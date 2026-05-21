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Forum des Pionniers 2026 : "Piloter l’incertain", une édition au cœur des transformations du tourisme

Le point avec Bruno Abenin, co-organisateur du Forum


Du 30 mai au 4 juin 2026, le Forum des Pionniers réunira 130 décideurs en Égypte pour sa 24ᵉ édition. Dans un secteur sous tension, cette rencontre interroge la manière dont les professionnels peuvent désormais décider, anticiper et s’adapter dans un monde incertain.


Rédigé par le Vendredi 22 Mai 2026 à 07:33

Forum des pionniers 2025 © Jules Despretz -
Forum des pionniers 2025 © Jules Despretz -
CroisiEurope
Jamais les comportements des voyageurs n’ont semblé aussi mouvants.

Entre réservations tardives, quête de sécurité, nouvelles exigences en matière d’expérience et évolution des usages numériques, les acteurs du tourisme doivent apprendre à composer avec une demande de plus en plus imprévisible.

Face à cette instabilité croissante, le Forum des Pionniers 2026 souhaite « piloter l’incertain ».

Une thématique qui marque le passage d’une logique de réaction à une logique d’anticipation et de construction de scénarios pour les professionnels du secteur.

Comprendre le marché à travers des regards différents

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Pour Bruno Abenin, Directeur Commercial de Travel Evasion et co-organisateur de l’événement, l’enjeu principal ne réside pas dans une lecture unique de cette incertitude, mais dans la confrontation des points de vue.

« La thématique est une chose, mais ce qui est intéressant, ce sont les échanges et la manière dont chacun perçoit le marché », explique-t-il. « Un acteur de la technologie, un tour-opérateur, un réceptif ou un transporteur n’ont pas la même lecture des mêmes enjeux. Et c’est justement cette diversité qui fait la richesse du Forum. »

Dans un secteur où les crises ne sont pas vécues au même rythme selon les métiers, il insiste sur l’importance du dialogue entre expériences différentes : « Certains vivent leur première crise, d’autres leur dixième. L’intérêt, c’est de mettre tout cela en commun et de comprendre ce que chacun fait concrètement avec l’incertitude. »

L’intelligence artificielle, nouveau facteur de décision

Désormais présente dans la veille des risques, la relation client, la production d’offres ou encore le pilotage des entreprises, l’IA ne se limite plus à un simple outil d’automatisation.

Elle influence progressivement la manière dont les organisations analysent leur environnement, arbitrent et anticipent les évolutions du marché.

Pour les dirigeants du tourisme, le défi dépasse largement la technologie. Quelle place accorder aux recommandations générées par l’IA ? Comment préserver le jugement humain dans un contexte où les outils prédictifs gagnent en précision ?

Et comment accompagner les équipes face à ces transformations ? Autant de questions qui alimenteront les discussions entre les 130 décideurs réunis en Égypte, dans le cadre d'ateliers et de retours d'expérience.

Une expérience immersive au service de la réflexion

Le Forum des Pionniers ne se limite pas à des contenus théoriques. Il repose sur un format immersif conçu pour favoriser les échanges et la prise de recul.

La croisière sur le Nil, de Louxor à Assouan, constitue le fil conducteur de l’événement, avec des étapes majeures comme la Vallée des Rois, les temples de Kôm Ombo et de Philae.

Le programme se conclut au Caire avec la découverte des pyramides de Gizeh, du Sphinx et du Grand Musée Égyptien.

Les temps de travail alternent avec des ateliers, des tables rondes et des moments informels pensés pour renforcer la qualité des échanges entre décideurs. Cette dimension relationnelle est au cœur du dispositif.

L’Égypte, miroir des transformations du tourisme mondial

Le choix de l’Égypte comme destination d’accueil donne une résonance particulière à cette édition.

Le pays concentre aujourd’hui une grande partie des dynamiques du tourisme international : forte reprise post-crises avec près de 19 millions de visiteurs en 2025, modernisation accélérée des infrastructures, montée en gamme de l’offre et grands projets comme le Grand Egyptian Museum.

Mais cette croissance s’inscrit dans un environnement exigeant. L’Égypte doit composer avec une forte concurrence régionale, une sensibilité aux contextes géopolitiques et une dépendance importante à la connectivité aérienne. Elle illustre ainsi un modèle en transformation permanente, où la performance repose autant sur l’attractivité que sur la capacité d’adaptation.

Pour Bruno Abenin, l’écart entre perception et réalité reste toutefois important. « Je pense que les gens vont être surpris de voir le monde qu’il y a en Égypte aujourd’hui », souligne-t-il. « Au Caire, sur le Nil, sur les sites, il y a du monde. Beaucoup de touristes, toutes nationalités confondues. »

Le spécialiste de l'Egypte ajoute : « Les hôtels sont pleins, les bateaux naviguent, les sites fonctionnent normalement. Si on écoute certains médias, on a parfois une image faussée de la destination. »

Au-delà des échanges entre décideurs et des réflexions sur les grandes mutations du secteur, cette 24ᵉ édition du Forum des Pionniers porte aussi une ambition plus simple : donner à voir une destination dans sa réalité..

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Tags : egypte, ia, leforumdespionniers2026
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