Auberges de jeunesse : un modèle économique à repenser ?

" "Les villages vacances connaissent les mêmes problèmes que ceux que nous avons rencontrés.



L’arrivée des acteurs à but lucratif, alors que nous étions une association, a poussé le secteur vers une montée en gamme, donc vers des investissements, et donc vers une hausse des prix.



Nous en oublions tous les missions premières des auberges de jeunesse. Je peux vous dire que les établissements dans leur format historique, tel que nous l’avons connu, je n’en connais pas qui gagnent des mille et des cents. D’ailleurs, même ces nouveaux acteurs ne ramassent pas beaucoup d’argent.



Je pense que ce qui nous est arrivé est loin d’être anodin pour les autres ", nous confie l’ex-DG.



Comme les acteurs du tourisme social, la fédération a dû affronter un changement de modèle et un désengagement de l’État.



Jusqu’au siècle dernier, le modèle s’est développé grâce au bénévolat, aux loyers très modérés, aux aides de l’État, aux contrats aidés...



Puis cela s’est tendu à partir du moment où il a fallu embaucher, mettre fin au bénévolat, tout en affrontant le fait que les collectivités ne mettaient plus à disposition, gratuitement ou à petits prix, les locaux, et ne participaient plus aux investissements.



" Si vous n’avez pas un acteur financier, institutionnel ou un fonds d’investissement qui vous suit, vous n’avez plus que vos yeux pour pleurer.



Quand les nouveaux acteurs déboulent avec des bâtiments hyper sympas, instagramables, cela devient vite galère. Le tout dans des villes à fortes tensions, cela devient compliqué.



Notre modèle économique faisait que les établissements de Paris, Lyon ou Bordeaux finançaient Pontarlier, Pontivy ou les autres villes secondaires.



Si l’on veut l’accès au tourisme pour tous, partout en France, alors il faut bien que les territoires porteurs financent ceux qui le sont moins. Sauf que cela n’était plus possible.



Nous avons essayé de travailler avec Bpifrance, mais nous avons trouvé portes closes. Nous rentrions dans les cases de son programme accélérateur du tourisme, mais comme nous étions en plan de continuation à la suite de notre redressement, il n’était pas possible pour eux de nous financer.



Nous avons connu le même sort avec la Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts. Les acteurs qui financent le secteur lucratif ne financent pas vraiment le tourisme social ", revient-il sur les difficultés de la FUAJ.