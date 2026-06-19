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La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !

Les start-up peuvent candidateur pour la nouvelle édition


À l’occasion du salon VivaTech, Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, a officialisé le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt pour la quatrième promotion du programme France Tourisme Tech.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 19 Juin 2026 à 17:32

Sege Papin lance la 4ème édition de France Tourisme Tech, Depositphotos.com, Photo by PeopleImages.com
Sege Papin lance la 4ème édition de France Tourisme Tech, Depositphotos.com, Photo by PeopleImages.com
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La travel tech tricolore s’ouvre aux technologies de rupture et aussi intègre l'échelle européenne. Pour cette nouvelle édition, le ministère introduit trois évolutions majeures visant à renforcer l’impact du programme.

Le dispositif accentue tout d’abord sa transversalité en approfondissant ses synergies avec la Mission French Tech et les directions chargées des Transports, de la Transition écologique et de la Culture.

Le recrutement s’élargit parallèlement aux jeunes pousses de la deep tech, vivier d’innovations de rupture. Enfin, l’initiative affiche désormais l’ambition de poser les bases d’un écosystème à l’échelle européenne.

Depuis son déploiement en 2023, France Tourisme Tech a accompagné 35 start-up en s’appuyant sur un réseau de 80 partenaires publics et privés. Cette dynamique a généré plus de 55 expérimentations sur le terrain, dont dix ont d’ores et déjà atteint le stade de l’industrialisation.

Le programme participe activement au développement économique local, puisque près de la moitié des entreprises lauréates sont implantées au cœur des territoires régionaux. Elles contribuent ainsi à la souveraineté et à la valorisation des données touristiques françaises.

France Tourisme Tech: les modalités de candidature et critères de sélection

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Le dépôt des dossiers est ouvert pendant trois mois.

Les entreprises innovantes peuvent soumettre leur candidature du 19 juin au 20 septembre 2026, via la plateforme officielle de la Direction générale des Entreprises.

Pour être éligibles, les candidats doivent répondre à un cahier des charges précis.

A lire : France Travel Tech : La (bonne) solution pour booster l'innovation ?

Chaque structure doit posséder un établissement en France, conserver un statut d’entreprise indépendante, avec moins de 25 % de son capital détenu par un grand groupe, et afficher un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 40 millions d’euros au titre de l’exercice 2025.

Le profil recherché cible les start-up, les TPE et les PME opérant dans les métiers du tourisme ou en phase de diversification vers ce marché, qu’il s’agisse de l’hébergement, de la culture, des loisirs ou du transport.

Les projets soumis doivent impérativement intégrer une technologie émergente, comme l’intelligence artificielle, la blockchain ou la réalité virtuelle, ou une solution matérielle innovante ayant déjà fait l’objet de démonstrations concrètes.

Les lauréats devront enfin s’engager à participer activement aux comités de pilotage trimestriels et aux événements de réseau organisés en présentiel.

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Tags : france tourisme tech, start-up, travel tech
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