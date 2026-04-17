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Twin Jet enrichit son offre estivale depuis Nice

Vers Olbia (Sardaigne) et Minorque (Baléares)


Après Venise, Twin Jet propose deux nouvelles liaisons au départ de Nice, vers Olbia (Sardaigne) et Minorque (Baléares), opérées du 20 juillet au 15 août 2026.


Rédigé par le Vendredi 17 Avril 2026 à 16:11

Twin Jet dessert Minorque au départ de Nice, du 20 juillet au 15 août - DepositPhotos.com, DanielGonzalezPhoto
Twin Jet dessert Minorque au départ de Nice, du 20 juillet au 15 août - DepositPhotos.com, DanielGonzalezPhoto
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À l’occasion de la saison estivale 2026, Twin Jet propose deux nouvelles liaisons au départ de Nice, vers Olbia (Sardaigne) tous les mardis et Minorque (Baléares), du lundi au samedi, opérées du 20 juillet au 15 août.

Avec Olbia, les passagers pourront rejoindre la célèbre Costa Smeralda, tandis que Minorque séduira par son atmosphère plus sauvage et intimiste, idéale pour un séjour dépaysant.

"Le développement de ces deux nouvelles lignes au départ de Nice s’inscrit dans notre volonté de proposer une offre estivale attractive et diversifiée. Olbia et Minorque sont deux destinations complémentaires, qui répondent parfaitement aux attentes des voyageurs en quête de soleil, d’authenticité et de dépaysement", a déclaré Eric Moret, directeur général de Twin Jet dans un communiqué.

A noter que Twin Jet offre à ses passagers l’accès au coupe-file à l’aéroport de Nice, afin de simplifier le passage au contrôle de sûreté et à l'inspection des bagages à main.

Programme des vols :

Autres articles
Nice - Olbia (mardi) : 10:45 - 12:00

Olbia - Nice (mardi) : 13:00 - 14:15

Nice - Minorque

- Lu - Me - Je - Ve - Sa : 11:00 - 12:40
- Mardi : 15:00 - 16:30

Minorque - Nice

- Lu - Me - Je - Ve - Sa : 14:00 - 15:30
- Mardi : 17:00 - 18:30

Lu 206 fois

Tags : baleares, minorque, nice, olbia, sardaigne, twin jet
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Commentaires

1.Posté par SERGE 13 le 17/04/2026 16:17 | Alerter
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Ils ouvrent aussi Marseille-Olbia.
Des tarifs vertigineux.
Et en même temps ils ferment plusieurs lignes ouvertes précédemment.
Leur modèle ne perdurera pas.
Trop cher, pas de service...

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