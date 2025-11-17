Boomerang Voyages ouvre les ventes été des Club Coralia

Boomerang Voyages a ouvert les ventes été 2026 pour ses Club Coralia.
Pour l’été 2026, le voyagiste reconduit ses Club Coralia les plus plébiscités.
On y retrouve notamment : Grèce - Club Coralia Amaronda 4*, Club Coralia Valeria Dar Atlas Marrakech 4*, Egypte - Club Coralia Tropitel Sahl Hasheesh 5*, Monténégro - Club Coralia Azul Beach Resort 4*, Tunisie - Club Coralia Monarque Club Rivage Monastir 4*, Espagne - Club Coralia Palia Maria Eugenia 4*.
« Ouvrir les ventes dès l’automne permet à nos partenaires de sécuriser leurs disponibilités, optimiser leurs marges et mieux répartir leur activité commerciale sur l’année », explique Nadjiba Taleb, Directrice de Production. « Cette stratégie repose sur la stabilité de nos partenariats hôteliers et sur la valorisation du rôle des agents de voyages dans le parcours client. »
Boomerang Voyages rappelle qu'en moyenne 25 % des réservations sont réalisées de façon anticipée. Les nouveautés seront dévoilées prochainement, annonce le TO.