La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !

La travel tech tricolore s’ouvre aux technologies de rupture et aussi intègre l'échelle européenne. Pour cette nouvelle édition, le ministère introduit trois évolutions majeures visant à renforcer l’impact du programme.



Le dispositif accentue tout d’abord sa transversalité en approfondissant ses synergies avec la Mission French Tech et les directions chargées des Transports, de la Transition écologique et de la Culture.



Le recrutement s’élargit parallèlement aux jeunes pousses de la deep tech, vivier d’innovations de rupture. Enfin, l’initiative affiche désormais l’ambition de poser les bases d’un écosystème à l’échelle européenne.



Depuis son déploiement en 2023, France Tourisme Tech a accompagné 35 start-up en s’appuyant sur un réseau de 80 partenaires publics et privés. Cette dynamique a généré plus de 55 expérimentations sur le terrain, dont dix ont d’ores et déjà atteint le stade de l’industrialisation.



Le programme participe activement au développement économique local, puisque près de la moitié des entreprises lauréates sont implantées au cœur des territoires régionaux. Elles contribuent ainsi à la souveraineté et à la valorisation des données touristiques françaises.