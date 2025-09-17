Boomerang Voyages mise plus que jamais sur les clubs [ABO]

L'équipe de Boomerang Voyages. De g. à d. Roland Sfeir, Nadjiba Taleb, Bryce Arnaud-Battandier, Victor Magalhaes et Gianluca Martini (© PB):
Les bonnes années se suivent chez Boomerang Voyages. Tout sourire, l'équipe dirigeante a présenté, hier, à Paris, dans les locaux de l'atelier Kappa, le bilan positif de l'été 2025 et les perspectives encourageantes pour l'hiver à venir.
Créé en 1990 et membre depuis 2008 du groupe NG Travel - créé et présidé par Olivier Kervella, Boomerang voyages est, rappelons-le, un voyagiste 100% BtoB proposant des week-ends et séjours en club, ainsi que des circuits depuis 2017. Son succès est -et reste- d'abord porté par le produit Club.
"Nos clients adorent nos clubs qui représentent 60 % de nos ventes. Nous enregistrons des taux de satisfaction élevés sur nos trois concepts et nous sommes bien décidés de continuer à les développer", a déclaré, hier, d'entrée, Bryce Arnaud-Battandier, le tout nouveau directeur général de NG Travel.
Créé en 1990 et membre depuis 2008 du groupe NG Travel - créé et présidé par Olivier Kervella, Boomerang voyages est, rappelons-le, un voyagiste 100% BtoB proposant des week-ends et séjours en club, ainsi que des circuits depuis 2017. Son succès est -et reste- d'abord porté par le produit Club.
"Nos clients adorent nos clubs qui représentent 60 % de nos ventes. Nous enregistrons des taux de satisfaction élevés sur nos trois concepts et nous sommes bien décidés de continuer à les développer", a déclaré, hier, d'entrée, Bryce Arnaud-Battandier, le tout nouveau directeur général de NG Travel.
Boomerang Voyages : une nouvelle gamme de "prix malins"
"Cet été, en dépit d'une hausse très contenue du prix moyen -+1 % seulement - nous avons observé beaucoup d'achats last minute et aussi une sensibilité marquée aux prix de la part de nos clients", a toutefois observé Bryce Arnaud-Battandier.
Bien décidé à battre le fer tant qu'il est chaud, Boomerang Voyages a donc annoncé hier une politique de prix serrés. Le voyagiste a décidé de proposer une nouvelle gamme de "prix malins" : elle concernera une cinquantaine de produits sur des destinations prisées l'hiver comme la Tunisie ou l’Egypte mais aussi sur des destinations long-courrier comme le Kenya, Cuba, ou les Maldives.
"Il s'agit d'offrir le meilleur rapport qualité/prix sur le marché", selon Bryce Arnaud-Battandier.
Pour y parvenir, Boomerang Voyages a négocié les meilleures offres de ses fournisseurs et fait des compromis sur ses marges.
Bien décidé à battre le fer tant qu'il est chaud, Boomerang Voyages a donc annoncé hier une politique de prix serrés. Le voyagiste a décidé de proposer une nouvelle gamme de "prix malins" : elle concernera une cinquantaine de produits sur des destinations prisées l'hiver comme la Tunisie ou l’Egypte mais aussi sur des destinations long-courrier comme le Kenya, Cuba, ou les Maldives.
"Il s'agit d'offrir le meilleur rapport qualité/prix sur le marché", selon Bryce Arnaud-Battandier.
Pour y parvenir, Boomerang Voyages a négocié les meilleures offres de ses fournisseurs et fait des compromis sur ses marges.
Dix-huit Clubs en plus
« Nous voulons aussi augmenter le nombre de clubs", a poursuivi Roland Sfeir, le directeur des achats de Boomerang Voyages.
Le voyagiste aborde l'hiver 2025-26 avec "93 produits labellisés répartis sur 44 destinations : 32 clubs Coralia, 31 Kappa Clubs, 8 Club Eldorador et 22 Kappa City".
Dans ce portefeuille de Clubs, il y a 18 nouveautés.
"En Asie, nous voulons renforcer notre rôle de leader sur Bali avec un Kappa Club Grand Mirage Resort &Thalasso Bali 5* qui sera les pieds dans l'eau", a annoncé Semi Stengel, un spécialiste des circuits recruté par Boomerang Voyages.
Un troisième club (un Kappa Club Resorts Spa 4 * près du village typique de Dickwella) sera proposé au Sri Lanka, la présence à Zanzibar s'accroît aussi avec un Kappa Club Aldiana Zanzibar Kwanza 5*.
S'y ajouteront de nouvelles adresses au Cap-Vert, en République dominicaine, au Maroc, au Vietnam, au Qatar et aussi au Sénégal, avec l'arrivée de l'iconique Terrou-Bi, les pieds dans l'eau à Dakar.
Plus surprenant, Boomerang Voyages a aussi annoncé un renforcement de sa présence en Thaïlande avec trois Kappa Clubs (un à Koh Lanta et deux à Phuket) et un Club Coralia. Cela peut surprendre compte tenu de la petite forme de cette destination sur le marché français.
Mais, Roland Sfeir s'est voulu rassurant : "Lors du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, le ralentissement a été évident mais, désormais, les réservations redémarrent : ce pays offre un rapport qualité/prix imbattable en long courrier sur le marché français".
Toutefois, il ne suffit désormais plus de proposer aux clients "un simple voyage, il s'agit aussi de leur proposer de vivre des expériences locales", par exemple passer des moments et de partager un repas avec une famille de pêcheurs à Bali ou à l'île Maurice.
"Ces expériences sont un vrai plus. Nos clients apprécient vraiment ces rencontres avec les cultures et les populations locales", a souligné Bryce Arnaud-Battandier.
Dans les Kappa Club, ces "instants Kappa" sont appelés "vis ma vie locale". L'offre vient d'en être renforcée avec une nouvelle thématique appelée les "Instants aventures".
De leur côté, les clubs Coralia vont proposer un festival Coralia Vibes qui permettra à des artistes locaux de se produire dans l’hôtel, entourés d'artisans et de spécialisés gastronomiques locales. "Cette formule a été testée avec succès cet été en Tunisie", a assuré Victor Magalhaes, le directeur des clubs Kappa et Coralia.
Le voyagiste aborde l'hiver 2025-26 avec "93 produits labellisés répartis sur 44 destinations : 32 clubs Coralia, 31 Kappa Clubs, 8 Club Eldorador et 22 Kappa City".
Dans ce portefeuille de Clubs, il y a 18 nouveautés.
"En Asie, nous voulons renforcer notre rôle de leader sur Bali avec un Kappa Club Grand Mirage Resort &Thalasso Bali 5* qui sera les pieds dans l'eau", a annoncé Semi Stengel, un spécialiste des circuits recruté par Boomerang Voyages.
Un troisième club (un Kappa Club Resorts Spa 4 * près du village typique de Dickwella) sera proposé au Sri Lanka, la présence à Zanzibar s'accroît aussi avec un Kappa Club Aldiana Zanzibar Kwanza 5*.
S'y ajouteront de nouvelles adresses au Cap-Vert, en République dominicaine, au Maroc, au Vietnam, au Qatar et aussi au Sénégal, avec l'arrivée de l'iconique Terrou-Bi, les pieds dans l'eau à Dakar.
Plus surprenant, Boomerang Voyages a aussi annoncé un renforcement de sa présence en Thaïlande avec trois Kappa Clubs (un à Koh Lanta et deux à Phuket) et un Club Coralia. Cela peut surprendre compte tenu de la petite forme de cette destination sur le marché français.
Mais, Roland Sfeir s'est voulu rassurant : "Lors du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, le ralentissement a été évident mais, désormais, les réservations redémarrent : ce pays offre un rapport qualité/prix imbattable en long courrier sur le marché français".
Toutefois, il ne suffit désormais plus de proposer aux clients "un simple voyage, il s'agit aussi de leur proposer de vivre des expériences locales", par exemple passer des moments et de partager un repas avec une famille de pêcheurs à Bali ou à l'île Maurice.
"Ces expériences sont un vrai plus. Nos clients apprécient vraiment ces rencontres avec les cultures et les populations locales", a souligné Bryce Arnaud-Battandier.
Dans les Kappa Club, ces "instants Kappa" sont appelés "vis ma vie locale". L'offre vient d'en être renforcée avec une nouvelle thématique appelée les "Instants aventures".
De leur côté, les clubs Coralia vont proposer un festival Coralia Vibes qui permettra à des artistes locaux de se produire dans l’hôtel, entourés d'artisans et de spécialisés gastronomiques locales. "Cette formule a été testée avec succès cet été en Tunisie", a assuré Victor Magalhaes, le directeur des clubs Kappa et Coralia.
Toujours plus de circuits et aussi des "expériences"
Autres articles
-
La Tunisie en tête, les USA en embuscade, et un marché porté par des clientèles à deux vitesses [ABO]
-
Boomerang Voyages : lancement d'une nouvelle marque en mars ?
-
Contacter d'anciens employeurs : recrutement plus sûr et objectif ? 🔑
-
Kappa Sélection : Boomerang contre attaque face à Booking !
-
Bilan été : les TO ont-ils frôlé la catastrophe ? 🔑
Si les Clubs restent le pilier de la réussite de Boomerang Voyages, les circuits proposés par le voyagiste n'en marchent pas moins très bien.
"A date, nous avons enregistré 31 500 clients en prise de commande. Et, c'est en progression depuis la rentrée. Le TOP 5 de nos circuits s'établit comme suit : Maroc, Egypte, Italie, Espagne et Grèce", a observé à ce propos Nadjiba Taleb, la directrice de production de Boomerang Voyages.
Dans ce domaine aussi, Boomerang Voyages qui n'a cessé d'étoffer son offre, compte encore renforcer sa présence sur ses destinations phares comme le Maroc ou la Thaïlande. "Nous commercialisons plus de 600 circuits, dans 70 destinations. Et 250 sont combinables avec un séjour dans l’un de nos clubs ", a souligné Nadjiba Taleb.
Pour faire mieux connaître cette ambitieuse production, Gianluca Martini, le directeur commercial de Boomerang Voyages a annoncé une présence renforcée sur le terrain avec une participation à l'IFTM la semaine prochaine bien sûr, mais aussi un roadshow à travers la France (Lille, Le Havre, Rennes, Orléans, Metz, Montpellier, Toulouse…) pour former les agents de voyages.
S'y ajoute l'invitation de 600 agents de voyages à des Eductours, des tarifs préférentiels consentis à ces même agents, et aussi de nouveaux services dédiés aux professionnels (Helpdesk), notamment pour leur apporter des réponses personnalisées.
"A date, nous avons enregistré 31 500 clients en prise de commande. Et, c'est en progression depuis la rentrée. Le TOP 5 de nos circuits s'établit comme suit : Maroc, Egypte, Italie, Espagne et Grèce", a observé à ce propos Nadjiba Taleb, la directrice de production de Boomerang Voyages.
Dans ce domaine aussi, Boomerang Voyages qui n'a cessé d'étoffer son offre, compte encore renforcer sa présence sur ses destinations phares comme le Maroc ou la Thaïlande. "Nous commercialisons plus de 600 circuits, dans 70 destinations. Et 250 sont combinables avec un séjour dans l’un de nos clubs ", a souligné Nadjiba Taleb.
Pour faire mieux connaître cette ambitieuse production, Gianluca Martini, le directeur commercial de Boomerang Voyages a annoncé une présence renforcée sur le terrain avec une participation à l'IFTM la semaine prochaine bien sûr, mais aussi un roadshow à travers la France (Lille, Le Havre, Rennes, Orléans, Metz, Montpellier, Toulouse…) pour former les agents de voyages.
S'y ajoute l'invitation de 600 agents de voyages à des Eductours, des tarifs préférentiels consentis à ces même agents, et aussi de nouveaux services dédiés aux professionnels (Helpdesk), notamment pour leur apporter des réponses personnalisées.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
Voir tous les articles de Paula Boyer