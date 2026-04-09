Boomerang Voyages lance "Clubs en folie" avec jusqu’à –25 % sur plus de 70 clubs

Parmi les offres mises en avant, leaffiche des tarifs à partir dela semaine en formule tout compris.Rénové récemment, l’établissement propose notamment des "Instants Kappa", conçus pour immerger les clients dans la culture locale, entre découverte d’une huilerie, visite du monastère de Kera ou encore escapade dans les villages crétois.Autre produit phare, le, proposé dès, cible une clientèle en quête d’activités sportives avec son programme Eldo Sport+ encadré par des coachs professionnels, sans oublier ses équipements de loisirs comme le water ninja park.Pour les familles, le, à partir de, mise sur une localisation en bord de mer, des infrastructures adaptées aux enfants et une offre all inclusive complète.Enfin, sur le segment long-courrier, lese distingue avec une offre à partir de. Ce produit haut de gamme met en avant des expériences immersives, incluant dégustations de produits locaux et rencontres avec les habitants.