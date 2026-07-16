Summer Hotels accélère son expansion sur la Côte d’Azur après l’ouverture de son capital

La dynamique de croissance externe s'intensifie pour Summer Hotels.
Le jeudi 9 juillet 2026, Summer Hotels a officialisé le rachat du Best Western Plus Hotel Cosy Nice, un établissement 4 étoiles idéalement situé. Cette opération représente la toute première concrétisation de la feuille de route de croissance annoncée en début d'année, lors de la levée de fonds réalisée auprès de Bpifrance, Sofipaca (Groupe Crédit Agricole) et BNP Paribas Développement.
Grâce à cette intégration, l'opérateur anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 42 millions d'euros hors taxes pour l'ensemble de l'année 2026, ce qui représente une progression de 15 % par rapport à l'exercice 2025.
Le jeudi 9 juillet 2026, Summer Hotels a officialisé le rachat du Best Western Plus Hotel Cosy Nice, un établissement 4 étoiles idéalement situé. Cette opération représente la toute première concrétisation de la feuille de route de croissance annoncée en début d'année, lors de la levée de fonds réalisée auprès de Bpifrance, Sofipaca (Groupe Crédit Agricole) et BNP Paribas Développement.
Grâce à cette intégration, l'opérateur anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 42 millions d'euros hors taxes pour l'ensemble de l'année 2026, ce qui représente une progression de 15 % par rapport à l'exercice 2025.
Une implantation renforcée au cœur de Nice
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Idéalement positionné à proximité immédiate de la gare Nice-Ville, de l'avenue Jean Médecin et des lignes de tramway, tout en restant à quelques minutes de marche de la célèbre Promenade des Anglais, l'établissement bénéficie d'un emplacement de premier choix.
Il est parfaitement dimensionné pour capter une double clientèle d'affaires et de loisirs, grâce à ses 42 chambres, ses espaces dédiés aux séminaires et ses services adaptés aux voyageurs français comme internationaux.
Cette opération consolide l'ancrage territorial de Summer Hotels à Nice, qui devient son principal bassin d’activité avec désormais 8 hôtels en exploitation. Fidèle à son modèle opérationnel, la direction du groupe prévoit d'accompagner progressivement l'établissement afin d'optimiser son potentiel commercial et sa gestion opérationnelle.
Il est parfaitement dimensionné pour capter une double clientèle d'affaires et de loisirs, grâce à ses 42 chambres, ses espaces dédiés aux séminaires et ses services adaptés aux voyageurs français comme internationaux.
Cette opération consolide l'ancrage territorial de Summer Hotels à Nice, qui devient son principal bassin d’activité avec désormais 8 hôtels en exploitation. Fidèle à son modèle opérationnel, la direction du groupe prévoit d'accompagner progressivement l'établissement afin d'optimiser son potentiel commercial et sa gestion opérationnelle.
De nouvelles opportunités déjà à l'étude dans la région PACA
Cette transaction ne marque qu'une étape dans le plan d'expansion à long terme mené par les dirigeants. L'apport en fonds propres réalisé au premier trimestre avait précisément pour but de doter l'entreprise des ressources nécessaires pour saisir rapidement les opportunités du marché azuréen.
Le groupe confirme que d’autres dossiers d'acquisition sont actuellement à l'étude en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour continuer à renforcer sa position parmi les acteurs hôteliers de référence de la région.
Dans une déclaration commune, Laurent Rossi et Audrey Denis, Directeurs Généraux de Summer Hotels, ont réaffirmé cette ambition :« Nous avions annoncé en début d’année notre volonté d’accélérer notre développement grâce au renforcement de nos fonds propres. Cette acquisition démontre que cette démarche est déjà en marche. L'hôtel Cosy Nice est un établissement parfaitement complémentaire de notre portefeuille et nous poursuivons activement l’étude de nouvelles opportunités afin d’accompagner durablement la croissance du groupe. »
Le groupe confirme que d’autres dossiers d'acquisition sont actuellement à l'étude en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour continuer à renforcer sa position parmi les acteurs hôteliers de référence de la région.
Dans une déclaration commune, Laurent Rossi et Audrey Denis, Directeurs Généraux de Summer Hotels, ont réaffirmé cette ambition :« Nous avions annoncé en début d’année notre volonté d’accélérer notre développement grâce au renforcement de nos fonds propres. Cette acquisition démontre que cette démarche est déjà en marche. L'hôtel Cosy Nice est un établissement parfaitement complémentaire de notre portefeuille et nous poursuivons activement l’étude de nouvelles opportunités afin d’accompagner durablement la croissance du groupe. »