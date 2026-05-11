Atlas Protect, la plateforme qui veut donner aux voyagistes la maîtrise de leurs risques

Un secteur sous pression : quand la jurisprudence dépasse les avis officiels
Le risque voyage n'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est le niveau d'exigence juridique imposé aux professionnels pour le gérer.
La jurisprudence récente est sans équivoque : les voyagistes ne peuvent plus se contenter de retranscrire les recommandations officielles du Ministère des Affaires étrangères (MAE). La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 mars 2025, a condamné un tour-opérateur qui s'était pourtant conformée aux recommandations du MAE, lesquelles s'avéraient inexactes. En clair : le professionnel doit croiser les sources officielles locales (ambassades) avec celles du MAE pour chaque devis, pour chaque client, ce qui représente un temps considérable.
En septembre 2024, Cour de cassation a aussi rappelé que transmettre les bonnes informations ne suffisait pas toujours : l'obligation de conseil impose désormais un devoir d'investigation actif avant la vente a minima pour le sur-mesure. Pour un voyage à Hawaii, l'agence doit s'assurer que le client n'a pas effectué de transit dans des pays rendant inéligible l'ESTA quand bien même le voyageur n'en aurait pas spontanément parlé et ne pas vendre le séjour si le délai pour obtenir le visa est trop court.
Ces deux décisions illustrent une tendance de fond : le professionnel doit être quasi omniscient alors même qu’il est exposé à des risques qui lui sont totalement extérieurs et hors de son contrôle.
Cette pression, Chloé Rezlan la connaît de l'intérieur. Avocate en droit du tourisme, elle a accompagné des centaines de voyagistes confrontés à ces enjeux. C'est fort de ce constat et en s'associant avec Stanislas Lucien, entrepreneur en IA, qu'elle a co-fondé Atlas Protect.
Une plateforme née du terrain, pas d'un algorithme
Atlas Protect n'est pas un agrégateur de données géopolitiques de plus. C'est une plateforme SaaS organisée en modules complémentaires, conçue pour répondre à chaque dimension du risque opérationnel d'un voyagiste.
Le premier module, le profil agence intelligent, est la clef de voûte : en 10 minutes, l'agence renseigne son identité, ses destinations, sa clientèle, ses volumes, ses canaux de distribution. Atlas en déduit en continu les alertes, recommandations et fiches pertinentes. Rien de générique : tout est filtré sur le portefeuille réel de l'agence et son volume de pax. Le professionnel reçoit donc des alertes uniquement sur les destinations qu’il suit, dès qu’un évènement est susceptible de l’affecter lui ou ses voyageurs.
Vient ensuite l'audit & dashboard 360° : un tableau de bord qui mesure en temps réel l'exposition au risque de l'agence, la compare à ses concurrents (IMRT Portefeuille, IMRT Indice Mondial, IMRT Benchmark Sectoriel), et identifie les alertes prioritaires du jour, depuis le risque de séisme affectant potentiellement le départ de groupe jusqu'à la clause de protection des données personnelles à mettre à jour.
Le premier module, le profil agence intelligent, est la clef de voûte : en 10 minutes, l'agence renseigne son identité, ses destinations, sa clientèle, ses volumes, ses canaux de distribution. Atlas en déduit en continu les alertes, recommandations et fiches pertinentes. Rien de générique : tout est filtré sur le portefeuille réel de l'agence et son volume de pax. Le professionnel reçoit donc des alertes uniquement sur les destinations qu’il suit, dès qu’un évènement est susceptible de l’affecter lui ou ses voyageurs.
Vient ensuite l'audit & dashboard 360° : un tableau de bord qui mesure en temps réel l'exposition au risque de l'agence, la compare à ses concurrents (IMRT Portefeuille, IMRT Indice Mondial, IMRT Benchmark Sectoriel), et identifie les alertes prioritaires du jour, depuis le risque de séisme affectant potentiellement le départ de groupe jusqu'à la clause de protection des données personnelles à mettre à jour.
6 piliers d'intelligence pour une sérénité totale
L'architecture d'Atlas Protect repose sur six modules thématiques, chacun apportant une valeur métier distincte :
Géopolitique. Veille temps réel sur 195 pays, conflits, tensions diplomatiques, manifestations. Niveaux de risque consolidés en continu, au-delà des seuls avis du Quai d'Orsay. Accès à une carte destination précise qui permet d’identifier géographiquement les zones à risque et pourquoi.
Formalités d'entrée. 195 pays, 27 nationalités UE, mise à jour automatique sous 48h. Visa, passeport, santé, douane, mineurs, permis : la fiche complète exportable en un clic pour chaque devis. Bonus : export des questions indispensables à poser pour respecter son devoir de conseil.
Transport Intelligence. Performance opérationnelle des compagnies aériennes, annulations, retards, fiabilité, alertes flotte, mais aussi blocages maritimes, ferroviaires et terrestres. Scoring basé sur l'OTP (On-Time Performance) et l'âge moyen de la flotte pour choisir les bons partenaires.
Climate Intelligence. Météo extrême, événements climatiques, prédictions sur 14 jours. Tracker sargasses, suivi cyclonique, alertes incendies.
Juridique & Conformité. SPR (Score de Pression Réglementaire), base de connaissances sur le Code du tourisme, veille hebdomadaire pour anticiper les évolutions affectant les professionnels du voyage.
Audit CGV et contrats. Module d’audit des documents contractuels pour déterminer le niveau de conformité et de protection et alerter sur les clauses manquantes ou à risque.
Géopolitique. Veille temps réel sur 195 pays, conflits, tensions diplomatiques, manifestations. Niveaux de risque consolidés en continu, au-delà des seuls avis du Quai d'Orsay. Accès à une carte destination précise qui permet d’identifier géographiquement les zones à risque et pourquoi.
Formalités d'entrée. 195 pays, 27 nationalités UE, mise à jour automatique sous 48h. Visa, passeport, santé, douane, mineurs, permis : la fiche complète exportable en un clic pour chaque devis. Bonus : export des questions indispensables à poser pour respecter son devoir de conseil.
Transport Intelligence. Performance opérationnelle des compagnies aériennes, annulations, retards, fiabilité, alertes flotte, mais aussi blocages maritimes, ferroviaires et terrestres. Scoring basé sur l'OTP (On-Time Performance) et l'âge moyen de la flotte pour choisir les bons partenaires.
Climate Intelligence. Météo extrême, événements climatiques, prédictions sur 14 jours. Tracker sargasses, suivi cyclonique, alertes incendies.
Juridique & Conformité. SPR (Score de Pression Réglementaire), base de connaissances sur le Code du tourisme, veille hebdomadaire pour anticiper les évolutions affectant les professionnels du voyage.
Audit CGV et contrats. Module d’audit des documents contractuels pour déterminer le niveau de conformité et de protection et alerter sur les clauses manquantes ou à risque.
Claire, l'assistante IA qui connaît le droit du tourisme
CLAIre est l'assistante conversationnelle intégrée à Atlas Protect. Elle ne répond pas à des questions génériques : elle a été formée sur 6 modules décisionnels nourris par la pratique quotidienne de Chloé Rezlan : Circonstances Exceptionnelles et Inévitables (CEI), modifications de contrat, gestion des réclamations, accidents corporels, droits des passagers (EU261/2004), analyse de contrats fournisseurs…
En quelques secondes, elle aide un voyagiste à traiter une réclamation avant, pendant et après le voyage, à comprendre les implications d'une annulation, à vérifier si ses CGV sont conformes à la dernière jurisprudence. Elle sauvegarde l'historique des conversations pour constituer un dossier en cas de litige. Expressément présentée comme outil d'aide à la décision opérationnelle (et non comme acte de consultation juridique), CLAIre est le filet de sécurité quotidien du voyagiste.
En quelques secondes, elle aide un voyagiste à traiter une réclamation avant, pendant et après le voyage, à comprendre les implications d'une annulation, à vérifier si ses CGV sont conformes à la dernière jurisprudence. Elle sauvegarde l'historique des conversations pour constituer un dossier en cas de litige. Expressément présentée comme outil d'aide à la décision opérationnelle (et non comme acte de consultation juridique), CLAIre est le filet de sécurité quotidien du voyagiste.
Les voyageurs aussi sont dans la boucle
Atlas Protect ne protège pas seulement l'agence : il protège aussi ses clients. Le module de géolocalisation des voyageurs permet de suivre en temps réel les voyageurs ayant activé le Duty of Care via l'application mobile TravelerMap. Bouton SOS, alertes de proximité : l'agence peut démontrer concrètement sa démarche de protection.
Parrain du Forum des Pionniers 2026 : une présence naturelle
Le Forum des Pionniers réunit en Égypte, du 30 mai au 4 juin 2026, 120 décideurs du tourisme autour des grandes transformations du secteur. Atlas Protect y est parrain parce que sa raison d'être coïncide exactement avec les enjeux du moment : comment piloter un business touristique dans un monde où l'information est surabondante, où les obligations se multiplient et où chaque décision engage la responsabilité du professionnel ? Le voyagiste ne peut être omniscient.
La réponse d'Atlas n'est pas de simplifier à l'excès. C'est de structurer : donner à chaque voyagiste un cockpit opérationnel personnalisé, à jour, actionnable, pour que l'anticipation devienne un réflexe, pas une charge.
La réponse d'Atlas n'est pas de simplifier à l'excès. C'est de structurer : donner à chaque voyagiste un cockpit opérationnel personnalisé, à jour, actionnable, pour que l'anticipation devienne un réflexe, pas une charge.
Découvrez Atlas Protect
© Atlas Protect 2026
Demandez une démonstration personnalisée sur votre portefeuille destinations.
🌐 atlasprotect.io
✉ chloe@atlasprotect.io
🌐 atlasprotect.io
✉ chloe@atlasprotect.io
Autres articles
-
Forum des Pionniers 2026 : anticiper l’imprévisible, le nouveau défi du secteur
-
L'Égypte, destination patrimoine : la stratégie du Ministère du Tourisme et des Antiquités
-
Piloter l’incertitude : et si la relation client devenait votre meilleur capteur de marché ?
-
La Connectivité : Le Nouveau Pilier de l'Expérience Voyageur
-
Forum des Pionniers 2026 : Penguin World de nouveau parrain avec ses trois sociétés, SpeedMedia, Resaneo et Quartier Libre