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Floride : Kissimmee a réuni près de 80 pros du tourisme à Paris

Un premier workshop en France


Le 16 avril 2026, la destination floridienne Kissimmee a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de développement en Europe en organisant, pour la première fois, un workshop à Paris. Près de 80 agents de voyages étaient réunis au Paris Marriott Opéra Ambassador Hotel, signe d’un intérêt croissant pour cette destination encore en phase de développement sur le marché français.


Rédigé par le Vendredi 17 Avril 2026 à 18:14

Près de 80 agents de voyages ont participé au premier workshop d'Experience Kissimmee - Photo : Experience Kissimmee
Près de 80 agents de voyages ont participé au premier workshop d'Experience Kissimmee - Photo : Experience Kissimmee
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Située au cœur de la Floride, à 25 minutes de l’aéroport international d’Orlando (MCO) et à proximité de parcs d’attractions mondialement connus, Kissimmee - représentée par Experience Kissimmee - a réuni, jeudi 16 avril 2026, près de 80 professionnels du tourisme lors de son tout premier workshop en France, au Paris Marriott Opera Ambassador Hotel.

L’événement était avant tout axé sur la formation, les participants ayant assisté à une présentation approfondie de la destination animée par Yinglu Tian, Senior Director of International & Domestic Sales.

À l’issue de la présentation, 3 agents de voyages ont remporté des voyages à Kissimmee. Farida Rouha de Corporate Events a gagné un voyage pour deux personnes, incluant les vols aller-retour Paris-Orlando avec Icelandair, cinq nuits à Kissimmee ainsi qu’un pass de trois jours pour les parcs d’attractions.

Isabelle Tasset de Carré Voyages et Michaël Lockhart de Karavel/Promovacances ont chacun remporté un voyage pour deux personnes, incluant trois nuits à Kissimmee, des billets pour le spectacle Drawn to Life du Cirque du Soleil ainsi qu’une bouteille de champagne.

La soirée s’est poursuivie autour d’un cocktail dînatoire, propice aux échanges et au networking entre professionnels du tourisme.

Experience Kissimmee veut renforcer sa visibilité et ses relations avec les acteurs du tourisme français

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Le succès de cette première édition en France conforte Experience Kissimmee dans sa volonté de renforcer sa visibilité et ses relations avec les acteurs du tourisme français.

Il faut dire que le marché est en constante progression : les arrivées de visiteurs en provenance de France à l’aéroport international d’Orlando (MCO) sont passées de 27 547 en 2024 à 30 459 en 2025, soit une croissance annuelle de 11% (source : Airline Data Inc.), avec près d’un passager sur deux arrivant de France qui est un ressortissant non américain (source : NTTO).

Entre 2025 et 2026, la capacité aérienne a presque doublé, avec un nombre total de sièges disponibles passant de 42 316 à 80 556, notamment grâce au lancement du vol direct Paris-Orlando d’Air France en mai 2025.

"Située à proximité immédiate des principaux parcs à thème et parcs aquatiques de la Floride centrale, Kissimmee propose aux familles et aux visiteurs français plus de 55 000 options d’hébergement, dont 30 000 maisons de vacances, toutes à quelques minutes de Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort et d’autres attractions majeures, a ajouté Yinglu Tian, d’Experience Kissimmee.

La destination continue de développer son offre avec de nouvelles ouvertures, comme le Kompose Boutique Resort at Theme Parks à Kissimmee, qui compte 337 chambres. À plus long terme, des projets tels que The Flats et Visions viendront enrichir l’offre avec des townhomes et des condotels, apportant une capacité supplémentaire en phase avec les attentes des voyageurs français."

Lire aussi : Floride : Kissimmee, l’atout loisirs de la destination Orlando

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Tags : floride, kissimmee
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