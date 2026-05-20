Forum des Pionniers 2026 : l'IA, un nouveau défi de posture pour les dirigeants du tourisme

Le métier de conseiller voyage repose depuis toujours sur une compétence difficile à automatiser : écouter, comprendre, anticiper ce que le client ne sait pas encore formuler. L’IA vient aujourd’hui restructurer ce travail en profondeur. De la compréhension du besoin client à la restitution d’une offre pertinente, les modèles transforment silencieusement chaque étape de l’acte de réservation, sans que le voyageur, ni parfois le vendeur, ne s’en aperçoive. La recherche de contenu se réinvente, les anciens critères de filtrage deviennent obsolètes, et les équipes adoptent les outils assez vite.



Mais cette nouvelle organisation du travail change profondément la place de l’humain dans l’acte de vente. Quand l’IA prépare une recommandation, ce n’est pas l’expertise qui disparaît, c’est le temps du conseil qui se libère. Reste à savoir ce qu’on en fait. Un simple contrôle qualité de ce que l’algorithme a produit ? Ou au contraire une revalorisation du jugement, recentré sur ce que la machine ne voit pas : l’hésitation, le désir inavoué, la contrainte familiale jamais formulée ? La réponse n’est ni acquise, ni la même selon les organisations. Mais c’est elle qui conditionnera, en grande partie, la valeur que le conseil saura encore commander dans les années à venir.

