Floride : Kissimmee a réuni près de 80 pros du tourisme à Paris

Située à proximité immédiate des principaux parcs à thème et parcs aquatiques de la Floride centrale, Kissimmee propose aux familles et aux visiteurs français plus de 55 000 options d’hébergement, dont 30 000 maisons de vacances, toutes à quelques minutes de Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort et d’autres attractions majeures

La destination continue de développer son offre avec de nouvelles ouvertures, comme le Kompose Boutique Resort at Theme Parks à Kissimmee, qui compte 337 chambres. À plus long terme, des projets tels que The Flats et Visions viendront enrichir l’offre avec des townhomes et des condotels, apportant une capacité supplémentaire en phase avec les attentes des voyageurs français.

Le succès de cette première édition en France conforte Experience Kissimmee dans sa volonté deIl faut dire que le marché est en constante progression : les arrivées de visiteurs en provenance de France à l’aéroport international d’Orlando (MCO) sont passées de 27 547 en 2024 à, soit une croissance annuelle de 11% (source : Airline Data Inc.), avec près d’un passager sur deux arrivant de France qui est un ressortissant non américain (source : NTTO).Entre 2025 et 2026, la capacité aérienne a presque doublé, avec un nombre total de sièges disponibles passant de 42 316 à 80 556, notamment grâce au lancement du, a ajouté Yinglu Tian, d’Experience Kissimmee.