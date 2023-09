Boomerang Voyages fait le plein de nouveautés

Les années Covid appartiennent désormais au passé et [Boomerang Voyages]urlurlblank:https://www.tourmag.com/Boomerang-Voyages-parmi-les-2-ou-3-premiers-TO-francais-d-ici-la-fin-2023_a117408.html voit le retour de certaines destinations accompagner le lancement de nouveautés clubs et circuits.



Sur les clubs, 8 nouveaux Clubs Coralia font leur entrée dans l'offre.



Parmi eux, quatre hôtels-clubs 5 étoiles : Coral Beach Resort 5* (Chypre), Tropitel Sahl Hasheesh Resort 5* (Égypte), Pickalbatros White Beach Resort Taghazout 5* (Maroc) et Le Menara Khaolak 5* (Thaïlande), et quatre établissements 4 étoiles : Sunscape Dominicus La Romana 4* (République Dominicaine), Suites & villas by dunas 4* (Las Palmas), Fihalhohi Island Resort Maldives 4* et Fiesta Resort Costa Rica 4*.