de voyage doivent déclarer leurs ventes sur la plateforme professionnelle de Scanditours ( pro.kuoni.fr pour bénéficier des récompenses.Chaque réservation valide permet aux agents de recevoir un chèque-cadeau de 50 €. Cette initiative, les opérations nationales et les réservations de groupe. En favorisant la promotion de séjours emblématiques en, Scanditours cherche à renforcer ses liens avec ses partenaires tout en offrant à leurs clients des expériences hivernales inoubliables.Pour plus d’informations, les agents peuventchez Kuoni France à maria.barbosa@kuoni.fr . Cette offre s’inscrit dans la, tout en mettant en avant les atouts des séjours dans une destination prisée.