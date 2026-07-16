logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Summer Hotels accélère son expansion sur la Côte d’Azur après l’ouverture de son capital

8e établissement au cœur de la capitale azuréenne


Quelques mois après l’entrée de partenaires financiers de premier plan à son capital, l'opérateur hôtelier concrétise sa feuille de route en intégrant un 8e établissement au cœur de la capitale azuréenne. L'acquisition du Best Western Plus Hotel Cosy Nice porte l'ambition du groupe à plus de 42 M€ de chiffre d'affaires en 2026.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 17 Juillet 2026 à 16:52

Summer Hotels accélère son expansion sur la Côte d’Azur, Depositphotos.com Auteur nito103
Summer Hotels accélère son expansion sur la Côte d’Azur, Depositphotos.com Auteur nito103
IFTM TourMaG Party
La dynamique de croissance externe s'intensifie pour Summer Hotels.

Le jeudi 9 juillet 2026, Summer Hotels a officialisé le rachat du Best Western Plus Hotel Cosy Nice, un établissement 4 étoiles idéalement situé. Cette opération représente la toute première concrétisation de la feuille de route de croissance annoncée en début d'année, lors de la levée de fonds réalisée auprès de Bpifrance, Sofipaca (Groupe Crédit Agricole) et BNP Paribas Développement.

Grâce à cette intégration, l'opérateur anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 42 millions d'euros hors taxes pour l'ensemble de l'année 2026, ce qui représente une progression de 15 % par rapport à l'exercice 2025.

Une implantation renforcée au cœur de Nice

Autres articles
Idéalement positionné à proximité immédiate de la gare Nice-Ville, de l'avenue Jean Médecin et des lignes de tramway, tout en restant à quelques minutes de marche de la célèbre Promenade des Anglais, l'établissement bénéficie d'un emplacement de premier choix.

Il est parfaitement dimensionné pour capter une double clientèle d'affaires et de loisirs, grâce à ses 42 chambres, ses espaces dédiés aux séminaires et ses services adaptés aux voyageurs français comme internationaux.

Cette opération consolide l'ancrage territorial de Summer Hotels à Nice, qui devient son principal bassin d’activité avec désormais 8 hôtels en exploitation. Fidèle à son modèle opérationnel, la direction du groupe prévoit d'accompagner progressivement l'établissement afin d'optimiser son potentiel commercial et sa gestion opérationnelle.

De nouvelles opportunités déjà à l'étude dans la région PACA

Cette transaction ne marque qu'une étape dans le plan d'expansion à long terme mené par les dirigeants. L'apport en fonds propres réalisé au premier trimestre avait précisément pour but de doter l'entreprise des ressources nécessaires pour saisir rapidement les opportunités du marché azuréen.

Le groupe confirme que d’autres dossiers d'acquisition sont actuellement à l'étude en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour continuer à renforcer sa position parmi les acteurs hôteliers de référence de la région.

Dans une déclaration commune, Laurent Rossi et Audrey Denis, Directeurs Généraux de Summer Hotels, ont réaffirmé cette ambition :« Nous avions annoncé en début d’année notre volonté d’accélérer notre développement grâce au renforcement de nos fonds propres. Cette acquisition démontre que cette démarche est déjà en marche. L'hôtel Cosy Nice est un établissement parfaitement complémentaire de notre portefeuille et nous poursuivons activement l’étude de nouvelles opportunités afin d’accompagner durablement la croissance du groupe. »

Lu 159 fois

Tags : nice
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM

Brand news LuxuryTravelMaG

Le Taha’a by Pearl Resorts, une expérience du luxe polynésien

Le Taha’a by Pearl Resorts, une expérience du luxe polynésien
Posé sur un îlot de sable corallien dans l’archipel des îles de la Société, Le Taha'a by Pearl...
Dernière heure

Croisières de luxe : une nouvelle clientèle suit les marques hôtelières jusqu'en mer

Summer Hotels accélère son expansion sur la Côte d’Azur après l’ouverture de son capital

Hyatt implante sa marque "Destination by Hyatt" en Ouzbékistan

ITA Airways annonce la reprise de ses vols directs entre Rome et Riyad

Ryanair proposera 80 millions de sièges pour son programme hivernal 2026

Brand News

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
L’événement de clôture du salon IFTM, la IFTM TourMaG Party, revient pour une édition 2026 placée...
Les annonces

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur(trice) de voyages confirmé(e) - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TRIP MY FRANCE - Travel Designer Confirmé H/F - CDI - (Arnas (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE CHÂTEAU DE THEOULE HÔTEL & SPA - Stagiaire Assistant(e) Commercial(e) & Événementiel - (Théoule sur Mer (06))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Publi-news

Publi-news

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients
Distribution

Distribution

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap
Partez en France

Partez en France

Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe

Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Hyatt implante sa marque "Destination by Hyatt" en Ouzbékistan

Hyatt implante sa marque "Destination by Hyatt" en Ouzbékistan
Production

Production

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat
AirMaG

AirMaG

ITA Airways annonce la reprise de ses vols directs entre Rome et Riyad

ITA Airways annonce la reprise de ses vols directs entre Rome et Riyad
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

IA : de grands dangers et une formidable opportunité de croissance ?

IA : de grands dangers et une formidable opportunité de croissance ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Summer Hotels accélère son expansion sur la Côte d’Azur après l’ouverture de son capital

Summer Hotels accélère son expansion sur la Côte d’Azur après l’ouverture de son capital
HotelMaG

Hébergement

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans
Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]

Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières de luxe : une nouvelle clientèle suit les marques hôtelières jusqu'en mer

Croisières de luxe : une nouvelle clientèle suit les marques hôtelières jusqu'en mer
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias