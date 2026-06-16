Droits des passagers : vers un remboursement des commissions des agences ? [ABO]

En attendant que les votes aient lieu, l’ECTAA va se mettre en ordre de marche pour éviter que les transpositions nationales de la nouvelle directive sur les voyages à forfait ne soient défavorables aux agences de voyages.



Il existe quelques points de vigilance, d’autant que nous savons que la France a tendance à avoir la main lourde lors de l’adaptation des textes européens.



" Après l’été, nous allons mener un travail d’accompagnement des fédérations afin d’assurer une mise en œuvre de la directive qui soit la plus proche possible du texte publié.



Nous avons deux sujets importants sur ce texte.



Le premier concerne la limitation des prépaiements. Cela ne figure pas dans un article, mais dans les considérants du texte. Il existe une disposition qui prévoit que seuls les États sont en capacité de prendre cette mesure. Nous allons éviter que les gouvernements aient ce genre d’idée.



Le deuxième concerne la protection contre l’insolvabilité. Nous voulons que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu.



Nous voulons éviter que les opérateurs aient des doubles ou triples garanties dans différents pays européens, alors même qu’une seule pourrait suffire pour protéger l’ensemble des voyageurs auxquels ils vendent des séjours dans l’Union, " nous partage Eric Drésin.



Voici le cahier de vacances de l’ECTAA.



Les équipes du super-syndicat vont donc s’évertuer à fournir tout un argumentaire à leurs adhérents, afin d’éviter une surtransposition qui serait défavorable aux agences de voyages.



L’adaptation de la directive au niveau national doit être réalisée avant le 29 septembre 2028, pour une mise en application au plus tard le 29 mars 2029.