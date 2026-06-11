Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale

accueille uneréunie sous la direction deet deParmi les artistes représentés figurent notammentL'hôtel dispose également de, d'uneainsi que de différents services destinés aux clients, parmi lesquels un petit-déjeuner quotidien en libre-service, des équipements de plage et des produits d'accueil Byredo.Situé à proximité de, des galeries, des cafés et des musées de la ville, Le Perroquet constitue l'une des nouvelles ouvertures hôtelières de la destination floridienne.A noter que l'agenceaccompagne désormais cet hôtel indépendant, pour ses actions de relations presse, d'influence et d'événementiel à l'international.