ECTAA : "L'accord sur les droits des passagers fragilise le rôle des intermédiaires de voyage"

Les intermédiaires de voyage indépendants rappellent qu'ils apportent une valeur ajoutée unique, totalement déconnectée de la prestation de transport en elle-même.Au quotidien, ces professionnels assurent la transparence du marché en délivrant des conseils impartiaux, en comparant les grilles tarifaires de multiples compagnies et en concevant des itinéraires complexes ou sur mesure.Pour la clientèle d'affaires, leurs services s'avèrent encore plus stratégiques à travers la gestion des politiques de déplacement, le reporting financier et le devoir de protection des salariés. L'ECTAA avait soumis une proposition alternative permettant d'informer le client dès l'achat sur la part non remboursable de la transaction, une approche équilibrée qui a finalement été écartée par les colégislateurs européens.