Forum des Pionniers 2026 : l’Égypte face au grand défi de l’incertain

L’Égypte s’impose comme une référence dans le tourisme international. Peu de destinations concentrent à ce point une telle densité patrimoniale, culturelle et symbolique. Des sites millénaires sur les rives du Nil aux stations balnéaires de la mer Rouge, le pays est une destination de choix pour de nombreux voyageurs.



Aujourd’hui, la destination ne se contente plus de vivre sur son héritage : elle s’est engagée dans une transformation profonde de son modèle touristique. Elle doit à la fois capitaliser sur ses fondamentaux et répondre à de nouvelles attentes toujours plus exigeantes : qualité d’expérience, lisibilité de l’offre, fluidité des parcours, diversification des produits.



En 2024, elle avait déjà atteint un niveau record avec 15,78 millions de visiteurs. En 2025, elle a franchi un cap supplémentaire en accueillant près de 19 millions de touristes, soit une hausse de 21 % sur un an, au-delà même des objectifs annoncés quelques mois plus tôt par les autorités.



Ces chiffres font de l’Égypte un véritable cas d’école. D’abord parce qu’ils illustrent une capacité de rebond exceptionnelle après plusieurs années marquées par les crises. Ensuite parce qu’ils montrent que la reprise ne repose pas sur un seul moteur. Le trafic charter vers les destinations touristiques égyptiennes a progressé de 32 % en 2025. Les sites archéologiques et musées du pays, hors NMEC et Grand Egyptian Museum, ont quant à eux accueilli 18,6 millions de visiteurs, soit une hausse de 33,5 % sur un an.



Portée par le Ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien, cette évolution repose sur plusieurs axes structurants : modernisation des infrastructures, montée en gamme de l’offre, diversification des expériences proposées et repositionnement stratégique sur la scène internationale. L’ouverture complète du Grand Egyptian Museum s’inscrit dans cette logique : celle d’un pays qui veut réaffirmer sa place sur la scène touristique internationale en renouvelant la manière dont il se raconte et dont il se visite.



Cette dynamique doit aussi être lue dans un contexte concurrentiel tendu. L’Égypte évolue sur des marchés où les comparaisons avec la Turquie, la Tunisie, le Maroc ou la Grèce sont immédiates, et où le rapport valeur-prix redevient décisif. Sur le marché français, la destination a ainsi progressé de 26 % dans le baromètre Orchestra d’août 2025, portée notamment par un panier moyen en baisse. Là encore, le message est clair : la reprise existe, mais elle se construit aussi dans la bataille commerciale, tarifaire et distributive.