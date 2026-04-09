Boomerang Voyages lance "Clubs en folie" avec jusqu’à –25 % sur plus de 70 clubs - Photo : Boomerang Voyages
Avec son opération commerciale "Clubs en folie", Boomerang Voyages entend soutenir les ventes sur une période jugée stratégique.
Déployée jusqu’à la fin du mois d’avril, cette campagne d’envergure s’accompagne d’une identité visuelle dédiée et de remises pouvant atteindre –25 %, voire davantage, sur plus de 70 clubs.
L’objectif est clair, permettre aux agences de voyages de capter à la fois la demande de dernière minute, notamment pour les vacances d’avril et les ponts de mai, tout en stimulant les réservations pour la haute saison estivale et l’arrière-saison.
Accessible depuis l’ensemble des aéroports français et frontaliers, "Clubs en folie" couvre près de 30 destinations en moyen et long-courrier.
La programmation s’appuie sur les marques phares du voyagiste, Kappa Club, Club Coralia et Club Eldorador, avec une sélection de produits misant sur l’accessibilité et la diversité des expériences.
Déployée jusqu’à la fin du mois d’avril, cette campagne d’envergure s’accompagne d’une identité visuelle dédiée et de remises pouvant atteindre –25 %, voire davantage, sur plus de 70 clubs.
L’objectif est clair, permettre aux agences de voyages de capter à la fois la demande de dernière minute, notamment pour les vacances d’avril et les ponts de mai, tout en stimulant les réservations pour la haute saison estivale et l’arrière-saison.
Accessible depuis l’ensemble des aéroports français et frontaliers, "Clubs en folie" couvre près de 30 destinations en moyen et long-courrier.
La programmation s’appuie sur les marques phares du voyagiste, Kappa Club, Club Coralia et Club Eldorador, avec une sélection de produits misant sur l’accessibilité et la diversité des expériences.
Une offre large pour répondre à la demande immédiate
Autres articles
-
Boomerang Voyages lance un challenge de ventes sur Zanzibar
-
Boomerang voyages : Christophe Buvot rejoint NG Travel au poste de directeur commercial
-
Boomerang Voyages étend sa sélection "Prix Malin" à l’été 2026
-
Boomerang Voyages ouvre les ventes été des Club Coralia
-
Boomerang Voyages mise plus que jamais sur les clubs [ABO]
Parmi les offres mises en avant, le Kappa Club Oya Beach 5* affiche des tarifs à partir de 680 € TTC la semaine en formule tout compris.
Rénové récemment, l’établissement propose notamment des "Instants Kappa", conçus pour immerger les clients dans la culture locale, entre découverte d’une huilerie, visite du monastère de Kera ou encore escapade dans les villages crétois.
Autre produit phare, le Club Eldorador Brown Beach 4*, proposé dès 669 € TTC, cible une clientèle en quête d’activités sportives avec son programme Eldo Sport+ encadré par des coachs professionnels, sans oublier ses équipements de loisirs comme le water ninja park.
Pour les familles, le Club Coralia Occidental Torremolinos Playa 4*, à partir de 760 € TTC, mise sur une localisation en bord de mer, des infrastructures adaptées aux enfants et une offre all inclusive complète.
Enfin, sur le segment long-courrier, le Kappa Club Dreams Dominicus La Romana 5* se distingue avec une offre à partir de 1 200 € TTC, contre 1 720 € habituellement. Ce produit haut de gamme met en avant des expériences immersives, incluant dégustations de produits locaux et rencontres avec les habitants.
A lire aussi : retrouvez notre dossier Clubs Vacances
Rénové récemment, l’établissement propose notamment des "Instants Kappa", conçus pour immerger les clients dans la culture locale, entre découverte d’une huilerie, visite du monastère de Kera ou encore escapade dans les villages crétois.
Autre produit phare, le Club Eldorador Brown Beach 4*, proposé dès 669 € TTC, cible une clientèle en quête d’activités sportives avec son programme Eldo Sport+ encadré par des coachs professionnels, sans oublier ses équipements de loisirs comme le water ninja park.
Pour les familles, le Club Coralia Occidental Torremolinos Playa 4*, à partir de 760 € TTC, mise sur une localisation en bord de mer, des infrastructures adaptées aux enfants et une offre all inclusive complète.
Enfin, sur le segment long-courrier, le Kappa Club Dreams Dominicus La Romana 5* se distingue avec une offre à partir de 1 200 € TTC, contre 1 720 € habituellement. Ce produit haut de gamme met en avant des expériences immersives, incluant dégustations de produits locaux et rencontres avec les habitants.
A lire aussi : retrouvez notre dossier Clubs Vacances
Un levier tarifaire renforcé
En parallèle, Boomerang Voyages rappelle l’attractivité de sa gamme "Prix Malin ", qui regroupe plus de 80 produits, séjours, clubs et circuits, négociés en amont afin de garantir un positionnement compétitif.
Certains établissements de cette sélection bénéficient d’ailleurs de remises additionnelles dans le cadre de "Clubs en folie", renforçant encore leur rapport qualité-prix.
Certains établissements de cette sélection bénéficient d’ailleurs de remises additionnelles dans le cadre de "Clubs en folie", renforçant encore leur rapport qualité-prix.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille