Air France-KLM, Transavia dégainent des billets modifiables sans frais pour l'été - Depositphotos.com
À l'approche de la saison estivale, le groupe Air France-KLM assure que ses compagnies Air France, KLM et Transavia seront en mesure de transporter l'ensemble de leurs clients cet été.
Déjà lors du congrès des Entreprises du Voyage à Disneyland Paris début mai, Henri Hourcade, S.V.P France d’Air France - KLM avait affirmé : « Notre programme été sera tenu. Aucun vol ne sera annulé pour des raisons liées au prix du kérosène ».
Dans un communiqué publié mardi 3 juin 2026, le groupe indique préparer activement le pic d'activité estival et souhaite accompagner les voyageurs n'ayant pas encore réservé leurs vacances.
Benjamin Smith, Directeur général – Air France -KLM a déclaré : « Pendant cette période, nos compagnies assureront près de 2 200 vols par jour vers plus de 320 destinations à travers le monde. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour accueillir nos clients, qui ont déjà massivement voyagé en mai à l’occasion des différents ponts en France et aux Pays-Bas »
Cette prise de parole intervient alors que « des questions sur la disponibilité de carburant ont occupé l'espace médiatique », souligne le groupe. Air France-KLM affirme toutefois que ses compagnies disposent des moyens nécessaires pour assurer leur programme de vols et transporter leurs passagers durant la haute saison.
Le groupe précise également que quelle que soit la date d’achat, Air France, KLM et Transavia s’engagent à ne pas demander de réajustement tarifaire en cas d’augmentation des coûts du carburant pour les réservations déjà confirmées et réglées.
Déjà lors du congrès des Entreprises du Voyage à Disneyland Paris début mai, Henri Hourcade, S.V.P France d’Air France - KLM avait affirmé : « Notre programme été sera tenu. Aucun vol ne sera annulé pour des raisons liées au prix du kérosène ».
Dans un communiqué publié mardi 3 juin 2026, le groupe indique préparer activement le pic d'activité estival et souhaite accompagner les voyageurs n'ayant pas encore réservé leurs vacances.
Benjamin Smith, Directeur général – Air France -KLM a déclaré : « Pendant cette période, nos compagnies assureront près de 2 200 vols par jour vers plus de 320 destinations à travers le monde. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour accueillir nos clients, qui ont déjà massivement voyagé en mai à l’occasion des différents ponts en France et aux Pays-Bas »
Cette prise de parole intervient alors que « des questions sur la disponibilité de carburant ont occupé l'espace médiatique », souligne le groupe. Air France-KLM affirme toutefois que ses compagnies disposent des moyens nécessaires pour assurer leur programme de vols et transporter leurs passagers durant la haute saison.
Le groupe précise également que quelle que soit la date d’achat, Air France, KLM et Transavia s’engagent à ne pas demander de réajustement tarifaire en cas d’augmentation des coûts du carburant pour les réservations déjà confirmées et réglées.
Air France - KLM, Transavia : des billets modifiables sans frais pour l'été
Autres articles
-
Air France : l’évolution du portail "groupes" reportée à septembre 2026
-
Ebola : des équipages d’Air France interdits d’entrée aux États-Unis
-
République dominicaine, Maldives : Air France redéploie ses avions pour l'hiver prochain
-
De la banque aux moteurs d’Airbus : ils ont changé de vie pour l'aérien
-
Air France coupe l'accès aux réservations "groupes" des non IATA
Afin d'encourager les réservations et d'offrir davantage de souplesse aux voyageurs, Air France, KLM et Transavia lancent à compter du 3 juin 2026 une campagne promotionnelle sur les voyages au départ de la France. (voir encadrés ci-dessous)
Dans ce cadre, les clients pourront bénéficier de billets modifiables sans frais, une mesure présentée par le groupe comme un moyen d'apporter davantage de flexibilité dans l'organisation de leurs déplacements estivaux.
Air France-KLM précise ainsi vouloir rassurer les voyageurs et les accompagner dans la préparation de leurs vacances alors que débute la période de forte activité du transport aérien.
Dans ce cadre, les clients pourront bénéficier de billets modifiables sans frais, une mesure présentée par le groupe comme un moyen d'apporter davantage de flexibilité dans l'organisation de leurs déplacements estivaux.
Air France-KLM précise ainsi vouloir rassurer les voyageurs et les accompagner dans la préparation de leurs vacances alors que débute la période de forte activité du transport aérien.
Focus sur l'offre Transavia
Pour Transavia France, du 3 au 9 juin 2026, l’option Flex sera proposée gratuitement, contre 10 € habituellement sur toutes les liaisons au départ de la France métropolitaine.
Cette option permet de modifier son voyage sans frais jusqu’à 2 heures avant le départ du vol. Dans le cadre de cette campagne, Transavia proposera sur une sélection de vols des réductions au départ de Paris et des régions françaises vers l’Europe et l’Afrique du Nord.
Exemple de tarifs durant cette campagne, à partir de, pour un voyage en tarif Basic :
- Paris-Orly – Marrakech : 69€ TTC aller simple
- Paris-Orly – Héraklion : 40€ TTC aller simple
- Paris-Orly – Palerme : 40€ TTC aller simple
- Lyon – Monastir : 54€ TTC aller simple
- Nantes - Djerba : 62€ TTC aller simple
- Marseille – Athènes : 45€ TTC aller simple
Une campagne similaire sera lancée par KLM et Transavia dans les prochains jours pour des voyages au départ des Pays-Bas.
Cette option permet de modifier son voyage sans frais jusqu’à 2 heures avant le départ du vol. Dans le cadre de cette campagne, Transavia proposera sur une sélection de vols des réductions au départ de Paris et des régions françaises vers l’Europe et l’Afrique du Nord.
Exemple de tarifs durant cette campagne, à partir de, pour un voyage en tarif Basic :
- Paris-Orly – Marrakech : 69€ TTC aller simple
- Paris-Orly – Héraklion : 40€ TTC aller simple
- Paris-Orly – Palerme : 40€ TTC aller simple
- Lyon – Monastir : 54€ TTC aller simple
- Nantes - Djerba : 62€ TTC aller simple
- Marseille – Athènes : 45€ TTC aller simple
Une campagne similaire sera lancée par KLM et Transavia dans les prochains jours pour des voyages au départ des Pays-Bas.
Focus sur l'offre Air France - KLM
Pour Air France et KLM, cette campagne concerne les liaisons long-courrier au départ de France. Du 3 au 17 juin 2026, tous les billets achetés quelle que soit la date de voyage, le tarif sélectionné ou la cabine de voyage (Economy, Premium ou Business), seront modifiables sans frais jusqu’à la date effective de voyage.
Exemple de tarifs Air France proposés dans le cadre de cette campagne, à partir de, pour un voyage en cabine Economy au départ de Paris :
- Paris-CDG – New York : 499 € TTC aller/retour
- Paris-CDG – Montréal : 499 € TTC aller/retour
- Paris-CDG – Québec : 499 € TTC aller/retour
- Paris-CDG – Pointe-à-Pitre : 649 € TTC aller/retour
- Paris-CDG – Cape Town : 799 € TTC aller/retour
- Paris-CDG – Bangkok : 849 € TTC aller/retour
- Brest – Montréal : 678 € TTC aller/retour
- Brest – Québec : 678 € TTC aller/retour
- Brest – New York : 691 € TTC aller/retour
- Brest – Pointe-à-Pitre : 897 € TTC aller/retour
- Biarritz – Montréal : 673 € TTC aller/retour
- Biarritz – Québec : 673 € TTC aller/retour
- Biarritz – New York : 685 € TTC aller/retour
- Biarritz – Pointe-à-Pitre : 892 € TTC aller/retour
- Bordeaux – Montréal : 537 € TTC aller/retour
- Bordeaux – Québec : 537 € TTC aller/retour
- Bordeaux – New York : 549 € TTC aller/retour
- Bordeaux – Bangkok : 699 € TTC aller/retour
- Bordeaux – Pointe-à-Pitre : 786 € TTC aller/retour
- Clermont-Ferrand – Montréal : 682 € TTC aller/retour
- Clermont-Ferrand – Québec : 682 € TTC aller/retour
- Clermont-Ferrand – New York : 694 € TTC aller/retour
- Lille (par train) – Montréal : 542 € TTC aller/retour
- Lille (par train) – Québec : 542 € TTC aller/retour
- Lille (par train) – New York : 554 € TTC aller/retour
- Lille (par train) – Pointe-à-Pitre : 692 € TTC aller/retour
- Lille (par train) – Bangkok : 892 € TTC aller/retour
- Lyon – Montréal : 489 € TTC aller/retour
- Lyon – Québec : 489 € TTC aller/retour
- Lyon – New York : 501 € TTC aller/retour
- Lyon – Bangkok : 729 € TTC aller/retour
- Lyon – Pointe-à-Pitre : 748 € TTC aller/retour
- Montpellier – Montréal : 670 € TTC aller/retour
- Montpellier – Québec : 670 € TTC aller/retour
- Montpellier – New York : 682 € TTC aller/retour
- Montpellier – Pointe-à-Pitre : 789 € TTC aller/retour
- Montpellier – Bangkok : 806 € TTC aller/retour
- Marseille – Montréal : 488 € TTC aller/retour
- Marseille – Québec : 488 € TTC aller/retour
- Marseille – New York : 500 € TTC aller/retour
- Marseille – Bangkok : 704 € TTC aller/retour
- Marseille – Pointe-à-Pitre : 787 € TTC aller/retour
- Nice – Montréal : 489 € TTC aller/retour
- Nice – Québec : 489 € TTC aller/retour
- Nice – New York : 501 € TTC aller/retour
- Nice – Bangkok : 699 € TTC aller/retour
- Nice – Pointe-à-Pitre : 788 € TTC aller/retour
- Nantes – Montréal : 537 € TTC aller/retour
- Nantes – Québec : 537 € TTC aller/retour
- Nantes – New York : 549 € TTC aller/retour
- Nantes – Cape Town : 700 € TTC aller/retour
- Nantes – Pointe-à-Pitre : 786 € TTC aller/retour
- Strasbourg (par train) – Montréal : 626 € TTC aller/retour
- Strasbourg (par train) – Québec : 626 € TTC aller/retour
- Strasbourg (par train) – New York : 638 € TTC aller/retour
- Strasbourg (par train) – Pointe-à-Pitre : 712 € TTC aller/retour
- Toulouse – Montréal : 487 € TTC aller/retour
- Toulouse – Québec : 487 € TTC aller/retour
- Toulouse – New York : 499 € TTC aller/retour
- Toulouse – Bangkok : 702 € TTC aller/retour
- Toulouse – Pointe-à-Pitre : 786 € TTC aller/retour
Par ailleurs, pour tous les billets réservés pendant la campagne pour des voyages long-courrier en cabine Economy sur des vols opérés par Air France, les miles Flying Blue seront doublés.
Exemple de tarifs Air France proposés dans le cadre de cette campagne, à partir de, pour un voyage en cabine Economy au départ de Paris :
- Paris-CDG – New York : 499 € TTC aller/retour
- Paris-CDG – Montréal : 499 € TTC aller/retour
- Paris-CDG – Québec : 499 € TTC aller/retour
- Paris-CDG – Pointe-à-Pitre : 649 € TTC aller/retour
- Paris-CDG – Cape Town : 799 € TTC aller/retour
- Paris-CDG – Bangkok : 849 € TTC aller/retour
- Brest – Montréal : 678 € TTC aller/retour
- Brest – Québec : 678 € TTC aller/retour
- Brest – New York : 691 € TTC aller/retour
- Brest – Pointe-à-Pitre : 897 € TTC aller/retour
- Biarritz – Montréal : 673 € TTC aller/retour
- Biarritz – Québec : 673 € TTC aller/retour
- Biarritz – New York : 685 € TTC aller/retour
- Biarritz – Pointe-à-Pitre : 892 € TTC aller/retour
- Bordeaux – Montréal : 537 € TTC aller/retour
- Bordeaux – Québec : 537 € TTC aller/retour
- Bordeaux – New York : 549 € TTC aller/retour
- Bordeaux – Bangkok : 699 € TTC aller/retour
- Bordeaux – Pointe-à-Pitre : 786 € TTC aller/retour
- Clermont-Ferrand – Montréal : 682 € TTC aller/retour
- Clermont-Ferrand – Québec : 682 € TTC aller/retour
- Clermont-Ferrand – New York : 694 € TTC aller/retour
- Lille (par train) – Montréal : 542 € TTC aller/retour
- Lille (par train) – Québec : 542 € TTC aller/retour
- Lille (par train) – New York : 554 € TTC aller/retour
- Lille (par train) – Pointe-à-Pitre : 692 € TTC aller/retour
- Lille (par train) – Bangkok : 892 € TTC aller/retour
- Lyon – Montréal : 489 € TTC aller/retour
- Lyon – Québec : 489 € TTC aller/retour
- Lyon – New York : 501 € TTC aller/retour
- Lyon – Bangkok : 729 € TTC aller/retour
- Lyon – Pointe-à-Pitre : 748 € TTC aller/retour
- Montpellier – Montréal : 670 € TTC aller/retour
- Montpellier – Québec : 670 € TTC aller/retour
- Montpellier – New York : 682 € TTC aller/retour
- Montpellier – Pointe-à-Pitre : 789 € TTC aller/retour
- Montpellier – Bangkok : 806 € TTC aller/retour
- Marseille – Montréal : 488 € TTC aller/retour
- Marseille – Québec : 488 € TTC aller/retour
- Marseille – New York : 500 € TTC aller/retour
- Marseille – Bangkok : 704 € TTC aller/retour
- Marseille – Pointe-à-Pitre : 787 € TTC aller/retour
- Nice – Montréal : 489 € TTC aller/retour
- Nice – Québec : 489 € TTC aller/retour
- Nice – New York : 501 € TTC aller/retour
- Nice – Bangkok : 699 € TTC aller/retour
- Nice – Pointe-à-Pitre : 788 € TTC aller/retour
- Nantes – Montréal : 537 € TTC aller/retour
- Nantes – Québec : 537 € TTC aller/retour
- Nantes – New York : 549 € TTC aller/retour
- Nantes – Cape Town : 700 € TTC aller/retour
- Nantes – Pointe-à-Pitre : 786 € TTC aller/retour
- Strasbourg (par train) – Montréal : 626 € TTC aller/retour
- Strasbourg (par train) – Québec : 626 € TTC aller/retour
- Strasbourg (par train) – New York : 638 € TTC aller/retour
- Strasbourg (par train) – Pointe-à-Pitre : 712 € TTC aller/retour
- Toulouse – Montréal : 487 € TTC aller/retour
- Toulouse – Québec : 487 € TTC aller/retour
- Toulouse – New York : 499 € TTC aller/retour
- Toulouse – Bangkok : 702 € TTC aller/retour
- Toulouse – Pointe-à-Pitre : 786 € TTC aller/retour
Par ailleurs, pour tous les billets réservés pendant la campagne pour des voyages long-courrier en cabine Economy sur des vols opérés par Air France, les miles Flying Blue seront doublés.