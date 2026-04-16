Forum des Pionniers 2026 : l’Égypte face au grand défi de l’incertain

L’Égypte, une destination emblématique du tourisme international, aujourd’hui engagée dans une nouvelle phase de transformation © IStock
Cette 24e édition réunira 130 décideurs du secteur - tour-opérateurs, distributeurs, hôteliers, transporteurs, institutionnels, experts en technologies, assureurs - autour d’un marché qui concentre à lui seul une grande partie des enjeux actuels du tourisme. Reprise post-crises, pression concurrentielle, bataille sur les prix, rôle de l’aérien, évolution des attentes clients, poids du contexte géopolitique : l’Égypte regroupe aujourd’hui beaucoup des questions que se posent les professionnels.
À l’heure où le secteur doit apprendre à avancer dans un environnement de moins en moins stable, le choix de l’Égypte prend donc tout son sens. Car la destination ne raconte pas seulement une grande histoire du voyage. Elle raconte aussi, très concrètement, ce que signifie aujourd’hui relancer une dynamique, retravailler un positionnement et faire évoluer un modèle touristique dans un contexte mouvant.
À l’heure où le secteur doit apprendre à avancer dans un environnement de moins en moins stable, le choix de l’Égypte prend donc tout son sens. Car la destination ne raconte pas seulement une grande histoire du voyage. Elle raconte aussi, très concrètement, ce que signifie aujourd’hui relancer une dynamique, retravailler un positionnement et faire évoluer un modèle touristique dans un contexte mouvant.
Une destination qui conjugue héritage et transformation
L’Égypte s’impose comme une référence dans le tourisme international. Peu de destinations concentrent à ce point une telle densité patrimoniale, culturelle et symbolique. Des sites millénaires sur les rives du Nil aux stations balnéaires de la mer Rouge, le pays est une destination de choix pour de nombreux voyageurs.
Aujourd’hui, la destination ne se contente plus de vivre sur son héritage : elle s’est engagée dans une transformation profonde de son modèle touristique. Elle doit à la fois capitaliser sur ses fondamentaux et répondre à de nouvelles attentes toujours plus exigeantes : qualité d’expérience, lisibilité de l’offre, fluidité des parcours, diversification des produits.
En 2024, elle avait déjà atteint un niveau record avec 15,78 millions de visiteurs. En 2025, elle a franchi un cap supplémentaire en accueillant près de 19 millions de touristes, soit une hausse de 21 % sur un an, au-delà même des objectifs annoncés quelques mois plus tôt par les autorités.
Ces chiffres font de l’Égypte un véritable cas d’école. D’abord parce qu’ils illustrent une capacité de rebond exceptionnelle après plusieurs années marquées par les crises. Ensuite parce qu’ils montrent que la reprise ne repose pas sur un seul moteur. Le trafic charter vers les destinations touristiques égyptiennes a progressé de 32 % en 2025. Les sites archéologiques et musées du pays, hors NMEC et Grand Egyptian Museum, ont quant à eux accueilli 18,6 millions de visiteurs, soit une hausse de 33,5 % sur un an.
Portée par le Ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien, cette évolution repose sur plusieurs axes structurants : modernisation des infrastructures, montée en gamme de l’offre, diversification des expériences proposées et repositionnement stratégique sur la scène internationale. L’ouverture complète du Grand Egyptian Museum s’inscrit dans cette logique : celle d’un pays qui veut réaffirmer sa place sur la scène touristique internationale en renouvelant la manière dont il se raconte et dont il se visite.
Cette dynamique doit aussi être lue dans un contexte concurrentiel tendu. L’Égypte évolue sur des marchés où les comparaisons avec la Turquie, la Tunisie, le Maroc ou la Grèce sont immédiates, et où le rapport valeur-prix redevient décisif. Sur le marché français, la destination a ainsi progressé de 26 % dans le baromètre Orchestra d’août 2025, portée notamment par un panier moyen en baisse. Là encore, le message est clair : la reprise existe, mais elle se construit aussi dans la bataille commerciale, tarifaire et distributive.
Aujourd’hui, la destination ne se contente plus de vivre sur son héritage : elle s’est engagée dans une transformation profonde de son modèle touristique. Elle doit à la fois capitaliser sur ses fondamentaux et répondre à de nouvelles attentes toujours plus exigeantes : qualité d’expérience, lisibilité de l’offre, fluidité des parcours, diversification des produits.
En 2024, elle avait déjà atteint un niveau record avec 15,78 millions de visiteurs. En 2025, elle a franchi un cap supplémentaire en accueillant près de 19 millions de touristes, soit une hausse de 21 % sur un an, au-delà même des objectifs annoncés quelques mois plus tôt par les autorités.
Ces chiffres font de l’Égypte un véritable cas d’école. D’abord parce qu’ils illustrent une capacité de rebond exceptionnelle après plusieurs années marquées par les crises. Ensuite parce qu’ils montrent que la reprise ne repose pas sur un seul moteur. Le trafic charter vers les destinations touristiques égyptiennes a progressé de 32 % en 2025. Les sites archéologiques et musées du pays, hors NMEC et Grand Egyptian Museum, ont quant à eux accueilli 18,6 millions de visiteurs, soit une hausse de 33,5 % sur un an.
Portée par le Ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien, cette évolution repose sur plusieurs axes structurants : modernisation des infrastructures, montée en gamme de l’offre, diversification des expériences proposées et repositionnement stratégique sur la scène internationale. L’ouverture complète du Grand Egyptian Museum s’inscrit dans cette logique : celle d’un pays qui veut réaffirmer sa place sur la scène touristique internationale en renouvelant la manière dont il se raconte et dont il se visite.
Cette dynamique doit aussi être lue dans un contexte concurrentiel tendu. L’Égypte évolue sur des marchés où les comparaisons avec la Turquie, la Tunisie, le Maroc ou la Grèce sont immédiates, et où le rapport valeur-prix redevient décisif. Sur le marché français, la destination a ainsi progressé de 26 % dans le baromètre Orchestra d’août 2025, portée notamment par un panier moyen en baisse. Là encore, le message est clair : la reprise existe, mais elle se construit aussi dans la bataille commerciale, tarifaire et distributive.
Une mobilisation coordonnée des acteurs de la destination
L’accueil du Forum des Pionniers 2026 s’inscrit dans une dynamique collective portée par plusieurs acteurs clés du secteur, dont les rôles méritent d’être regardés de plus près.
Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités occupe une place centrale. Ce n’est pas seulement un soutien institutionnel, mais bien un acteur ayant une véritable ambition stratégique. Derrière les résultats 2025, il y a une volonté politique de renforcer l’attractivité du pays, d’accélérer les investissements, d’augmenter les capacités hôtelières et de mieux structurer l’offre touristique. Le ministère porte ainsi une vision de long terme, avec l’objectif de poursuivre la montée en puissance de la destination dans les prochaines années.
EgyptAir, en tant que compagnie nationale, incarne quant à elle un enjeu central pour toute destination touristique : celui de l’accessibilité. Dans un marché où l’aérien conditionne très directement les flux, la compétitivité et la capacité à maintenir des volumes, son rôle est décisif.
Travel Evasion, spécialiste de l’Égypte, apporte une expertise opérationnelle essentielle. Sa connaissance du terrain permet de révéler la diversité de la destination au-delà des discours. Travel Evasion a à cœur de mettre en avant la diversité du pays à travers des parcours entre culture, croisières et balnéaire. C’est aussi ce type d’expertise qui permet de révéler une destination au-delà des clichés et de la rendre lisible pour les professionnels comme pour les voyageurs.
L’articulation de ces acteurs illustre d’ailleurs une évolution de fond du secteur : la performance d’une destination repose de moins en moins sur sa seule notoriété, et de plus en plus sur la qualité de coordination entre institutions, transporteurs et opérateurs. L’Égypte offre donc un exemple particulièrement intéressant de construction collective de la compétitivité touristique.
Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités occupe une place centrale. Ce n’est pas seulement un soutien institutionnel, mais bien un acteur ayant une véritable ambition stratégique. Derrière les résultats 2025, il y a une volonté politique de renforcer l’attractivité du pays, d’accélérer les investissements, d’augmenter les capacités hôtelières et de mieux structurer l’offre touristique. Le ministère porte ainsi une vision de long terme, avec l’objectif de poursuivre la montée en puissance de la destination dans les prochaines années.
EgyptAir, en tant que compagnie nationale, incarne quant à elle un enjeu central pour toute destination touristique : celui de l’accessibilité. Dans un marché où l’aérien conditionne très directement les flux, la compétitivité et la capacité à maintenir des volumes, son rôle est décisif.
Travel Evasion, spécialiste de l’Égypte, apporte une expertise opérationnelle essentielle. Sa connaissance du terrain permet de révéler la diversité de la destination au-delà des discours. Travel Evasion a à cœur de mettre en avant la diversité du pays à travers des parcours entre culture, croisières et balnéaire. C’est aussi ce type d’expertise qui permet de révéler une destination au-delà des clichés et de la rendre lisible pour les professionnels comme pour les voyageurs.
L’articulation de ces acteurs illustre d’ailleurs une évolution de fond du secteur : la performance d’une destination repose de moins en moins sur sa seule notoriété, et de plus en plus sur la qualité de coordination entre institutions, transporteurs et opérateurs. L’Égypte offre donc un exemple particulièrement intéressant de construction collective de la compétitivité touristique.
Repenser les modèles dans un contexte incertain
La thématique 2026, « piloter l’incertain », trouvera en Égypte un écho particulier.
Dans le tourisme, piloter l’incertain c’est continuer à programmer, vendre, investir, rassurer et arbitrer alors même que les paramètres peuvent évoluer très vite : tensions géopolitiques, perception sécuritaire, fluctuations économiques, variations de la demande, dépendance à l’aérien, pression sur les prix, évolution des comportements d’achat ou encore montée en puissance de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle.
L’Égypte cristallise précisément ces enjeux. La destination a démontré une capacité réelle à relancer sa dynamique touristique, à reconquérir des marchés et à reconstruire son attractivité. Mais elle reste aussi exposée à ce qui fait aujourd’hui la fragilité de l’ensemble du secteur : un contexte régional sensible, une concurrence forte sur les prix, une dépendance à la connectivité et une image qui peut être affectée rapidement par des facteurs extérieurs.
C’est pour cela qu’elle constitue un terrain d’illustration particulièrement pertinent pour les Pionnières et Pionniers. L’Égypte ne subit pas seulement l’incertitude : elle compose avec elle. Elle ajuste son offre, renforce ses infrastructures, travaille son accessibilité, investit dans de nouveaux marqueurs de désirabilité et tente de transformer sa vulnérabilité en capacité d’adaptation. Cette trajectoire intéresse bien au-delà du seul cas égyptien, parce qu’elle renvoie à une question que tous les acteurs du tourisme se posent aujourd’hui : comment décider quand tout ne dépend pas de soi ?
Observer comment une destination comme l’Égypte avance dans cette complexité, c’est offrir aux 130 leaders présents matière à réflexion sur leurs propres pratiques, leurs modèles, leurs marges de manœuvre et leurs outils de pilotage.
Dans le tourisme, piloter l’incertain c’est continuer à programmer, vendre, investir, rassurer et arbitrer alors même que les paramètres peuvent évoluer très vite : tensions géopolitiques, perception sécuritaire, fluctuations économiques, variations de la demande, dépendance à l’aérien, pression sur les prix, évolution des comportements d’achat ou encore montée en puissance de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle.
L’Égypte cristallise précisément ces enjeux. La destination a démontré une capacité réelle à relancer sa dynamique touristique, à reconquérir des marchés et à reconstruire son attractivité. Mais elle reste aussi exposée à ce qui fait aujourd’hui la fragilité de l’ensemble du secteur : un contexte régional sensible, une concurrence forte sur les prix, une dépendance à la connectivité et une image qui peut être affectée rapidement par des facteurs extérieurs.
C’est pour cela qu’elle constitue un terrain d’illustration particulièrement pertinent pour les Pionnières et Pionniers. L’Égypte ne subit pas seulement l’incertitude : elle compose avec elle. Elle ajuste son offre, renforce ses infrastructures, travaille son accessibilité, investit dans de nouveaux marqueurs de désirabilité et tente de transformer sa vulnérabilité en capacité d’adaptation. Cette trajectoire intéresse bien au-delà du seul cas égyptien, parce qu’elle renvoie à une question que tous les acteurs du tourisme se posent aujourd’hui : comment décider quand tout ne dépend pas de soi ?
Observer comment une destination comme l’Égypte avance dans cette complexité, c’est offrir aux 130 leaders présents matière à réflexion sur leurs propres pratiques, leurs modèles, leurs marges de manœuvre et leurs outils de pilotage.
Nous sommes impatients de retrouver les Pionnières et Pionniers pour cette nouvelle édition qui s’annonce à la fois ambitieuse, inspirante et profondément connectée aux réalités du secteur..
Il reste seulement quelques places auditeurs libres.
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À propos de l’ESCAET et de Travel-Insight
La collaboration entre l'ESCAET et Travel-Insight pour l'organisation du Forum des Pionniers incarne parfaitement la synergie entre l'expertise académique et professionnelle, contribuant ainsi à dynamiser et à renouveler les pratiques et les stratégies du secteur touristique.
Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.
Email : contact@forumdespionniers.fr
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