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Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale

L'établisssement est représenté par DLX Paris


Ouvert le 27 mai dernier à Fort Lauderdale, en Floride, l'hôtel indépendant Le Perroquet est développé et détenu par The Lane Organization. Il propose 37 chambres et suites réparties en neuf catégories.


Rédigé par le Jeudi 18 Juin 2026 à 11:30

Le Perroquet a ouvert ses portes le 27 mai 2026 à Fort Lauderdale, en Floride - Photo : Le Perroquet
Le Perroquet a ouvert ses portes le 27 mai 2026 à Fort Lauderdale, en Floride - Photo : Le Perroquet
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Ouvert depuis le 27 mai 2026, Le Perroquet est situé sur Harbor Drive, entre l'Intercoastal Waterway et les plages de l'océan Atlantique, à Fort Lauderdale, en Floride.

L'établissement compte 37 chambres et suites réparties en neuf catégories. Son aménagement intérieur a été confié au designer Bernard Dubois, qui a conçu l'ensemble du mobilier sur-mesure.

Développé et détenu par The Lane Organization, l'hôtel se présente comme une adresse de taille confidentielle au cœur de Fort Lauderdale.

Un hôtel de 37 chambres intégrant une collection d'art

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Le Perroquet accueille une collection d'œuvres d'art réunie sous la direction de Valerio Polimeno et de Whitney Lane.

Parmi les artistes représentés figurent notamment Jean Cocteau, Lucio Fontana, Jean Tinguely, Roberto Matta, Giorgio Griffa et Jeff Koons.

L'hôtel dispose également de jardins, d'une piscine ainsi que de différents services destinés aux clients, parmi lesquels un petit-déjeuner quotidien en libre-service, des équipements de plage et des produits d'accueil Byredo.

Situé à proximité de Las Olas Boulevard, des galeries, des cafés et des musées de la ville, Le Perroquet constitue l'une des nouvelles ouvertures hôtelières de la destination floridienne.

A noter que l'agence DLX Paris accompagne désormais cet hôtel indépendant, pour ses actions de relations presse, d'influence et d'événementiel à l'international.

A lire aussi : Floride : Kissimmee a réuni près de 80 pros du tourisme à Paris

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Tags : floride, fort lauderdale
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