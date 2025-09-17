TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Boomerang Voyages mise plus que jamais sur les clubs [ABO]

Le tour-opérateur accélère sur les nouveautés


Après un bel été et tandis que l'hiver 2025-26 se présente sous d’heureux auspices, Boomerang Voyages annonce des nouveautés pour ses quatre marques de clubs et des « prix malins » pour faire la différence par rapport au reste du marché.


Rédigé par le Mercredi 17 Septembre 2025

L'équipe de Boomerang Voyages. De g. à d. Roland Sfeir, Nadjiba Taleb, Bryce Arnaud-Battandier, Victor Magalhaes et Gianluca Martini (© PB):
L'équipe de Boomerang Voyages. De g. à d. Roland Sfeir, Nadjiba Taleb, Bryce Arnaud-Battandier, Victor Magalhaes et Gianluca Martini (© PB):
CroisiEurope
Les bonnes années se suivent chez Boomerang Voyages. Tout sourire, l'équipe dirigeante a présenté, hier, à Paris, dans les locaux de l'atelier Kappa, le bilan positif de l'été 2025 et les perspectives encourageantes pour l'hiver à venir.

Créé en 1990 et membre depuis 2008 du groupe NG Travel - créé et présidé par Olivier Kervella, Boomerang voyages est, rappelons-le, un voyagiste 100% BtoB proposant des week-ends et séjours en club, ainsi que des circuits depuis 2017. Son succès est -et reste- d'abord porté par le produit Club.

"Nos clients adorent nos clubs qui représentent 60 % de nos ventes. Nous enregistrons des taux de satisfaction élevés sur nos trois concepts et nous sommes bien décidés de continuer à les développer", a déclaré, hier, d'entrée, Bryce Arnaud-Battandier, le tout nouveau directeur général de NG Travel.


Boomerang Voyages : une nouvelle gamme de "prix malins"

Roland Sfeir, le directeur des achats de Boomerang Voyages (© PB)
Roland Sfeir, le directeur des achats de Boomerang Voyages (© PB)
"Cet été, en dépit d'une hausse très contenue du prix moyen -+1 % seulement - nous avons observé beaucoup d'achats last minute et aussi une sensibilité marquée aux prix de la part de nos clients", a toutefois observé Bryce Arnaud-Battandier.

Bien décidé à battre le fer tant qu'il est chaud, Boomerang Voyages a donc annoncé hier une politique de prix serrés. Le voyagiste a décidé de proposer une nouvelle gamme de "prix malins" : elle concernera une cinquantaine de produits sur des destinations prisées l'hiver comme la Tunisie ou l’Egypte mais aussi sur des destinations long-courrier comme le Kenya, Cuba, ou les Maldives.

"Il s'agit d'offrir le meilleur rapport qualité/prix sur le marché", selon Bryce Arnaud-Battandier.

Pour y parvenir, Boomerang Voyages a négocié les meilleures offres de ses fournisseurs et fait des compromis sur ses marges.

Dix-huit Clubs en plus

Selon Bryce Arnaud-Battandier, "l'expérience locale est un vrai plus" (© PB)
Selon Bryce Arnaud-Battandier, "l'expérience locale est un vrai plus" (© PB)
« Nous voulons aussi augmenter le nombre de clubs", a poursuivi Roland Sfeir, le directeur des achats de Boomerang Voyages.

Le voyagiste aborde l'hiver 2025-26 avec "93 produits labellisés répartis sur 44 destinations : 32 clubs Coralia, 31 Kappa Clubs, 8 Club Eldorador et 22 Kappa City".

Dans ce portefeuille de Clubs, il y a 18 nouveautés.

"En Asie, nous voulons renforcer notre rôle de leader sur Bali avec un Kappa Club Grand Mirage Resort &Thalasso Bali 5* qui sera les pieds dans l'eau", a annoncé Semi Stengel, un spécialiste des circuits recruté par Boomerang Voyages.

Un troisième club (un Kappa Club Resorts Spa 4 * près du village typique de Dickwella) sera proposé au Sri Lanka, la présence à Zanzibar s'accroît aussi avec un Kappa Club Aldiana Zanzibar Kwanza 5*.

S'y ajouteront de nouvelles adresses au Cap-Vert, en République dominicaine, au Maroc, au Vietnam, au Qatar et aussi au Sénégal, avec l'arrivée de l'iconique Terrou-Bi, les pieds dans l'eau à Dakar.

Plus surprenant, Boomerang Voyages a aussi annoncé un renforcement de sa présence en Thaïlande avec trois Kappa Clubs (un à Koh Lanta et deux à Phuket) et un Club Coralia. Cela peut surprendre compte tenu de la petite forme de cette destination sur le marché français.

Mais, Roland Sfeir s'est voulu rassurant : "Lors du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, le ralentissement a été évident mais, désormais, les réservations redémarrent : ce pays offre un rapport qualité/prix imbattable en long courrier sur le marché français".

Toutefois, il ne suffit désormais plus de proposer aux clients "un simple voyage, il s'agit aussi de leur proposer de vivre des expériences locales", par exemple passer des moments et de partager un repas avec une famille de pêcheurs à Bali ou à l'île Maurice.

"Ces expériences sont un vrai plus. Nos clients apprécient vraiment ces rencontres avec les cultures et les populations locales", a souligné Bryce Arnaud-Battandier.

Dans les Kappa Club, ces "instants Kappa" sont appelés "vis ma vie locale". L'offre vient d'en être renforcée avec une nouvelle thématique appelée les "Instants aventures".

De leur côté, les clubs Coralia vont proposer un festival Coralia Vibes qui permettra à des artistes locaux de se produire dans l’hôtel, entourés d'artisans et de spécialisés gastronomiques locales. "Cette formule a été testée avec succès cet été en Tunisie", a assuré Victor Magalhaes, le directeur des clubs Kappa et Coralia.

Toujours plus de circuits et aussi des "expériences"

Autres articles
Si les Clubs restent le pilier de la réussite de Boomerang Voyages, les circuits proposés par le voyagiste n'en marchent pas moins très bien.

"A date, nous avons enregistré 31 500 clients en prise de commande. Et, c'est en progression depuis la rentrée. Le TOP 5 de nos circuits s'établit comme suit : Maroc, Egypte, Italie, Espagne et Grèce", a observé à ce propos Nadjiba Taleb, la directrice de production de Boomerang Voyages.

Dans ce domaine aussi, Boomerang Voyages qui n'a cessé d'étoffer son offre, compte encore renforcer sa présence sur ses destinations phares comme le Maroc ou la Thaïlande. "Nous commercialisons plus de 600 circuits, dans 70 destinations. Et 250 sont combinables avec un séjour dans l’un de nos clubs ", a souligné Nadjiba Taleb.

Pour faire mieux connaître cette ambitieuse production, Gianluca Martini, le directeur commercial de Boomerang Voyages a annoncé une présence renforcée sur le terrain avec une participation à l'IFTM la semaine prochaine bien sûr, mais aussi un roadshow à travers la France (Lille, Le Havre, Rennes, Orléans, Metz, Montpellier, Toulouse…) pour former les agents de voyages.

S'y ajoute l'invitation de 600 agents de voyages à des Eductours, des tarifs préférentiels consentis à ces même agents, et aussi de nouveaux services dédiés aux professionnels (Helpdesk), notamment pour leur apporter des réponses personnalisées.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 873 fois

Tags : boomerang, boomerang voyages, coralia, kappa club
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Boomerang Voyages mise plus que jamais sur les clubs [ABO]

Boomerang Voyages mise plus que jamais sur les clubs [ABO]

Hera : la solution dopée à l'IA pour générer devis et carnets de voyage ! [ABO] Hera : la solution dopée à l'IA pour générer devis et carnets de voyage ! [ABO]

Jean-Pierre Nadir, FairMoove : "Ce n'est pas l'emballement que j'aurais aimé" [ABO] Jean-Pierre Nadir, FairMoove : "Ce n'est pas l'emballement que j'aurais aimé" [ABO]

Devises : l’euro en hausse face au dollar et au yen [ABO] Devises : l’euro en hausse face au dollar et au yen [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO] Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO] La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

Air Caraïbes étend le paiement fractionné aux billets "last minute"

Destination Mayenne : devenir attractif au-delà du tourisme !

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

JMB VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDD - (Grenoble (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

JET TOURS - Délégué Commercial Sud-Est H/F - CDI - (Entre Marseille et Nice)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUSTRAL LAGONS - Commercial expérimenté BtoB H/F - CDI - (Région Rhône-Alpes)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?
Partez en France

Partez en France

Destination Mayenne : devenir attractif au-delà du tourisme !

Destination Mayenne : devenir attractif au-delà du tourisme !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire

Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Caraïbes étend le paiement fractionné aux billets "last minute"

Air Caraïbes étend le paiement fractionné aux billets "last minute"
Transport

Transport

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie

Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Paris : le Four Seasons Hotel George V dévoile son nouveau visage

Paris : le Four Seasons Hotel George V dévoile son nouveau visage
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias