Twin Jet enrichit son offre estivale depuis Nice

Twin Jet dessert Minorque au départ de Nice, du 20 juillet au 15 août - DepositPhotos.com, DanielGonzalezPhoto
À l’occasion de la saison estivale 2026, Twin Jet propose deux nouvelles liaisons au départ de Nice, vers Olbia (Sardaigne) tous les mardis et Minorque (Baléares), du lundi au samedi, opérées du 20 juillet au 15 août.
Avec Olbia, les passagers pourront rejoindre la célèbre Costa Smeralda, tandis que Minorque séduira par son atmosphère plus sauvage et intimiste, idéale pour un séjour dépaysant.
"Le développement de ces deux nouvelles lignes au départ de Nice s’inscrit dans notre volonté de proposer une offre estivale attractive et diversifiée. Olbia et Minorque sont deux destinations complémentaires, qui répondent parfaitement aux attentes des voyageurs en quête de soleil, d’authenticité et de dépaysement", a déclaré Eric Moret, directeur général de Twin Jet dans un communiqué.
A noter que Twin Jet offre à ses passagers l’accès au coupe-file à l’aéroport de Nice, afin de simplifier le passage au contrôle de sûreté et à l'inspection des bagages à main.
Avec Olbia, les passagers pourront rejoindre la célèbre Costa Smeralda, tandis que Minorque séduira par son atmosphère plus sauvage et intimiste, idéale pour un séjour dépaysant.
"Le développement de ces deux nouvelles lignes au départ de Nice s’inscrit dans notre volonté de proposer une offre estivale attractive et diversifiée. Olbia et Minorque sont deux destinations complémentaires, qui répondent parfaitement aux attentes des voyageurs en quête de soleil, d’authenticité et de dépaysement", a déclaré Eric Moret, directeur général de Twin Jet dans un communiqué.
A noter que Twin Jet offre à ses passagers l’accès au coupe-file à l’aéroport de Nice, afin de simplifier le passage au contrôle de sûreté et à l'inspection des bagages à main.
Programme des vols :
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Nice - Olbia (mardi) : 10:45 - 12:00
Olbia - Nice (mardi) : 13:00 - 14:15
Nice - Minorque
- Lu - Me - Je - Ve - Sa : 11:00 - 12:40
- Mardi : 15:00 - 16:30
Minorque - Nice
- Lu - Me - Je - Ve - Sa : 14:00 - 15:30
- Mardi : 17:00 - 18:30
Olbia - Nice (mardi) : 13:00 - 14:15
Nice - Minorque
- Lu - Me - Je - Ve - Sa : 11:00 - 12:40
- Mardi : 15:00 - 16:30
Minorque - Nice
- Lu - Me - Je - Ve - Sa : 14:00 - 15:30
- Mardi : 17:00 - 18:30