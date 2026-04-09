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Boomerang Voyages lance "Clubs en folie" avec jusqu’à –25 % sur plus de 70 clubs

Un booste pour les ventes de printemps et d’été


À l’approche des vacances de printemps et des ponts de mai, Boomerang Voyages déploie "Clubs en folie", une opération promotionnelle d’envergure proposant jusqu’à –25 % de réduction sur plus de 70 clubs.


Rédigé par le Jeudi 9 Avril 2026 à 14:40

Boomerang Voyages lance "Clubs en folie" avec jusqu’à –25 % sur plus de 70 clubs - Photo : Boomerang Voyages
Boomerang Voyages lance "Clubs en folie" avec jusqu’à –25 % sur plus de 70 clubs - Photo : Boomerang Voyages
TAP Air Portugal
Avec son opération commerciale "Clubs en folie", Boomerang Voyages entend soutenir les ventes sur une période jugée stratégique.

Déployée jusqu’à la fin du mois d’avril, cette campagne d’envergure s’accompagne d’une identité visuelle dédiée et de remises pouvant atteindre –25 %, voire davantage, sur plus de 70 clubs.

L’objectif est clair, permettre aux agences de voyages de capter à la fois la demande de dernière minute, notamment pour les vacances d’avril et les ponts de mai, tout en stimulant les réservations pour la haute saison estivale et l’arrière-saison.

Accessible depuis l’ensemble des aéroports français et frontaliers, "Clubs en folie" couvre près de 30 destinations en moyen et long-courrier.

La programmation s’appuie sur les marques phares du voyagiste, Kappa Club, Club Coralia et Club Eldorador, avec une sélection de produits misant sur l’accessibilité et la diversité des expériences.

Une offre large pour répondre à la demande immédiate

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Parmi les offres mises en avant, le Kappa Club Oya Beach 5* affiche des tarifs à partir de 680 € TTC la semaine en formule tout compris.

Rénové récemment, l’établissement propose notamment des "Instants Kappa", conçus pour immerger les clients dans la culture locale, entre découverte d’une huilerie, visite du monastère de Kera ou encore escapade dans les villages crétois.

Autre produit phare, le Club Eldorador Brown Beach 4*, proposé dès 669 € TTC, cible une clientèle en quête d’activités sportives avec son programme Eldo Sport+ encadré par des coachs professionnels, sans oublier ses équipements de loisirs comme le water ninja park.

Pour les familles, le Club Coralia Occidental Torremolinos Playa 4*, à partir de 760 € TTC, mise sur une localisation en bord de mer, des infrastructures adaptées aux enfants et une offre all inclusive complète.

Enfin, sur le segment long-courrier, le Kappa Club Dreams Dominicus La Romana 5* se distingue avec une offre à partir de 1 200 € TTC, contre 1 720 € habituellement. Ce produit haut de gamme met en avant des expériences immersives, incluant dégustations de produits locaux et rencontres avec les habitants.

A lire aussi : retrouvez notre dossier Clubs Vacances

Un levier tarifaire renforcé

En parallèle, Boomerang Voyages rappelle l’attractivité de sa gamme "Prix Malin ", qui regroupe plus de 80 produits, séjours, clubs et circuits, négociés en amont afin de garantir un positionnement compétitif.

Certains établissements de cette sélection bénéficient d’ailleurs de remises additionnelles dans le cadre de "Clubs en folie", renforçant encore leur rapport qualité-prix.


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Tags : boomerang voyages
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