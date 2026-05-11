Atlas Protect, la plateforme qui veut donner aux voyagistes la maîtrise de leurs risques

Un secteur sous pression : quand la jurisprudence dépasse les avis officiels

Le risque voyage n'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est le niveau d'exigence juridique imposé aux professionnels pour le gérer.



La jurisprudence récente est sans équivoque : les voyagistes ne peuvent plus se contenter de retranscrire les recommandations officielles du Ministère des Affaires étrangères (MAE). La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 mars 2025, a condamné un tour-opérateur qui s'était pourtant conformée aux recommandations du MAE, lesquelles s'avéraient inexactes. En clair : le professionnel doit croiser les sources officielles locales (ambassades) avec celles du MAE pour chaque devis, pour chaque client, ce qui représente un temps considérable.



En septembre 2024, Cour de cassation a aussi rappelé que transmettre les bonnes informations ne suffisait pas toujours : l'obligation de conseil impose désormais un devoir d'investigation actif avant la vente a minima pour le sur-mesure. Pour un voyage à Hawaii, l'agence doit s'assurer que le client n'a pas effectué de transit dans des pays rendant inéligible l'ESTA quand bien même le voyageur n'en aurait pas spontanément parlé et ne pas vendre le séjour si le délai pour obtenir le visa est trop court.



Ces deux décisions illustrent une tendance de fond : le professionnel doit être quasi omniscient alors même qu’il est exposé à des risques qui lui sont totalement extérieurs et hors de son contrôle.



Cette pression, Chloé Rezlan la connaît de l'intérieur. Avocate en droit du tourisme, elle a accompagné des centaines de voyagistes confrontés à ces enjeux. C'est fort de ce constat et en s'associant avec Stanislas Lucien, entrepreneur en IA, qu'elle a co-fondé Atlas Protect.