Summer Hotels accélère son expansion sur la Côte d’Azur après l’ouverture de son capital

Cette transaction ne marque qu'une étape dans le plan d'expansion à long terme mené par les dirigeants. L'apport en fonds propres réalisé au premier trimestre avait précisément pour but de doter l'entreprise des ressources nécessaires pour saisir rapidement les opportunités du marché azuréen.



Le groupe confirme que d’autres dossiers d'acquisition sont actuellement à l'étude en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour continuer à renforcer sa position parmi les acteurs hôteliers de référence de la région.



Dans une déclaration commune, Laurent Rossi et Audrey Denis, Directeurs Généraux de Summer Hotels, ont réaffirmé cette ambition :« Nous avions annoncé en début d’année notre volonté d’accélérer notre développement grâce au renforcement de nos fonds propres. Cette acquisition démontre que cette démarche est déjà en marche. L'hôtel Cosy Nice est un établissement parfaitement complémentaire de notre portefeuille et nous poursuivons activement l’étude de nouvelles opportunités afin d’accompagner durablement la croissance du groupe. »