Twin Jet enrichit son offre estivale depuis Nice

Nice - Olbia (mardi) : 10:45 - 12:00



Olbia - Nice (mardi) : 13:00 - 14:15



Nice - Minorque



- Lu - Me - Je - Ve - Sa : 11:00 - 12:40

- Mardi : 15:00 - 16:30



Minorque - Nice



- Lu - Me - Je - Ve - Sa : 14:00 - 15:30

- Mardi : 17:00 - 18:30