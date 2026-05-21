Forum des Pionniers 2026 : "Piloter l’incertain", une édition au cœur des transformations du tourisme

« La thématique est une chose, mais ce qui est intéressant, ce sont les échanges et la manière dont chacun perçoit le marché »

« Un acteur de la technologie, un tour-opérateur, un réceptif ou un transporteur n’ont pas la même lecture des mêmes enjeux. Et c’est justement cette diversité qui fait la richesse du Forum. »

« Certains vivent leur première crise, d’autres leur dixième. L’intérêt, c’est de mettre tout cela en commun et de comprendre ce que chacun fait concrètement avec l’incertitude. »