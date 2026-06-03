Air France-KLM, Transavia dégainent des billets modifiables sans frais pour l'été

Pour Air France et KLM, cette campagne concerne les liaisons long-courrier au départ de France. Du 3 au 17 juin 2026, tous les billets achetés quelle que soit la date de voyage, le tarif sélectionné ou la cabine de voyage (Economy, Premium ou Business), seront modifiables sans frais jusqu’à la date effective de voyage.



Exemple de tarifs Air France proposés dans le cadre de cette campagne, à partir de, pour un voyage en cabine Economy au départ de Paris :

- Paris-CDG – New York : 499 € TTC aller/retour

- Paris-CDG – Montréal : 499 € TTC aller/retour

- Paris-CDG – Québec : 499 € TTC aller/retour

- Paris-CDG – Pointe-à-Pitre : 649 € TTC aller/retour

- Paris-CDG – Cape Town : 799 € TTC aller/retour

- Paris-CDG – Bangkok : 849 € TTC aller/retour



- Brest – Montréal : 678 € TTC aller/retour

- Brest – Québec : 678 € TTC aller/retour

- Brest – New York : 691 € TTC aller/retour

- Brest – Pointe-à-Pitre : 897 € TTC aller/retour



- Biarritz – Montréal : 673 € TTC aller/retour

- Biarritz – Québec : 673 € TTC aller/retour

- Biarritz – New York : 685 € TTC aller/retour

- Biarritz – Pointe-à-Pitre : 892 € TTC aller/retour



- Bordeaux – Montréal : 537 € TTC aller/retour

- Bordeaux – Québec : 537 € TTC aller/retour

- Bordeaux – New York : 549 € TTC aller/retour

- Bordeaux – Bangkok : 699 € TTC aller/retour

- Bordeaux – Pointe-à-Pitre : 786 € TTC aller/retour



- Clermont-Ferrand – Montréal : 682 € TTC aller/retour

- Clermont-Ferrand – Québec : 682 € TTC aller/retour

- Clermont-Ferrand – New York : 694 € TTC aller/retour



- Lille (par train) – Montréal : 542 € TTC aller/retour

- Lille (par train) – Québec : 542 € TTC aller/retour

- Lille (par train) – New York : 554 € TTC aller/retour

- Lille (par train) – Pointe-à-Pitre : 692 € TTC aller/retour

- Lille (par train) – Bangkok : 892 € TTC aller/retour



- Lyon – Montréal : 489 € TTC aller/retour

- Lyon – Québec : 489 € TTC aller/retour

- Lyon – New York : 501 € TTC aller/retour

- Lyon – Bangkok : 729 € TTC aller/retour

- Lyon – Pointe-à-Pitre : 748 € TTC aller/retour



- Montpellier – Montréal : 670 € TTC aller/retour

- Montpellier – Québec : 670 € TTC aller/retour

- Montpellier – New York : 682 € TTC aller/retour

- Montpellier – Pointe-à-Pitre : 789 € TTC aller/retour

- Montpellier – Bangkok : 806 € TTC aller/retour



- Marseille – Montréal : 488 € TTC aller/retour

- Marseille – Québec : 488 € TTC aller/retour

- Marseille – New York : 500 € TTC aller/retour

- Marseille – Bangkok : 704 € TTC aller/retour

- Marseille – Pointe-à-Pitre : 787 € TTC aller/retour



- Nice – Montréal : 489 € TTC aller/retour

- Nice – Québec : 489 € TTC aller/retour

- Nice – New York : 501 € TTC aller/retour

- Nice – Bangkok : 699 € TTC aller/retour

- Nice – Pointe-à-Pitre : 788 € TTC aller/retour



- Nantes – Montréal : 537 € TTC aller/retour

- Nantes – Québec : 537 € TTC aller/retour

- Nantes – New York : 549 € TTC aller/retour

- Nantes – Cape Town : 700 € TTC aller/retour

- Nantes – Pointe-à-Pitre : 786 € TTC aller/retour



- Strasbourg (par train) – Montréal : 626 € TTC aller/retour

- Strasbourg (par train) – Québec : 626 € TTC aller/retour

- Strasbourg (par train) – New York : 638 € TTC aller/retour

- Strasbourg (par train) – Pointe-à-Pitre : 712 € TTC aller/retour



- Toulouse – Montréal : 487 € TTC aller/retour

- Toulouse – Québec : 487 € TTC aller/retour

- Toulouse – New York : 499 € TTC aller/retour

- Toulouse – Bangkok : 702 € TTC aller/retour

- Toulouse – Pointe-à-Pitre : 786 € TTC aller/retour



Par ailleurs, pour tous les billets réservés pendant la campagne pour des voyages long-courrier en cabine Economy sur des vols opérés par Air France, les miles Flying Blue seront doublés.

