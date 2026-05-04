Kuoni lance son Rallye des Plages 2026 "au fil de l’eau"

Au programme : des soirées organisées dans des cadres sélectionnés, des formations produits, ainsi que des temps d’échange avec les équipes et les fournisseurs partenaires.



Des animations et des dotations (chèques-cadeaux, goodies) viendront également ponctuer chaque étape.



La tournée fera escale dans cinq villes :



- le 22 juin à Lille

- le 23 juin à Honfleur

- le 24 juin à La Baule

- le 25 juin à Bordeaux

- le 26 juin à Nice.