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Kuoni lance son Rallye des Plages 2026 "au fil de l’eau"

Une semaine d’échanges entre équipes commerciales et agences de voyages


À l’occasion de son Rallye des Plages 2026, Kuoni innove avec une tournée estivale "au fil de l’eau" à travers cinq villes françaises. L'objectif est d'aller à la rencontre des agences de voyages et de présenter en avant-première sa collection 2027 dans un cadre propice aux échanges.


Rédigé par le Mardi 5 Mai 2026 à 16:27

Kuoni embarque ses partenaires pour un Rallye des Plages au fil de l’eau - Image : Kuoni
Kuoni embarque ses partenaires pour un Rallye des Plages au fil de l’eau - Image : Kuoni
Exotismes
Le Groupe Kuoni France annonce le lancement de son Rallye des Plages 2026, qui se tiendra du 22 au 26 juin prochains.

Pour cette nouvelle édition, le tour-opérateur revisite le format de cet événement à destination des agences de voyages, avec une tournée estivale organisée "au fil de l’eau" à travers plusieurs villes françaises.

Pensé comme un moment d’échanges privilégiés entre les équipes commerciales de Kuoni et leurs partenaires distributeurs, ce rendez-vous itinérant permettra de découvrir en avant-première la collection de voyages 2027.

Les rencontres se dérouleront dans des lieux situés en bord de mer ou de fleuve, en cohérence avec le thème choisi cette année.

Selon René Thibaut, directeur commercial du groupe, ce nouveau format vise à proposer "une expérience plus immersive et estivale", tout en favorisant des interactions de qualité avec les partenaires.

L’événement s’inscrit dans la volonté du groupe de renforcer sa proximité avec le réseau d’agences, tout en renouvelant ses formats de présentation.

Une tournée en cinq étapes

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Au programme : des soirées organisées dans des cadres sélectionnés, des formations produits, ainsi que des temps d’échange avec les équipes et les fournisseurs partenaires.

Des animations et des dotations (chèques-cadeaux, goodies) viendront également ponctuer chaque étape.

La tournée fera escale dans cinq villes :

- le 22 juin à Lille
- le 23 juin à Honfleur
- le 24 juin à La Baule
- le 25 juin à Bordeaux
- le 26 juin à Nice.


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Tags : kuoni
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