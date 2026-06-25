ECTAA : "L'accord sur les droits des passagers fragilise le rôle des intermédiaires de voyage"

ECTAA : "L'accord sur l'application des droits des passagers fragilise le rôle et les services des intermédiaires de voyage", Depositphotos.com
L'association européenne des agences de voyages et des tour-opérateur (ECTAA) s'alarme des conséquences d'un accord provisoire entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen.
Ce nouveau texte réglementaire, bien qu'axé sur le renforcement des droits des passagers, oblige désormais les intermédiaires indépendants à rembourser l'intégralité des billets annulés, y compris leurs propres frais d'intermédiation.
L'association regrette une décision punitive qui contraint les professionnels à travailler sans rémunération, puisqu'ils devront piloter de lourdes procédures d'annulation tout en perdant le paiement de services de conseil et de réservation pourtant déjà exécutés. Si l'exemption prévue pour les microentreprises est actée, elle reste insuffisante pour protéger les milliers d'agences employant plus de 10 salariés.
« Exiger des intermédiaires qu'ils remboursent leur rémunération pour des services déjà fournis, tout en gérant des annulations qui échappent totalement à leur contrôle, est profondément injuste », a dénoncé Heli Mäki-Fränti, présidente de l'ECTAA.
Pour l'organisation, cette mesure nie le choix éclairé des clients qui se tournent vers des canaux indirects pour obtenir une expertise neutre.
Ce nouveau texte réglementaire, bien qu'axé sur le renforcement des droits des passagers, oblige désormais les intermédiaires indépendants à rembourser l'intégralité des billets annulés, y compris leurs propres frais d'intermédiation.
L'association regrette une décision punitive qui contraint les professionnels à travailler sans rémunération, puisqu'ils devront piloter de lourdes procédures d'annulation tout en perdant le paiement de services de conseil et de réservation pourtant déjà exécutés. Si l'exemption prévue pour les microentreprises est actée, elle reste insuffisante pour protéger les milliers d'agences employant plus de 10 salariés.
« Exiger des intermédiaires qu'ils remboursent leur rémunération pour des services déjà fournis, tout en gérant des annulations qui échappent totalement à leur contrôle, est profondément injuste », a dénoncé Heli Mäki-Fränti, présidente de l'ECTAA.
Pour l'organisation, cette mesure nie le choix éclairé des clients qui se tournent vers des canaux indirects pour obtenir une expertise neutre.
Un rôle pivot et indispensable pour les voyageurs et les entreprises
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Les intermédiaires de voyage indépendants rappellent qu'ils apportent une valeur ajoutée unique, totalement déconnectée de la prestation de transport en elle-même.
Au quotidien, ces professionnels assurent la transparence du marché en délivrant des conseils impartiaux, en comparant les grilles tarifaires de multiples compagnies et en concevant des itinéraires complexes ou sur mesure.
Pour la clientèle d'affaires, leurs services s'avèrent encore plus stratégiques à travers la gestion des politiques de déplacement, le reporting financier et le devoir de protection des salariés. L'ECTAA avait soumis une proposition alternative permettant d'informer le client dès l'achat sur la part non remboursable de la transaction, une approche équilibrée qui a finalement été écartée par les colégislateurs européens.
A lire : Droits des passagers : vers un remboursement des commissions des agences ?
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