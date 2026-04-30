Kappa Club lance sa saison estivale avec une offre promotionnelle

Sur le terrain, les équipes sont déjà à pied d’œuvre.



En Crète, au Kappa Club Mikri Poli Crete 5*, des ateliers culinaires sont organisés en collaboration avec des producteurs locaux, autour notamment de la récolte des olives et de la préparation de spécialités traditionnelles. À Rhodes, le programme inclut des visites culturelles comme le monastère de Panagia Ipseni ou encore des ateliers de poterie à Kalathos.



Du côté de Majorque, nouveauté de l’été, des expériences immersives sont proposées à Porto Cristo, combinant découverte locale et dégustations de produits régionaux.



Pour accompagner ce lancement de saison, Boomerang Voyages met en place une offre promotionnelle pouvant atteindre -15% sur la gamme Kappa Club.



Valable jusqu’au 13 mai 2026, elle s’adresse aux réservations effectuées sur cette période, avec un objectif affiché : soutenir les ventes de dernière minute ainsi que celles de l’arrière-saison.



La liste des clubs concernés est accessible via le portail BtoB du tour-opérateur.