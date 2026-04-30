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Kappa Club lance sa saison estivale avec une offre promotionnelle

Une saison 2026 placée sous le signe de l’immersion


À l’aube de la saison estivale, Kappa Club déploie ses équipes sur l’ensemble de ses destinations et mise sur l’immersion et l’accompagnement personnalisé. Pour soutenir les ventes, Boomerang Voyages propose en parallèle une offre promotionnelle allant jusqu’à -15% sur une sélection de clubs.


Rédigé par le Lundi 4 Mai 2026 à 18:03

Kappa Club lance sa saison estivale avec des équipes déjà mobilisées - Depositphotos.com, billiondigital
Kappa Club lance sa saison estivale avec des équipes déjà mobilisées - Depositphotos.com, billiondigital
Exotismes
Le coup d’envoi de la saison estivale est donné pour Kappa Club.

Le concept du tour-opérateur Boomerang Voyages s’appuie cette année sur 32 équipes déjà déployées dans ses différents établissements, principalement en Méditerranée, mais aussi sur des destinations plus lointaines.

À rebours des formules standardisées, Kappa Club revendique une philosophie de voyage centrée sur l’accompagnement humain, avec des équipes francophones chargées d’assurer un accueil personnalisé et de faciliter la découverte des cultures locales.

Le concept repose notamment sur les "Instants Kappa", des expériences incluses, jusqu’à cinq par semaine, permettant aux vacanciers de découvrir leur destination de manière plus approfondie, sans coût supplémentaire.

Ces activités s’inscrivent également dans une volonté affichée de promouvoir un tourisme plus responsable.

Un coup de pouce tarifaire jusqu’au 13 mai 2026

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Sur le terrain, les équipes sont déjà à pied d’œuvre.

En Crète, au Kappa Club Mikri Poli Crete 5*, des ateliers culinaires sont organisés en collaboration avec des producteurs locaux, autour notamment de la récolte des olives et de la préparation de spécialités traditionnelles. À Rhodes, le programme inclut des visites culturelles comme le monastère de Panagia Ipseni ou encore des ateliers de poterie à Kalathos.

Du côté de Majorque, nouveauté de l’été, des expériences immersives sont proposées à Porto Cristo, combinant découverte locale et dégustations de produits régionaux.

Pour accompagner ce lancement de saison, Boomerang Voyages met en place une offre promotionnelle pouvant atteindre -15% sur la gamme Kappa Club.

Valable jusqu’au 13 mai 2026, elle s’adresse aux réservations effectuées sur cette période, avec un objectif affiché : soutenir les ventes de dernière minute ainsi que celles de l’arrière-saison.

La liste des clubs concernés est accessible via le portail BtoB du tour-opérateur.


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Tags : boomerang voyages, kappa club
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